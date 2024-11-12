Битва стейблкоинов: почему европейские биржи выбирают USDC вместо более популярного в мире USDT

Стейблкоины, то есть криптовалюты, которые повторяют цену базового актива, стали важной составляющей крипторынка. Их используют для переводов средств, покупки других криптовалют, хранения активов или заработка на депозитах. Абсолютными лидерами на рынке стейблкоинов являются USDT (или же Tether) с капитализацией $120 млрд, и USDC (USD Coin) — $35 млрд. Обе монеты привязаны к доллару. Но USDC в этом году существенно укрепил свои позиции. Почему это происходит, разбирался «Минфин».

Еще в начале этого года общая капитализация второго по популярности в мире стейблкоина USDC составляла $24,5 млрд — именно на такую сумму в мире существовало соответствующих монет. Сейчас же капитализация USD Coin превышает $35 млрд, то есть инвестиции в него выросли на 43%.

Частично это объясняется общим ростом крипторынка. К примеру, капитализация основного конкурента монеты — самого популярного в мире стейблкоина USDT — за тот же период выросла с $95 до $120,5 млрд. То есть этих токенов в мире стало больше на 27%.

И все же темпы роста USDC ощутимо более быстрые благодаря тому, что, кроме благоприятной среды, в пользу монеты играет и ее собственная политика.

Что такое USDC

USDC — относительно молодая криптовалюта. Она появилась в 2018 году, на 4 года позже USDT. Создал ее консорциум, в который вошли разработчик монеты Circle (с которым она в первую очередь и ассоциируется), а также одна из крупнейших криптобирж мира — Coinbase, и гигант майнинга Bitmain.

Этот стейблкоин принадлежит к тем, которые используют фиатный залог. Когда инвестор покупает монету USDС за $1, этот доллар попадает на специальный счет и становится гарантией того, что, в случае необходимости, токен всегда можно обменять на те же фиатные деньги. Залог должен быть равен общей капитализации USD Coin, что обеспечивает его стабильность.

Кроме фиатных, существуют также стейблкоины с криптовалютным залогом, алгоритмические, цена которых поддерживается благодаря сложным формулам спроса и предложения на токены.

Последние два вида стейблкоинов считаются менее надежными из-за более высокого риска падения и возникновения разногласий в стоимости с фиатными валютами. В частности, такое уже происходило с BitUSD — стейблкоином с криптовалютным залогом и алгоритмическим TerraUSD.

Поэтому инвесторы предпочитают именно фиатные, к которым относятся самые популярные стейблкоины. В том числе, кроме USDC, и Tether.

Различия USDT и USDC

Между USDC и USDT больше общего, чем отличий. Оба стейблкоина входят в десятку самых популярных криптовалют мира, долгое время поддерживают курс 1:1 с американским долларом и обеспечиваются фиатными резервами.

Также обе монеты работают на ряде блокчейнов. В частности, USDT в блокчейнах Bitcoin, Ethereum, EOS, Tron, Algorand та OMG Network. USDC — на Ethereum, Solana, Avalanche, Tron, Algorand, Stellar, Flow и т. д.

«Физических отличий между этими двумя стейблкоинами нет. USDC лучше, с точки зрения прозрачности и признания регуляторами, поэтому его лучше использовать для хранения. USDT привлекает своей популярностью и больше подходит для ежедневных расчетов. Также есть определенная зависимость от сети: для хранения больше подходит блокчейн Ethereum (ERC-20), тогда как для ежедневного использования лучше выбирать Tron (TRC-20) благодаря его популярности и менее волатильной цене за газ, что влияет на цену транзакции», — рассказывают специалисты по обмену криптовалют 1654.exchange. Обе монеты, объясняют эксперты, часто используют украинцы для хранения своих сбережений и осуществления денежных переводов.

Вопрос надежности

Как уже отмечалось, оба самых популярных стейблкоина используют фиатный залог для обеспечения курса 1:1 с американским долларом. В теории, это должно сделать эту связь совершенно нерушимой. Для того, чтобы купить USDC или USDT, нужно внести доллары. Продавая стейблкоины, можно всегда получить фиатные деньги из резервов.

Однако здесь есть важный нюанс — эта связь нерушимая, если деньги действительно есть в наличии. Если же управляющая компания их потратит, или неудачно инвестирует, или обанкротится банк, в котором они хранятся, окажется, что стейблкоины не обеспечены фиатом. В таком случае монета может рухнуть, а инвесторы потеряют к ней доверие.

В связи с этим, вокруг компании Tether, которая управляет одноименным стейблкоином, регулярно возникают скандалы, ее обвиняют в непрозрачной деятельности. К примеру, в сентябре этого года такое обвинение выдвинула группа по защите прав потребителей Consumers' Research.

По словам критиков, Tether, вместо проведения полноценных аудитов своих счетов, ограничивается регуляторными аттестациями, более простыми проверками. Хотя, согласно им, у компании не только достаточно средств, чтобы обеспечить $120 млрд капитализации USDT, но и около $5 млрд сверх этой суммы.

Как признает генеральный директор Tether Паоло Ардоино, ему не удалось договориться о проверках ни с одной из компаний крупной четверки аудиторов — Deloitte, PwC, EY или KPMG. Причина, по его словам, в том, что они боятся репутационных потерь из-за сотрудничества с криптовалютным сервисом.

«Поскольку в СМИ появляется информация о том, что USDT проводит непрозрачный аудит и их стейблкоин, якобы, физически не обеспечен фиатными деньгами, доверие к USDT постепенно снижается», — объяснили «Минфину» специалисты 1654.exchange.

При этом Circle, управляющая компания USDC, с самого начала взяла курс на максимальную открытость, регулярно публикует отчеты, в которых подробно расписывает, где и в каких активах держит средства своих клиентов.

К тому же в этом году Circle удалось договориться о сотрудничестве с Deloitte — аудитором из так называемой «большой четверки». Подписанные ним отчеты размещаются в свободном доступе. Например, в опубликованном отчете за сентябрь указано: в обращении находится USDC на $35,72 млрд, оценка хранящихся в резервах активов составляет $35,78 млрд.

Также из отчета можно узнать, что наиболее популярным инструментом хранения средств Circle являются соглашения о выкупе казначейских облигаций США — форма краткосрочных заимствований наличных средств, позволяющая всегда поддерживать ликвидность. Этот инструмент максимально близок к наличным деньгам, в нем сосредоточено $22,8 млрд. На втором месте по популярности непосредственно американские долговые облигации — почти $8,06 млрд. Еще более 4 млрд управляющая компания держит в финансовых компаниях в виде наличных денег.

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Но считать USDC полностью безрисковым тоже было бы ошибкой. В начале прошлого года о банкротстве объявил американский Silicon Valley Bank — любимый банк технологического сектора. Circle держала в нем незастрахованные депозиты на $3,3 млрд. Когда об этом стало известно, капитализация стейблкоина обвалилась примерно на $20 млрд, а цена USDC в некоторые моменты опускалась до 88 центов. Хотя вскоре ситуацию удалось выровнять.

Преимущество в ЕС

В прошлом году в Европейском Союзе начали действовать новые правила регулирования крипторынка MiCA. В том числе они касались и стейблкоинов.

Выиграла от их внедрения компания Circle и ее токен USDC. Дело в том, что правила стейблкоинов MiCA направлены на усиление защиты инвесторов, требуя от эмитентов соблюдать строгие правила. В первую очередь это наличие достаточных резервов и ликвидность и надежность сохранности средств. Главное требование — управляющие компании должны хранить не менее 60% резервов в банках.

USDC отвечает этим требованиям, и благодаря этому еще в прошлом году Circle получила лицензию Учреждения электронных денег (EMI) от банковского управления Франции. Эта лицензия позволяет Circle официально выпускать свой стейблкоин, ориентирующийся на доллар, а также EURC — токен, привязанный к евро. Сейчас это самый популярный такой стейблкоин, а его капитализация составляет 91 млн евро, хотя еще летом этого года была менее 40 миллионов.

Отдельные европейские биржи уже исключили из своего листинга USDT и ряд менее популярных стейблкоинов, которые не отвечают требованиям регулятора, оставив возможность покупать USDC.

Глобальной эта тенденция не стала. На ключевых мировых биржах по-прежнему можно купить оба самых популярных стейблкоина. Доступны они и на криптообменниках, работающих в Украине, вроде 1654.exchange и других.

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В пользу USDT все еще играет большая популярность, что позволяет поддерживать стабильность монеты. Но какая монета действительно надежнее, каждый должен решать самостоятельно. Однозначно ответить здесь невозможно.

Статья носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.