В 2027—2028 годах аграрии смогут сохранять статус плательщика единого налога четвертой группы, даже если изменится структура их доходов. Также предлагают изменить порядок начисления минимального налогового обязательства, учет расходов на субаренду земли и налогообложение отдельных операций в животноводстве.

В 2027–2028 годах аграрии смогут не соблюдать требование относительно доли доходов от сельскохозяйственной деятельности, если прочие доходы не превысят прошлогодних. Фото: topagrar

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Аграрии смогут сохранить четвертую группу единого налога

Одно из предложений предусмотрено для плательщиков единого налога четвертой группы. В течение 2027−2028 годов агропроизводители смогут временно не соблюдать требования относительно доли дохода от сельскохозяйственного товаропроизводства, если доходы от другой деятельности не будут превышать уровня предыдущего года.

Как пояснил Даниил Гетманцев, это позволит предприятиям не терять налоговый статус из-за изменения структуры доходов, в частности, в условиях резкого падения объемов реализации.

Как предлагают изменить начисление МНС

Еще одно новшество касается минимального налогового обязательства (МНС). Минимальные суммы, установленные на период военного положения, предлагают начислять пропорционально количеству месяцев, в течение которых земельный участок находился в собственности или пользовании плательщика.

По словам Гетманцева, это позволит избежать двойного начисления МНС в случаях, когда в течение года менялся собственник или арендатор земельного участка.

Также предлагают разрешить засчитывать расходы на субарендную плату в уменьшение МНС. Это касается государственных земель, переданных в субаренду через Государственный земельный банк. Такой механизм должен учесть фактический расход землепользователей.

Отдельно предусмотрены изменения арендаторов земельных участков. Они смогут обращаться в Государственную налоговую службу, чтобы уточнить информацию об ошибочно начисленных физическим лицам — арендодателям МНС и оплате за землю.

Какие налоговые изменения предлагают для животноводства

Другой блок предложений касается поддержки животноводческих предприятий. В частности, речь идет о продлении до 1 января 2030 налоговой поддержки отдельных направлений птицеводства.

Льготу по налогу на прибыль предлагают сохранить для предприятий, занимающихся разведением и выращиванием домашней птицы, кроме кур, перепелов и страусов, производством мяса птицы, кроме курятины, а также реализацией собственно выращенной и производимой продукции.

Еще одно предложение касается налогообложения при ликвидации вспышек болезней животных. В таких случаях производителей предлагают не обязывать начислять НДС при изъятии животных для дальнейшего уничтожения.

В качестве примера Гетманцев приводит вспышку африканской чумы свиней, из-за которой хозяйство может быть вынуждено уничтожить поголовье. Это приводит к прямому ущербу, потере производственного потенциала и необходимости возобновлять деятельность.

«В таких обстоятельствах дополнительное начисление НДС только усиливало бы финансовый удар по производителю», — отмечает народный депутат.

Предложенное изменение должно устранить дополнительную налоговую нагрузку на предприятия, которые вынуждены уничтожать животных из-за вспышек заболеваний.

Что еще предполагают налоговые предложения

Об аграрном блоке новаций в законопроекте № 16036 Гетманцев сообщил 11 ноября в своем Telegram-канале. По его словам, перемены наработали вместе с коллегами на базе парламентского налогового комитета.

«Также важен блок новаций в законопроекте № 16036, который мы вместе с коллегами наработали на базе Комитета, направленный на поддержку аграриев и уменьшение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей», — написал он.