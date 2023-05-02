В Украине ликвидировали девять криптовалютных обменников

Украинские правоохранители вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) США ликвидировали девять криптовалютных обменников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Какие криптообменники ликвидировали

24xbtc.com,

100btc.pro,

pridechange.com,

101crypta.com,

uxbtc.com,

trust-exchange.org,

bitcoin24.exchange,

paybtc.pro,

owl.gold.

По данным Нацполиции, сервисы предоставляли возможность обменивать криптовалюты, полученные в результате преступных действий.

«Вебресурсы предлагали пользователям анонимный обмен криптовалют. Такие услуги предоставлялись для содействия легализации и отмывания денег, полученных противоправным путем. Через биржи злоумышленники проводили активы, полученные в результате атак вредоносным программным обеспечением (вирусами-шифровальщиками) и онлайн-мошенничества», — говорится в сообщении.

Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах.

В ходе операции инфраструктуру, которая размещалась на серверах в США, Европе и Украине, заблокировали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к преступной деятельности.

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