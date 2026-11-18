С 1 января 2027 года продавцы, которые пользуются OLX Доставкой, должны будут подтверждать личность через Действие. Об этом сообщила платформа, объясняя новые правила работы с продавцами. Изменения, связанные с законом о налогообложении доходов через цифровые площадки. Для большинства пользователей дополнительные налоговые расходы не предусмотрены: продажи товаров на сумму до 2000 евро в год освобождаются от налогообложения.

OLX меняет правила для продавцов с 2027 года. Фото: открытые источники

Зачем продавцам нужно «Действие»

Верификация позволит OLX идентифицировать продавцов для выполнения требований нового законодательства. Платформы должны передавать налоговой информацию о доходах пользователей, полученных от продажи товаров и других операций.

Речь идет именно о подтверждении личности, а не об автоматическом начислении налога. Покупателям проходить подобную процедуру не нужно. По информации OLX, для них условия использования сервисом не изменятся.

Когда придется платить налог

С 1 января 2027 года доход физических лиц от продажи товаров через цифровые платформы будет облагаться налогом по новым правилам. Не платить налог можно будет с годового дохода в пределах 2000 евро. Количество продаж в этом случае не ограничивается, подавать декларацию тоже не нужно.

Если доход превысит установленный порог, будет применяться ставка 10% НДФЛ. Военный сбор дополнительно не будут взиматься.

Для сравнения: до введения специального режима налогообложения доходов, получаемых через цифровые платформы, действовали общие правила Налогового кодекса. В частности, в соответствии со статьёй 173 НКУ доход физического лица от продажи движимого имущества облагается НДФЛ по ставке 5 %. С учётом военного сбора общая налоговая нагрузка составляет 10 %.

С 1 января 2027 года в отношении доходов от продажи товаров через цифровые платформы вводится отдельный порядок: годовой доход в пределах 2000 евро не будет облагаться налогом, а к сумме превышения будет применяться ставка НДФЛ в размере 10% без дополнительного военного сбора.

По словам председателя парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева, более 95% продавцов получают доход в пределах налогооблагаемого лимита. То есть подавляющее большинство пользователей, продающих вещи через онлайн-площадки, не должно будет платить этот налог.

Что будет, если продавать на нескольких площадках

Лимит в 2000 евро будет действовать для совокупного дохода от продаж на разных цифровых платформах. Каждая площадка будет отчитываться об операциях, проведенных через его сервис, поэтому полную картину доходов продавца будет иметь налоговая.

Если человек превысит облагаемый налогом порог из-за продаж на нескольких платформах, ГНС сможет определить сумму налога с учетом всех полученных данных.

По разъяснению налоговой службы, продавец получит налоговое уведомление-решение. После этого будет 60 дней, чтобы оплатить определенную сумму.

Относятся ли изменения предпринимателей

Новый порядок не изменяет правил налогообложения физических лиц-предпринимателей. Их продажи через OLX Доставку будут включать в годовую отчетность платформы.

Отдельно следует учитывать, что отчетность и уплата налога имеют разные критерии. В частности, в материалах Минфина отмечено, что данные о продавцах, совершивших до 30 сделок в год и получивших до 2000 евро, не будут включать в отчет платформ. Поэтому сам факт попадания информации в отчетность не означает, что человек обязательно должен будет уплатить налог.

Когда начнут действовать новые правила

Закон № 4903-IX Верховная Рада приняла 9 июня 2026 года. Вступил в силу 23 октября 2026 года, а основные положения по налогообложению доходов через цифровые платформы начнут применяться с 1 января 2027 года.

До конца 2026 операторы платформ должны зарегистрироваться в Государственной налоговой службе. Первый международный обмен информацией о доходах пользователей цифровых площадок намечен на 2028 год. Он будет касаться сделок за 2027 год.

Закон предусматривает единую ставку 10% для налогооблагаемых доходов. Как объяснял Минфин при подготовке изменений, новый механизм должен упростить уплату налогов через цифровые платформы. В ведомстве отмечалось: «Для физических лиц вводится единый платеж в размере 10%».

Для продавцов OLX ближайшее практическое изменение будет касаться подтверждения личности через «Действие». Налоговые обязательства будут возникать не по факту OLX Доставкой, а в зависимости от полученного за год дохода и установленного законом лимита.