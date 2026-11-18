Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 ноября 2026 года. Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро. Американская валюта подешевела на 14 копеек, а европейская — на 28 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Доллар и евро резко подешевели: официальный курс НБУ на 19 ноября
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Официальный курс валют на 19 ноября
- Доллар США — 45,20 грн, что на 14 копеек меньше, чем 18 ноября (45,34 грн).
- Евро — 49,57 грн, что на 28 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем (49,85 грн).
Таким образом, гривна укрепилась к обеим основным иностранным валютам, причем евро продемонстрировал более ощутимое снижение.
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Источник: Минфин
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