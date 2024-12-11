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11 декабря 2024, 14:13 Читати українською

Часть стран ЕС не успеет ввести MiCA до дедлайна — СМИ

Регулирование Европейского союза для криптовалютных компаний, известное как Markets in Crypto Assets (MiCA), должно вступить в силу в конце 2024 года. Однако есть страны, которые еще должны адаптировать местное законодательство для внедрения MiCA., Португалию, Люксембург и Румынию. Об этом сообщает Coindesk.

Регулирование Европейского союза для криптовалютных компаний, известное как Markets in Crypto Assets (MiCA), должно вступить в силу в конце 2024 года.
Фото: pixabay.com

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Торговые организации, представляющие криптокомпании, выражают обеспокоенность тем, что руководство Еврокомиссии и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) недооценивают серьезность ситуации относительно готовности стран к внедрению MiCA.

«Имплементация MiCA в национальное законодательство происходит не так, как это должно происходить», — сказал Роберт Копич, соучредитель Blockchain for Europe, брюссельской организации, в правление которой входят руководители Coinbase (COIN),Binance, Ripple и Ava Labs.

Двухэтапный процесс

Реализация MiCA, которая вступила в силу в прошлом году, разделена на два этапа.

Второй — дедлайн в декабре — касается поставщиков услуг криптоактивов (CASP), таких как биржи, поставщики кошельков и кастодианы.

Эти фирмы должны быть зарегистрированы и расположены по крайней мере в одной стране Европейского Союза, чтобы подать заявку на получение лицензии согласно MiCA, позволяющей им работать во всем блоке ЕС.

Согласно данным нескольких торговых ассоциаций криптоиндустрии, основной проблемой для некоторых национальных регуляторов, так называемых национальных компетентных органов, является короткий промежуток времени между крайним сроком и октябрем, когда определенные регуляторные технические стандарты были завершены. .

Криптокомпании просят отсрочить вступление в силу положений MiCA на шесть месяцев и введение санкций в случае продления деятельности без необходимого разрешения ESMA отклонила запрос, но вопрос установления крайнего срока вступления в силу MiCA будет рассмотрен на заседании 11 декабря.

По словам соучредителя Blockchain for Europe Роберта Копитча журналистам, некоторые компании могут быть вынуждены прекратить криптовалютные операции из-за отсутствия лицензии.

Копитч также назвал Ирландию, Португалию, Польшу и Испанию странами, которые могут не успеть привести законодательство к требованиям регламента дедлайна.

Трое других людей, пожелавших остаться анонимными, согласились с мнением Копитча, а также упомянули Италию, Мальту, Кипр, Литву и Бельгию.

Несмотря на существующие успехи в регулировании криптовалют, ЭМА рассматривает Германию как страну, имеющую проблемы из-за необходимости нового законодательства для соответствия спецификациям MiCA, процессу, который может занять время.

Мальта также имеет криптовалютную систему, которую следует согласовать с MiCA, заявили в EMA.

Напомним

Совет ЕС утвердил единые правила для криптоактивов MiCA в июне 2023 года. Нормативный акт направлен прежде всего на борьбу с отмыванием средств с помощью криптовалют и защиту инвесторов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2024, 14:48
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Это будет трагедия вселенского масштаба…
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