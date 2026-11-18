Украинская энергетика получит еще 1,8 млн. евро от Португалии. Часть средств направят в Фонд поддержки энергетики, остальные передадут через Программу развития ООН. О дополнительном финансировании объявил глава МИД Португалии Паулу Ранжел во время визита в Киев.

Украина получит от Португалии новую помощь в сфере энергетики на сумму 1,8 млн евро. Фото: Pexels

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве сообщил о новых вкладах в поддержку украинской энергетики. 800 тыс. евро поступят в Фонд поддержки энергетики, еще 1 млн евро направят через Программу развития ООН (ПРООН).

Об этом глава португальского МИД рассказал на совместной пресс-конференции с Андреем Сибигой, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Ранжела, после оглашения новых взносов общий объем энергетической помощи Португалии Украине составит 3 млн евро.

Отдельно Португалия планирует в 2026 году перечислить 1,5 млн. евро на программу Grain from Ukraine, которая предусматривает поставки зерна. Это еще одно направление помощи, о котором сообщил португальский министр во время визита в украинскую столицу.

Напомним