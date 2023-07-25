Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

24 июля стартап Сэма Альтмана, главы компании-разработчика ChatGPT, запустил собственный токен под названием Worldcoin (тикер WLD). Листинг WLD провела криптобиржа Binance, которая открыла торговлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. О начале торгов WLD сообщили и другие крупные криптоплощадки, включая OKX, Bybit, KuCoin. Что такое Worldcoin и как на нем заработать, расскажет «Минфин».

За разработку проекта формально отвечает компания Tools for Humanity. Компания недавно привлекла $115 млн в раунде, возглавляемом Blockchain Capital, и в котором также приняли участие криптовалютный фонд Andreessen Horowitz (a16z crypto) и венчурное подразделение криптобиржи Coinbase. Идея проста: чем больше в нашей жизни становится искусственного интеллекта, тем важнее отличать людей от ботов. Подтверждение человечности в Worldcoin называют proof of personhood.

О запуске эйрдропа компания сообщила с утра 24 июля, опубликовав соответствующее сообщение в Twitter. Интрига сохранялась до последнего. Накануне запуска, в воскресенье, пользователи, у которых было установлено приложение World App, получили уведомление о необходимости обновить приложение. Обновив его, после запуска на экране появлялось объявление «Настало время. Присоединяйтесь к нам в World App. 24 июля 2023 года».

Что такое Worldcoin

Worldcoin — это проект, который стремится построить крупнейшую в мире идентификационную и финансовую сеть в виде общественной компании, предоставляя право собственности каждому участнику.

Протокол вращается вокруг World ID — глобальной сети идентификации, которая сохраняет конфиденциальность. Мировой идентификатор позволяет пользователю подтверждать онлайн то, что он действительно является человеком («Подтверждение личности»), сохраняя при этом конфиденциальность с помощью доказательств нулевого разглашения. Иными словами, это своеобразный цифровой паспорт, доказывающий, что его владелец — настоящий человек, а не искусственный интеллект.

Для того, чтобы стать участником сети, сначала необходимо установить приложение World App, доступное на App Store и Google Play. Это приложение-кошелек поддерживает создание World ID (цифровой идентификационный номер, подпись). После загрузки приложения, пользователю необходимо посетить отделение Orb для сканирования радужной оболочки глаза.

Исходя из полученного изображения, создаются World ID. Непосредственно именно изображение после создания цифрового идентификатора будет удалено. На этом идентификация завершена, а пользователь может беспрепятственно подключаться к любым платформам, системам Web 3.0, социальным сетям и государственным программам, подтверждая, что он человек.

За создание World ID каждый пользователь получает грант в размере 25 WLD (на момент публикации). По текущему курсу 1WLD=$2,0, это $50. В дальнейшем эти токены позволят сообществу управлять проектом.

Отдельно стоит сказать о кошельке Worldcoin, которым, кроме криптовалюты, предусмотрено хранение цифровых валют (CBDC).

Токен WLD

Токен WLD — это служебный токен со свойствами управления, который дает пользователям возможность управлять протоколом. Кроме уже обычных механизмов управления «один токен — один голос», введение World ID открывает путь для механизмов управления «один человек — один голос».

И это гораздо лучше «количество токенов равно количеству голосов», поскольку позволяет выровнять по весу голос каждого участника и не позволяет сконцентрировать власть в одних руках за счет владения большим количеством токенов. Кроме того, эти два механизма можно объединить для создания новых способов управления.

После запуска Worldcoin Foundation будет собирать предложения и работать с сообществом над тем, как World ID и токен WLD должны взаимодействовать в модели управления Worldcoin.

В общем, запланировано отчеканить 10 млрд WLD; по состоянию на сегодняшний день в обращении около 100 млн токенов (~1%). Каждую неделю происходит раздача грантов пользователям — следующая запланирована на 31 июля.

В целом, весь пул токенов должен быть распределен следующим образом:

75% токенов получат пользователи Worldcoin.

9,8% токенов получит команда начальных разработчиков.

13,5% токенов получат инвесторы TFH*.

1,7% токенов останутся в резерве TFH.

*TFH — Tools for Humanity — компания-основатель Worldcoin

WLD — это токен ERC-20 на базе Ethereum. Пользователи будут получать гранты в сети Optimism Mainnet, поэтому большинство транзакций WLD, вероятно, будут производиться в сети Optimism.

Финансовые показатели WLD и прогнозы

Торговля нативным токеном WLD началась с отметки в $1,9235. В течение двух часов после запуска стоимость достигла $3,3115 (+72%). Ценовой скачок связан с параллельным листингом токена на ведущих централизованных биржах (Binance, Kucoin…). В дальнейшем стоимость WLD стабилизировалась в области $2,0.

Капитализация Worldcoin на момент публикации составляет ~$217 млн, прибавив около $17 млн в течение двух дней.

График изменения стоимости WLD

Источник: Coinmarketcap

Что касается прогнозов по WLD, то они будут неутешительными. Несмотря на то, что инфляция проектом не предусмотрена (в течение 15 лет), в обращении находится 1% токенов от общего количества, а это означает, что с каждым распределением грантов (раз в неделю) среди пользователей ценовое давление будет расти. По факту, это будет инфляция, размер которой будет зависеть от количества новых пользователей, присоединившихся к сети.

Ситуация может измениться, если сообществом будет принято решение о расширении области применения WLD.

Поскольку, вероятно, подавляющее большинство операций WLD будет происходить в сети Optimism, то это положительно скажется на стоимости OP.

Worldcoin в мире и Украине

Пока полноценно использовать Worldcoin в Украине невозможно. Все дело в отсутствии Orb-операторов, производящих сканирование радужной оболочки глаза. Ближайший к нашей стране оператор находится в Польше.

Без генерации World ID фактически все функции приложения заблокированы. Впрочем, его можно скачать и пройти верификацию по номеру телефона и email. Затем ожидать появления Orb, или поехать за границу для создания цифрового идентификатора. Получить грант без World ID также невозможно.

В мире уже многие обратили внимание на проект. На сегодняшний день более 2 млн пользователей Worldcoin создали World ID. В 34 странах есть Orb-операторы.

Несмотря на относительно незначительную географию распространения Orb, среди пользователей проекта есть представители 120 стран мира. За последнюю неделю было создано около 50 тысяч новых аккаунтов. Сейчас работают 298 Orb-операторов, 2000 Orb изготовлены и ожидают своего запуска.

Плюсы и минусы нового проекта

Большинство критиков указывают на возможные проблемы с получением и хранением данных. В частности, личные данные людей, которые согласились сканировать глаз и получить в обмен на это монеты, могут оказаться у людей с нечистыми намерениями. Worldcoin уверяет, что не собирает сведения о конкретных людях. Впрочем, опасения остаются, этому способствовали и появившиеся в мае 2023 года сообщения о взломе оператора устройства Orb.

Преимущества же от использования World ID лежат на поверхности: не нужно хранить пароли от криптокошелька (сид-фразы), исчезает риск утратить доступ к своим цифровым активам, не нужны пароли для входа на платформы, нет необходимости регистрироваться в социальных сетях… Для основателей платформ, социальных медиа и Web 3.0 цифровая идентификация человека облегчает борьбу с ботами — проблема, которая становится все более актуальной в эпоху крупных речевых моделей на базе искусственного интеллекта.