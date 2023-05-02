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2 мая 2023, 14:39 Читати українською

В Украине ликвидировали девять криптовалютных обменников

Украинские правоохранители вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) США ликвидировали девять криптовалютных обменников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Украинские правоохранители вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) США ликвидировали девять криптовалютных обменников.
Фото: freepik.com

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Какие криптообменники ликвидировали

  • 24xbtc.com,
  • 100btc.pro,
  • pridechange.com,
  • 101crypta.com,
  • uxbtc.com,
  • trust-exchange.org,
  • bitcoin24.exchange,
  • paybtc.pro,
  • owl.gold.

По данным Нацполиции, сервисы предоставляли возможность обменивать криптовалюты, полученные в результате преступных действий.

«Вебресурсы предлагали пользователям анонимный обмен криптовалют. Такие услуги предоставлялись для содействия легализации и отмывания денег, полученных противоправным путем. Через биржи злоумышленники проводили активы, полученные в результате атак вредоносным программным обеспечением (вирусами-шифровальщиками) и онлайн-мошенничества», — говорится в сообщении.

Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах.

В ходе операции инфраструктуру, которая размещалась на серверах в США, Европе и Украине, заблокировали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к преступной деятельности.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Бедный папа
Бедный папа
2 мая 2023, 15:14
#
«Украинские правоохранители вместе…»

Правильный заголовок для статьи:
ФБР заставил украинских киберментов оторваться от кормушки и поработать.
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