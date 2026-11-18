Для запуска малого бизнеса в Германии предпринимателям приходится тратить на бюрократические процедуры в среднем 3942 часа. Это почти в 18 раз больше, чем во Франции и в 6,5 раза больше, чем в Украине, где соответствующий показатель составляет 603 часа. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование Index of Bureaucracy 2026 года.

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Рейтинг подготовил Центр экономической свободы имени Адама Смита при Международном Флоридском университете (США). Исследователи сравнили административные процедуры, необходимые для легальной деятельности малого бизнеса, в 27 странах Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Где быстрее всего открыть бизнес

Лучший результат среди исследованных стран продемонстрировала Франция — 223 часа или примерно 28 восьмичасовых рабочих дней.

Германия заняла последнее место с показателем 3 942 часа, что эквивалентно почти 493 рабочим дням.



Средний показатель для всех 27 стран составляет 1638 часов. Таким образом, административная нагрузка при начале бизнеса в Украине почти втрое ниже среднего результата исследования.

В то же время Франция опережает Украину примерно в 2,7 раза.

Важно, что исследование охватывает не только государственную регистрацию компании, но и другие необходимые для начала работы процедуры, включая получение местных и отраслевых разрешений. Поэтому указанные часы не следует воспринимать как срок исключительно регистрации предприятия.

Почему в Германии так долго открывать бизнес

Основные задержки связаны с сложными требованиями местных органов власти.

По данным исследования, около 2400 часов в Германии приходится на муниципальные разрешения и согласования, а еще примерно 1440 часов — на идентификационные и регистрационные процедуры.

Дополнительные трудности создают обязательное нотариальное удостоверение отдельных корпоративных документов, взаимодействие с муниципальными учреждениями и задержки рассмотрения заявлений.

Продолжительность процедур также значительно зависит от вида деятельности. Например, для сельскохозяйственных предприятий и производителей оборудования административные процессы могут потребовать 8633 часа, в том числе из-за экологических разрешений.

Правительство канцлера Фридриха Мерца намерено сократить бюрократические барьеры. В коалиционном соглашении предусмотрено создание единого цифрового сервиса, позволяющего регистрировать компании в течение 24 часов.

Как открыть бизнес в Украине

Украина продемонстрировала гораздо лучшие результаты, чем Германия и Великобритания. Одним из факторов упрощения государственной регистрации бизнеса является развитие цифровых услуг.

В частности, физическое лицо может зарегистрировать ФЛП онлайн через портал «Дия».

По информации портала, заполнение и подача заявления занимает примерно 10 минут, а самая автоматическая государственная регистрация при успешном прохождении проверок — до одной минуты.

Услуга безвозмездна. Предприниматель может выбрать общую или упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, в Дии доступна онлайн-регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО) на основании модельного устава. При соответствии установленным условиям она может производиться автоматически без участия государственного регистратора.

Для предпринимателей работает комплексная услуга «е-Предприниматель». Она позволяет через одно заявление заказать сразу несколько необходимых для открытия бизнеса услуг, включая регистрацию ФЛП или ООО, выбор системы налогообложения, открытие банковского счета и регистрацию кассового аппарата.

На заполнение комплексного заявления требуется от 10 до 40 минут, а обработка выбранных услуг может продолжаться от одного до десяти рабочих дней.

Однако быстрая онлайн-регистрация ФЛП или ООО не означает, что любой бизнес может начать работу через несколько минут.

Для отдельных сфер, в частности пищевого производства, промышленности или деятельности с повышенными экологическими рисками могут потребоваться дополнительные разрешения, декларации и согласования.

Именно такие процедуры учитывает международный Индекс бюрократии, оценивший административную нагрузку на запуск малого бизнеса в Украине в 603 часа.

Что показало исследование

Авторы отчета не выявили прямой зависимости между уровнем экономического развития государства и сложностью ведения бизнеса. Больше времени предприниматели тратят на отраслевые разрешения. В среднем они занимают 706 часов, или 43% от общей административной нагрузки.

Еще 515 часов приходится на муниципальные разрешения.

Исследователи предупреждают, что чрезмерная бюрократия умеряет создание новых компаний и может побуждать предпринимателей работать в теневом секторе экономики.

В то же время, сам переход на цифровые сервисы не всегда устраняет проблему: если сложные процедуры просто перевести в онлайн, их количество не уменьшится.

На этом фоне Европейская комиссия в марте 2026 г. предложила новую форму регистрации компаний EU Inc, которая должна позволить предпринимателям создавать бизнес полностью онлайн в течение 48 часов с расходами до 100 евро.

Пока это законодательное предложение, а не действующий для всего ЕС порядок регистрации компаний.