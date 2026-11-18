За последние 12 месяцев гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) принесли инвесторам 16,5% дохода, тогда как доллар подорожал на 8,5%, а банковские депозиты после уплаты налогов принесли столько же. За тот же период инфляция в Украине составила 11%. Такие данные привёл финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своём Telegram-канале 18 ноября. Его расчёты показывают, какой из популярных инструментов сбережения продемонстрировал лучший результат за год.

Доллар и депозиты проиграли инфляции: какой способ сбережения денег оказался выгоднее в 2026 году. Фото: Pexels

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ОВГЗ опередили доллар и банковские депозиты

В своей инфографике Андрей Шевчишин сравнил результаты трех финансовых инструментов: гривневых ОВГЗ, доллара и банковских депозитов. Отдельно аналитик привел показатели инфляции, чтобы оценить, насколько изменилась покупательная способность денег.

За последние 12 месяцев лучший результат показали ОВГЗ. Их доходность составила 16,5%, что на 5,5 процентных пункта выше инфляции. В реальном выражении это соответствует примерно 5% дохода. Доллар за это время подорожал на 8,5%, а гривневые депозиты после налогообложения принесли столько же. Оба показателя оказались ниже роста потребительских цен.

С начала 2026 года гривневые ОВГЗ также продемонстрировали наилучшую динамику: их доходность составила 14% против 7,4% у доллара и 6,9% у депозитов после уплаты налогов. За этот период инфляция составила 10,3%. Номинальная доходность ОВГЗ превысила её на 3,7 процентных пункта.

Октябрь оказался менее удачным для всех трёх инструментов. Потребительские цены выросли на 1,8%, в то время как ОВГЗ прибавили 1,3%, доллар подорожал на 1,5%, а депозиты после уплаты налогов принесли 0,7%. Все три показателя оказались ниже месячной инфляции.

Цифры отражают общую динамику, но фактическая доходность инвестиций может отличаться. На результат вложений в ОВГЗ влияют дата приобретения облигаций и условия их покупки

Инфляция в Украине ускорилась до 11%

По данным Госстата, в октябре 2026 года потребительские цены выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем. Годовая инфляция ускорилась до 11% по сравнению с 10% месяцем ранее. С начала года товары и услуги подорожали на 10,3%.

На фоне роста цен Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16,5%. Новый уровень начал действовать 30 октября. Регулятор также просмотрел прогноз инфляции на 2026 год до 12,5%. К 2027 году НБУ ожидает ее замедление до 7,3%.

Стоит ли ожидать девальвации гривны

Особое внимание Шевчишин уделил валютному рынку. Аналитик предупредил, что предсказать точный момент изменения курсовой политики невозможно.

«Момент, когда НБУ проведет управляемую девальвацию, вы никогда не узнаете… но я буду давать вам подсказки», — написал он.

В Украине действует режим управляемой гибкости курса. Его ввели в октябре 2023 года. Курс гривны формируется на межбанковском валютном рынке, а Национальный банк при необходимости проводит валютные интервенции, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

По оценке Шевчишина, 23 октября гривна вышла за пределы курсового диапазона, в котором, по его наблюдениям, находилась с июня. Аналитик также обращал внимание на то, что откладывать управляемую девальвацию в дальнейшем было бы сложнее. По его оценке, процесс контролируемого ослабления гривны мог уже начаться.

17 ноября официальный курс доллара, установленный НБУ, составлял 45,3918 грн. Евро стоил 49,9881 грн.

Для сравнения: в государственном бюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. Райффайзен Банк прогнозировал, что в конце года американская валюта может стоить 46,6 грн.

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли около 49,1 млрд долларов. В Национальном банке считают этот объем достаточным для поддержания стабильности валютного рынка.