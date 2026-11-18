Украине придется отдать около $180 млрд по внешним долгам до 2062 года. Самые большие суммы приходятся на 2029−2036 годы: за этот восьмилетний период страна должна выплатить $75,6 млрд, то есть 42% всех запланированных платежей. Такой график на основе данных Минфина обнародовал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Почти $180 млрд долгов: в какие годы Украине придется отдавать больше всего
Сколько Украина должна выплатить в ближайшие годы
В 2026 году выплаты по внешнему долгу Украины составляют $5,5 млрд. Из этой суммы $4,6 млрд страна уже уплатила. В следующем году сумма будет больше — $6,7 млрд.
По расчетам Шевчишина, в общие $180 млрд входят не только возврат заемных средств, но и проценты за пользование ими. График включает все действующие внешние обязательства с учетом выплат за 2026 год.
На какие годы придется самая большая нагрузка
Заметный рост выплат начнется в 2029 году. Если в 2028 году Украина должна уплатить $6,5 млрд, то годом позже эта сумма вырастет до $9,4 млрд.
Наибольшие платежи придутся на 2034 и 2035 годы — $11,5 млрд и $11,2 млрд соответственно. В целом, за 2029−2036 годы стране придется направить на обслуживание и погашение внешнего долга $75,6 млрд.
После 2036 года ежегодные выплаты преимущественно не будут превышать $6 млрд. Исключения — 2042 год, когда запланировано $6,6 млрд, и 2053-й с суммой $6,1 млрд.
Кому Украина должна больше всего
Основная часть внешних обязательств приходится на международные денежные организации. По подсчетам аналитика, это около 79% от общей суммы, или $142 млрд.
Коммерческие ссуды формируют заметную часть долговых выплат преимущественно до 2036 года. Изменяется и структура самих платежей: в ближайшие годы значительная часть будет составлять проценты по кредитам, а впоследствии все большая доля будет приходиться на возврат основной суммы.
Почему без помощи кредиторов не обойтись
Самостоятельно возместить такие выплаты Украине будет сложно. Для этого понадобятся внешняя финансовая помощь, новые договоренности с кредиторами и рефинансирование части обязательств.
Без внешней помощи, реструктуризации и перекредитования это не закроется. Думаю, что Минфин и кредиторы это понимают", — пишет Шевчишин.
Аналитик также обращает внимание, что девальвация гривны не поможет решить проблему внешнего долга. Ослабление национальной валюты влияет на гривневые обязательства, но не уменьшает сумму долга, номинированного в долларах или евро.
Именно поэтому, по мнению Шевчишина, важно скапливать международные резервы. Они необходимы для будущих долговых выплат, покрытия дефицитов и поддержки гривны.
В то же время аналитик предостерегает: обнародованный график показывает только выплаты по уже полученным займам. Новые кредиты, рефинансирование и возможная реструктуризация могут изменить суммы и сроки будущих платежей.
Как Украина договаривается с кредиторами о долгах
Выплаты отложили до 2030 года. В апреле 2026 года Украина договорилась с группой официальных кредиторов об отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. В нее входят Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и Южная Корея.
Платежи, которые должны были производиться с февраля 2026 года, перенесли до конца февраля 2030 года. Накопленный долг Украина будет возвращать равными полугодовыми взносами в 2035—2039 годах. Проценты по отложенным суммам будут прибавлять к основному долгу.
Новая программа МВФ на $8,1 млрд
В феврале 2026 г. Международный валютный фонд утвердил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования. Она рассчитана на 2026−2029 годы.
Потребности страны во внешнем финансировании существенно превосходят сумму данной программы. По оценке МВФ, во время первого пересмотра программы в июне 2026 года дефицит внешнего финансирования Украины по базовому сценарию оценили в $140,3 млрд. Остальные средства должны обеспечить другие международные партнеры и кредиторы.
€90 млрд от Евросоюза
В декабре 2025 года Европейский совет согласовал для Украины кредит на €90 млрд на 2026−2027 годы. Большую часть — 60 млрд евро — предусмотрели на военную поддержку, еще 30 млрд евро должны направить на бюджетные нужды.
Кредит предполагает особый механизм возврата
Украина должна погасить ее за счет репараций, которые должна уплатить россия. ЕС связал возврат средств с компенсацией ущерба, нанесенного российской агрессией.
Реструктуризация еврооблигаций
В 2024 году Украина договорилась с собственниками более 97% международных облигаций о реструктуризации долга на $20 млрд. Благодаря этому соглашению номинальную сумму обязательств по 13 выпускам сократили примерно на 37%.
По новым условиям выплаты распределили на несколько лет: 2029, 2030, 2034, 2035 и 2036 год. То есть, часть обязательств по еврооблигациям приходится именно на период, когда Украину ждут наибольшие долговые платежи.
Какой объем государственного долга Украины
По данным Минфина, на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг составил 9,54 трлн грн, или $212,61 млрд. Из них $162,52 млрд. — внешний государственный долг.
Средняя ставка по внешним государственным заимствованиям составляет 2,02%, а средний срок до погашения — 15,15 года. Украина в основном занимает в долгий период, хотя сам объем обязательств остается значительным.
Комментарии - 2
чекаю руснявих ботів зі своїми непотрібними коментарями)