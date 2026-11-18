Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 19 ноября 2026 года. Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро. Американская валюта подешевела на 14 копеек, а европейская — на 28 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ .