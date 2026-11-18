Украине придется отдать около $180 млрд по внешним долгам до 2062 года. Самые большие суммы приходятся на 2029−2036 годы: за этот восьмилетний период страна должна выплатить $75,6 млрд, то есть 42% всех запланированных платежей. Такой график на основе данных Минфина обнародовал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Сколько Украина должна выплатить в ближайшие годы

В 2026 году выплаты по внешнему долгу Украины составляют $5,5 млрд. Из этой суммы $4,6 млрд страна уже уплатила. В следующем году сумма будет больше — $6,7 млрд.

По расчетам Шевчишина, в общие $180 млрд входят не только возврат заемных средств, но и проценты за пользование ими. График включает все действующие внешние обязательства с учетом выплат за 2026 год.

На какие годы придется самая большая нагрузка

Заметный рост выплат начнется в 2029 году. Если в 2028 году Украина должна уплатить $6,5 млрд, то годом позже эта сумма вырастет до $9,4 млрд.

Наибольшие платежи придутся на 2034 и 2035 годы — $11,5 млрд и $11,2 млрд соответственно. В целом, за 2029−2036 годы стране придется направить на обслуживание и погашение внешнего долга $75,6 млрд.

После 2036 года ежегодные выплаты преимущественно не будут превышать $6 млрд. Исключения — 2042 год, когда запланировано $6,6 млрд, и 2053-й с суммой $6,1 млрд.

Кому Украина должна больше всего

Основная часть внешних обязательств приходится на международные денежные организации. По подсчетам аналитика, это около 79% от общей суммы, или $142 млрд.

Коммерческие ссуды формируют заметную часть долговых выплат преимущественно до 2036 года. Изменяется и структура самих платежей: в ближайшие годы значительная часть будет составлять проценты по кредитам, а впоследствии все большая доля будет приходиться на возврат основной суммы.

Почему без помощи кредиторов не обойтись

Самостоятельно возместить такие выплаты Украине будет сложно. Для этого понадобятся внешняя финансовая помощь, новые договоренности с кредиторами и рефинансирование части обязательств.

Без внешней помощи, реструктуризации и перекредитования это не закроется. Думаю, что Минфин и кредиторы это понимают", — пишет Шевчишин.

Аналитик также обращает внимание, что девальвация гривны не поможет решить проблему внешнего долга. Ослабление национальной валюты влияет на гривневые обязательства, но не уменьшает сумму долга, номинированного в долларах или евро.

Именно поэтому, по мнению Шевчишина, важно скапливать международные резервы. Они необходимы для будущих долговых выплат, покрытия дефицитов и поддержки гривны.

В то же время аналитик предостерегает: обнародованный график показывает только выплаты по уже полученным займам. Новые кредиты, рефинансирование и возможная реструктуризация могут изменить суммы и сроки будущих платежей.