После закрытия межбанка в среду, 18 ноября, курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и продаже. В то время как курс евро снизился на 17 копеек в покупке и в продаже.
Курс доллара упал до 45,12 грн: как завершились торги на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 18 ноября
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Закрытие 18 ноября
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Изменение
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45,17/45,22
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45,07/45,12
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10/10
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49,65/49,69
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49,48/49,52
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17/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,19−45,83 грн. Евро покупают за 49,70 грн., а продают за 50,57 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,70−45,90, евро — 50,31−50,63 грн.
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Источник: Минфин
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