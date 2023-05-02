Украинские правоохранители вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) США ликвидировали девять криптовалютных обменников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В Украине ликвидировали девять криптовалютных обменников
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какие криптообменники ликвидировали
- 24xbtc.com,
- 100btc.pro,
- pridechange.com,
- 101crypta.com,
- uxbtc.com,
- trust-exchange.org,
- bitcoin24.exchange,
- paybtc.pro,
- owl.gold.
По данным Нацполиции, сервисы предоставляли возможность обменивать криптовалюты, полученные в результате преступных действий.
«Вебресурсы предлагали пользователям анонимный обмен криптовалют. Такие услуги предоставлялись для содействия легализации и отмывания денег, полученных противоправным путем. Через биржи злоумышленники проводили активы, полученные в результате атак вредоносным программным обеспечением (вирусами-шифровальщиками) и онлайн-мошенничества», — говорится в сообщении.
Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах.
В ходе операции инфраструктуру, которая размещалась на серверах в США, Европе и Украине, заблокировали.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к преступной деятельности.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промо-код на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1
Правильный заголовок для статьи:
ФБР заставил украинских киберментов оторваться от кормушки и поработать.