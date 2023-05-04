Александр Куликов: Торговать на европейских криптобиржах инкогнито больше не получится

Европарламент принял закон по легализации и регулированию криптоактивов в MiCA. Благодаря этому ЕС станет первой крупной юрисдикцией, где определены правила торговли виртуальными активами. К чему готовиться рынку, какие потрясения ожидают инвесторов и когда в Украине заработают подобные правила, «Минфину» рассказал заместитель председателя совета Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов (ПАРД) Александр Куликов .

«MiCA будет защищать от ситуаций, подобных банкротству FTX»

Недавно Европарламент одобрил новый закон о регулировании криптовалют (MiCA). О чем он?

MiCA вводит четкие правила лицензирования классификации криптоактивов, требований к их эмитентам, раскрытию информации вайтпейпера (документа, излагающего суть, цели, и принципы работы криптовалютного проекта — ред.), прописывает, как будет пресекаться манипулирование рынком, и правила работы поставщика услуг, с точки зрения раскрытия информации о конечных бенефициарах. Эти правила структурируют крипторынок и делают его более похожим на классический финансовый рынок.

В первую очередь, это позволит эффективнее защищать права инвесторов. Например, MiCA устанавливает довольно высокие требования к капиталу эмитентов токенов с привязкой к активам.

MiCA — это часть цифровой реформы ЕС, которая подразумевает также пилотный проект в рамках европейской регуляции финансовых рынков MiFID. Этим проектом регулируется использование Security-токенов, токенизированных акций и облигаций.

Принятие этих правил произошло после громких банкротств на крипторынке, в частности биржи FTX. Если бы MiCA действовало, а FTX работала по ним в Европе, это помогло бы не допустить краха компании?

Да, ведь главная причина банкротства FTX — бесконтрольное движение активов клиентов. Также компания, как маркетмейкер, участвовала в собственном проекте, разгоняя свою монету. Против подобных действий, в том числе, и направлена MiCA.

Для функционирования MiCA еще будет принято множество подзаконных актов. И, как я ожидаю, все эти правила в комплексе должны создать систему, похожую на ту, которая действует на классическом рынке капитала. В том числе, будет и традиционный контроль за использованием активов клиентов.

Значит ли это, что европейский рынок будет очищен от мошеннических криптопроектов?

Любое законодательство не дает таких гарантий. Даже в условиях лучшего американского регулирования пирамида Мейдоффа существовала десятилетиями. Везде можно найти бреши, обмануть регулятора, но в целом MiCA будет защищать от ситуаций, подобных банкротству FTX.

Инициатива ввести отдельное регулирование криптоактивов готовилась, скорее, в связи с заявлениями Facebook о собственной платежной системе на базе криптовалюты Libra. Правительства понимали, что Libra может составить конкуренцию привычным инструментам на финансовых рынках.

Если мы представим ситуацию, что существует криптовалютная биржа, зарегистрированная в Юго-Восточной Азии, и она хочет работать в Европе. Как будет регулироваться ее деятельность? В Европе она должна отвечать одним правилам, а в Азии — другим?

Если человек захочет зарегистрироваться как клиент на бирже из Азии, он может это сделать. Но если компания захочет выйти на европейский рынок, ей нужно будет получить здесь лицензию.

Более того, если у компании лицензия Кипра, то для работы и на классических рынках, и на криптовалютном, нужно будет пройти процедуру паспортизации. Это когда компания заявляет в соответствующий орган страны о том, что она хочет вести здесь деятельность и привлекать местных клиентов. Эта процедура уведомительного характера — от местного регулятора нужно получить ответ и зарегистрировать его в кипрской комиссии.

Если говорить упрощенно, то азиатская биржа получает европейскую лицензию и в Европе подает отчетность?

Да.

То же относится и к токенам? Если биржа начинает работать в Европе, то местным клиентам она должна предлагать только те токены, которые соответствуют европейским правилам?

Да, если токен обращается на европейской бирже, он должен соответствовать правилам Европы, основное из них — это раскрытие информации. На других рынках могут быть представлены токены, в соответствии с другими правилами.

Это обычная практика и для классических финансовых рынков. Нет одинакового законодательства по всему миру. Каждое отличается по финансовым инструментам. Где-то одни инструменты есть, где-то их нет и нужно проходить процедуру допуска.

«Не все криптобиржи переживут следующие 18 месяцев»

Что с внедрением MiCA может изменится для частных инвесторов?

Нужно учитывать потенциальные риски хранения средств на площадках, которые еще не адаптировались под MiCA. Новые правила повышают требования к компаниям и не все смогут их выполнить, у многих сломается бизнес-модель. Они уже привыкли работать вне регулируемого поля.

Поэтому не все криптобиржи переживут внедрение MiCA в следующие 18 месяцев. Я бы не держал существенные средства на горячих кошельках бирж. Но уточню, что риски касаются, в первую очередь, маленьких бирж.

Правильно ли я понимаю, что децентрализованные биржи не попадают под это регулирование потому, что их в принципе невозможно регулировать?

По этому кейсу в мире идет большой спор, как все-таки регулировать децентрализованные биржи. На мой взгляд, здесь регулирование будет идти само собой, потому что человек не сможет все время жить в мире виртуальных активов, ему все равно понадобится выход в фиат. И вот здесь без документов о том, как была приобретена крипта, и возникнут сложности.

Децентрализованные площадки не станут массовыми, большинство пользователей криптовалют все же будут находится в централизованных биржах.

Какие еще большие юрисдикции могут в ближайшее время принять законы о регулировании виртуальных активов и коррелируют ли они с MiCA?

Над такими законами работают Великобритания и США. Но это не обязательно будет координация с европейским законодательством. На данный момент заявления главы американского SEC Гэри Генслера говорят о том, что США идут в сторону того, чтобы считать все виртуальные активы финансовыми инструментами.

Эти принципы подразумевают регулирование, которое отличается от европейского. Посмотрим, что будет в будущем, изменит ли США свой подход, но вполне возможно, что законодательство не будет синхронным.

Крипторынок сейчас находится в ситуации, в которой классический финансовый мир был более ста лет тому. Когда еще не было устоявшихся определений, классификации. Мы живем в формирующемся рынке. Потом, возможно, по всему миру будет гармонизация принципов, даже не в целях надзора, а классификации.

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Различия в законодательстве разных стран создают риски для крипторынка?

Я думаю, что нет. Компании работают либо на европейском рынке, либо на азиатском, либо на американском. Если глобальная компания работает на всех рынках, то она может себе позволить тратить достаточные ресурсы, чтобы в каждой юрисдикции не нарушать законодательство.

Какова дальнейшая судьба MiCA? Новое регулирование уже точно вступает в силу или нужны дополнительные решения?

Точно вступает в силу. Предусмотрены 18 месяцев на имплементацию правил. ESMA — регулятор финансового рынка ЕС — будет разрабатывать приложения для трактовки норм MiCA и непосредственно указывать, что нужно делать местным регуляторам.

«Закон о виртуальных активах будет фактически полностью меняться»

За неделю до принятия MiCA НКЦБФР заявила о завершении работы над правками в украинский закон о виртуальных активах, в соответствии с новыми европейскими правилами. Что планируется изменить?

Закон о виртуальных активах будет фактически полностью меняться. НКЦБФР наработала принципы MiCA для новой редакции закона, учитывая идеологию европейского регулирования. Корректировки сделаны только относительно особенностей национального права, но основные принципы мы сохраняем.

Украина планирует вступить в Европейский Союз и, соответственно, наше законодательство должно быть синхронизировано с европейским.

Когда закон о виртуальных активах только разрабатывался, было много разговоров о том, что он должен быть максимально лояльным к компаниям, чтобы сделать Украину привлекательной для инвестиций. Но если наш закон будет соответствовать европейскому, то и существенных преимуществ Украина не получит?

Все верно. Но с лояльностью к компаниям есть большая проблема — как уберечься от нарушений с их стороны. В условиях не очень развитой правоохранительной и судебной системы мы можем столкнуться с большими рисками. Необходим контроль за действиями и ответственностью профессиональных участников.

Если его сделать по принципу «все всем доверяют», то это может привести к негативным последствиям. Даже американский рынок, на котором достаточно жесткое регулирование, пострадал от краха FTX.

Если бы наш закон о виртуальных активах вступил в силу в его первоначальном виде, у Украины могли бы возникнуть проблемы с ЕС?

Со стороны ЕС нет, это воспринималось бы, как внутренние дела Украины. Но вот со стороны контроля за отмыванием денег действительно могли бы возникнуть вопросы.

На мой взгляд, в изначальной редакции были моменты, которые не позволили бы запустить крипторынок. Поэтому он в любом случае нуждался в доработках.

Каковы перспективы принятия новой редакции закона?

Сейчас уже готов финальный текст. Теперь нужно дать его почитать рынку, выслушать его мнение. Также проект должны почитать в НБУ, в парламенте. НКЦБФР будет собирать мнения и на их основе подготовит финальную версию, которую и внесут в парламент.

Впереди — масштабная работа. Проект занимает более ста страниц. К тому же, он еще потребует разработки внутренних положений о регулировании.

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Ранее мы ожидали вступления в силу закона после принятия изменений о налогообложении доходов от операций с виртуальными активами. Я правильно понимаю, что вступление в силу нынешней версией закона уже невозможно?

Этого, скорее всего, не будет. Ожидается, что это будет синхронный процесс — принятие нового закона и изменений в Налоговый кодекс. Возможно, раньше вступят в силу изменения в Гражданский кодекс.

Обсуждаются ли сейчас изменения в Налоговый кодекс? Какими могут быть ставки налогов для доходов с виртуальных активов?

Хотелось бы, чтобы ставки были пониже. Моя личная позиция — это должно быть около 5%. Мы должны показать, что «отбеливаться» и платить налоги выгодно. Учитывая, что сейчас налогов от этой сферы поступает практически ноль, это будет хорошим началом.

Но решать это будет парламент, консультируясь с Министерством финансов.

Украина занимает одно из первых мест в мире по числу граждан, владеющих криптовалютой. Может ли эта ситуация измениться из-за корректировки регулирования? Каковы перспективы развития крипторынка?

Перспективы самые лучшие. Классические рынки через это уже проходили. На смену практически «Дикому западу» приходит регулирование, потом оно усиливается. Это нормальный исторический процесс, и рано или поздно он должен был произойти. Большинство участников это поддерживают, ведь изменения структурируют рынок. Но существует потенциальный риск, что не все участники смогут выполнить требования регулирования.

Также стоит учитывать, что появляется отчетность в налоговые органы об открытых счетах и совершенных операциях. В этом году Украина подписала соглашение о налоговом обмене с ЕС. В 2024 году, после урегулирования юридических моментов, мы начнем получать информацию о действиях наших граждан в ЕС. Поэтому, кто не подал декларацию, получат «письма счастья».

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Пока криптобиржи не обязаны подавать такую информацию, но в течение 18 месяцев, когда ЕС будет дорабатывать регулирование, такое требование, скорее всего, появится. Торговать на европейских площадках инкогнито больше не получится.