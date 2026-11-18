Украинская энергетика получит еще 1,8 млн. евро от Португалии. Часть средств направят в Фонд поддержки энергетики, остальные передадут через Программу развития ООН. О дополнительном финансировании объявил глава МИД Португалии Паулу Ранжел во время визита в Киев.
Украина получит от Португалии новую помощь: на что направят 1,8 млн. евро
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве сообщил о новых вкладах в поддержку украинской энергетики. 800 тыс. евро поступят в Фонд поддержки энергетики, еще 1 млн евро направят через Программу развития ООН (ПРООН).
Об этом глава португальского МИД рассказал на совместной пресс-конференции с Андреем Сибигой, сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам Ранжела, после оглашения новых взносов общий объем энергетической помощи Португалии Украине составит 3 млн евро.
Отдельно Португалия планирует в 2026 году перечислить 1,5 млн. евро на программу Grain from Ukraine, которая предусматривает поставки зерна. Это еще одно направление помощи, о котором сообщил португальский министр во время визита в украинскую столицу.
Напомним
Европейская комиссия хочет дополнительно предоставить Украине до 45 млрд евро в 2027 году. Из этой суммы 25 млрд евро планируют направить на оборонные нужды, еще 20 млрд евро — в поддержку государственного бюджета. Вернуть основную сумму займа Украина должна после получения репараций от России. Предложение еще должны рассмотреть лидеры Евросоюза и Европейский парламент.
Комментарии