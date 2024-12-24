Европа отказывается от Tether: чем это грозит местному рынку и инвесторам

До конца года USDT, кажется, в Европе вне закона. Из-за этого европейские инвесторы могут пропустить бум криптовалют, который ожидается при президентстве Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Новый закон Markets in Cryptoassets (MiCA), который вступит в полную силу в конце года, изменит рынок цифровых токенов, потенциально ослабляя привлекательность этих активов для инвесторов. MiCA требует, чтобы стейблкоины, размещенные на централизованных биржах, выпускались организациями с лицензией электронных денег.

Эмитенты обязаны хранить до двух третей своих резервов в независимых банках и отслеживать все транзакции, совершаемые в целях платежей.

Circle Internet Financial Ltd., главный конкурент Tether, получила такую лицензию в июле. А вот Tether пока не получила ее и не раскрыла планов по этому поводу. Регулируемые биржи должны исключить USDT из листинга до 30 декабря, если Tether останется без лицензии.

Что происходит сейчас

Некоторые криптобиржи, работающие в ЕС, уже исключили USDT, чтобы соответствовать режиму Markets in Cryptoassets (MiCA). Это вызвало изменения на рынке стейблкоинов: новые эмитенты пытаются заполнить пустоту, а инвесторы переходят на торговлю с использованием евро для транзакций с криптовалютами.

Новые правила ЕС направлены на то, чтобы дать регуляторам больший контроль за движением криптоактивов и предотвратить такие преступления, как отмывание денег, для чего, по данным экспертов по блокчейн-аналитике, часто используется USDT. Однако представители криптоиндустрии предупреждают, что MiCA может привести к потере ликвидности на рынках, не достигнув своих целей, что подорвет привлекательность блока для трейдеров цифровых активов.

«Я до определенной степени понимаю, почему это делается, но это довольно исключительный и ограничивающий шаг для клиентов ЕС, потому что [USDT] — это наиболее ликвидный стейблкоин», — заявил Усман Ахмад, генеральный директор криптотрейдинговой компании Zodia Markets Holdings Ltd., поддерживаемой Standard Chartered Plc.

Стейблкоины, как правило, привязаны к активам, таким как доллар или евро, и играют ключевую роль для трейдеров криптовалют при переходе между позициями или переводе средств между платформами. Они также становятся все более востребованными для компаний, совершающих трансграничные платежи, ускоренных и более дешевых цифровых расчетов, а также торговли традиционными активами, такими как облигации, с использованием блокчейн-технологий.

Однако их популярность сопровождается опасениями по поводу их незаконного использования. Ранее в этом месяце британская полиция сообщила о ликвидации российских сетей, которые переводили миллиарды долларов для олигархов, банд и шпионов, предположительно используя USDT. Tether заявила, что «категорически осуждает незаконное использование стейблкоинов и полностью привержена борьбе с незаконной деятельностью».

Что прописано в MiCA

Даже с мерами безопасности MiCA местным властям необходимо обновить свои инструменты мониторинга, чтобы эффективно предотвращать незаконные транзакции, отметила Изабелла Чейз, старший политический советник компании TRM Labs, занимающейся аналитикой блокчейна. «Прозрачность обеспечивается не MiCA, а инструментами, к которым есть доступ», — добавила она.

В отчете TRM Labs за март было указано, что USDT был самым популярным стейблкоином для криминальной деятельности, такой как финансирование терроризма, в 2023 году, особенно на блокчейне Tron. После публикации отчета Tether объявила о партнерстве с Tron и TRM Labs для создания «Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями», нацеленного на незаконное использование USDT.

Между тем криптоиндустрия в США готовится к изменениям. Победа Дональда Трампа на выборах в ноябре вызвала ажиотаж на рынке, что привело к росту биткоина выше $100 тыс. впервые в истории и подстегнуло ралли мелких токенов. Инвесторы ожидают более мягкого подхода к регулированию при Трампе, который назначил на ключевые посты нескольких сторонников цифровых активов, включая Говарда Лутника для руководства Министерством торговли.

Эта ситуация резко контрастирует с положением в ЕС, который рискует стать второстепенным игроком в криптоиндустрии. Согласно данным PitchBook, венчурные инвестиции в криптостартапы в Европе в 2024 году могут снизиться до минимального уровня за четыре года, тогда как в Северной Америке наблюдается рост.

Тем не менее есть и позитивные сигналы. По данным ЕЦБ, владение криптовалютами в еврозоне с 2022 года выросло более чем в два раза и достигло 9%. Однако ЕЦБ предупредил, что изменения в методологии могли повлиять на результаты, и назвал текущий уровень распространения «сравнительно низким».

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Проблемы с ликвидностью

Удаление Tether с платформ ЕС, вероятно, приведет в краткосрочной перспективе к значительному снижению ликвидности для трейдеров, привыкших к USDT. Глобально торговых пар с USDT значительно больше, чем с USDC от Circle, вторым по величине стейблкоином.

«Большая часть криптоактивов торгуется в паре с USDT. Затраты для инвесторов, которые должны выйти из пары с USDT, чтобы купить тот же актив в паре с другим стейблкоином, вызовут перебои», — заявил Паскаль Сент-Жан, генеральный директор компании 3iQ Corp.

На бирже OKX, исключившей USDT в ЕС в апреле, трейдеры перешли на фиатные торговые пары, а не на другие стейблкоины, сообщил генеральный директор OKX Europe Эральд Гус.