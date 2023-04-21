Майк Новограц: как профессиональный борец стал обладателем Галактики и дважды миллиардером

Путь, который прошел Майк Новограц в инвестициях, можно сравнить с развитием самого крипторынка — настолько заметными были их взлеты и ощутимыми падения. Поэтому неудивительно, что бывший торговец ценными бумагами, в конечном итоге, дошел до крипты и даже создал одну из крупнейших компаний в секторе. «Минфин» рассказывает историю миллиардера, который все еще ждет, когда биткоин подорожает до $1 млн.

Майк Новограц называет себя Форестом Гампом в мире криптовалют, поскольку в какой-то момент ему просто посчастливилось оказаться в нужный момент в нужном месте.

Свой первый биткоин он приобрел еще в 2013 году, когда цена одной монеты составляла $95. Тогда же он начал инвестировать еще в одну перспективную криптовалюту — эфириум, стоимостью всего $0,99.

К тому времени у Новограца уже был огромный опыт инвестиций и он был партнером в одном из крупнейших американских хедж-фондов — Fortress Macro. Более того, некоторое время он даже входил в список самых богатых людей мира с состоянием около $2,5 млрд. Однако, статус миллиардера инвестор потерял еще во время кризиса 2008 года, а с хедж-фонда его уволили за профессиональные промахи в 2015 году. Поэтому крипторынок стал для бывшего миллиардера шансом вернуться в «большую игру».

Каким было возвращение

Уволили Новограца, к счастью, со значительной компенсацией, которой вполне хватило на создание собственной инвестиционной компании — Galaxy Digital Holdings. Она начала покупать как непосредственно криптовалюту, так и вкладывала деньги в различные проекты на рынке.

Среди компаний, в которые она инвестировала, — кредитная платформа BlockFi, майнинговая компания Bitfury Group, криптовалютный банк BitGo, а также целый ряд игровых проектов.

Как объяснял Новограц, его целью было создать что-то вроде Goldman Sachs криптовалютного мира. Компания, которая будет работать с уважаемыми институциональными инвесторами и станет мостом к необычным активам.

Хотя Galaxy Digital стала публичной компанией, Новограц оставил за собой 65% ее акций. Крипторынок позволил ему вернуться в клуб миллиардеров. На пиках капитализация компании достигала почти $10 млрд. Правда, криптозима и некоторые неудачные инвестиции привели к тому, что сейчас она стоит $1,3 млрд, а доля Новограца оценивается в $845 млн.

Считается, что за пределами Galaxy Digital Новограц не инвестирует в криптовалюту. Возможно, учитывая все остальные активы, вроде недвижимости или фиатных средств, у него около $1 млрд. Но подтверждения этому нет, и в список Forbes он не попадает.

Но несмотря на это, Новограц надеется вернуться в список самых богатых людей планеты и помочь ему в этом должна именно криптовалюта.

5 фактов об инвесторе

Родился в семье военного

Отец Майка — Роберт Новограц — 30 лет своей жизни отдал военной службе и ушел в отставку в звании полковника.

За это время он проходил службу в 18 разных местах, в том числе в Южной Корее и Вьетнаме. Когда позволяли условия, семья переезжала вместе с ним.

Рос Майк в большой семье — у него шестеро братьев и сестер. Воспитание было достаточно строгим, а подъем в семье в 6 утра.

У братьев и сестер Майка также заметные карьеры. В частности, брат Джон — руководитель инвестиционной компании Millennium, Мэтт — соучредитель технологической фирм Candy Digital, сестра Элизабет руководит информационным бюллетенем о здоровье The Well Daily, а другая сестра, Эмми, основала фонд экологически чистых морепродуктов Aqua-Spark, который включает 19 портфельных компаний.

Рос Майк в большой семье с шестью братьями и сестрами.

Сам Майк в молодости служил в Национальной гвардии США, где управлял вертолетом. Но продолжалось это недолго и, в конце концов, он перешел на корпоративную работу.

Профессионально занимался борьбой

Еще в школьные годы будущий инвестор начал заниматься борьбой и продолжил усовершенствоваться в спорте во время учебы в Принстонском университете. Здесь он стал капитаном местной команды по борьбе, а также дважды участвовал в соревнованиях Национальной студенческой атлетической ассоциации. В 1987 году ему удалось пройти в 1/8 финала, однако на этом этапе он выбыл из соревнования.

«Борьба — очень тяжелый вид спорта. Когда ты на коврике, это только ты. Нет оправданий, нет выхода» — говорит инвестиционный банкир Энди Розен, который познакомился с Новограцом в университете.

Впоследствии Новограц оказывал поддержку национальной сборной США по борьбе. Кроме того, когда Международный олимпийский комитет решил исключить ее из олимпийских видов спорта, Новограц проводил кампанию за отмену этого решения.

Выгнали из Goldman Sachs за громкие вечеринки

Принстонский университет Новограц окончил по специальности экономика, что позволило ему после службы в Национальной гвардии устроиться в Goldman Sachs. Здесь он сделал стремительную карьеру.

В период с 1992 по 1999 год работал в Азии. Сначала как торговец ценными бумагами в Токио, а затем возглавил отдел компании в Гонконге. Благодаря успешной работе во время азиатского финансового кризиса он стал партнером Goldman Sachs, а затем президентом компании в Латинской Америке.

Но в конечном итоге, Новограцу пришлось уйти из компании из-за, как писали СМИ, «проблем с образом жизни». Сам инвестор утверждает, что причиной стали его вечеринки в стиле рок-звезд. После того, как Goldman Sachs стала публичной компанией, это могло навредить ее имиджу.

Сделал татуировку в честь криптовалюты Luna

Компания Новограца — Galaxy Digital — стала одним из значительных инвесторов в блокчейн Terra от Terrafom Labs. Созданная же проектом криптовалюта Luna стала одной из любимых для основателя компании.

Прошлогодний крах проекта Terra стал одним из самых громких в истории крипторынка. Основой проекта был стейблкоин TerraUSD (также известный, как UST), который, в отличие от более популярного стейблкоина Tether, использовал для подкрепления стабильности собственный токен Luna.

Еще до краха проекта некоторые эксперты его критиковали. «Как стейблкоин может использовать криптовалюту в качестве резерва, когда криптовалюта все еще является базой рискованных активов?», — как-то сказал в разговоре с Новограцом аналитик BMO Capital Markets Дипак Каушала.

В то же время, сам Новограц отмечал, что UST обеспечивает доходность 18% годовых, а люди хотят получать доходы. На интересе к стейблкоину примерно в 20 раз за год взлетела и Luna. Но вскоре произошел крах этой модели заработка. И UST, и Luna упали практически до нуля.

Для Новограца эта история завершилась не только финансовыми, но и репутационными потерями. Он был одним из самых заметных популяризаторов Luna, и даже сделал на руке татуировку в честь монеты с волком, воющим на Луну. К тому же, сделал ее лишь за пару месяцев до краха проекта.

TerraUSD «была великой идеей, которая провалилась», — написал Новограц в письме к инвесторам Galaxy Digital. Татуировку же инвестор решил не сводить, и признается, что теперь она станет для него напоминанием о необходимости смирения.

Помогает с залогами для задержанных полицией

Новограц занимается довольно необычным благотворительным проектом — Bail Project, который помогает внести в полицию залог тем, у кого нет для этого средств.

«Майк стал нашим чемпионом. Он не только являлся крупнейшим инвестором инициативы, но и хотел возглавить Bail Project и помочь сделать его национальной организацией», — рассказывает основатель и генеральный директор Bail Project Робин Стайнберг. По его словам, приверженность Новограца к проекту объясняется тем, что он воспринимает недостатки людей, ведь у него самого они есть.

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Особенно важным Bail Project оказался во время протестов Black Lives Matter, когда полиция задержала тысячи человек. В то же время, известный ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал деятельность Новограца, а некоторые радикалы даже угрожали его убить.

Несмотря на это, проект продолжает работать. С момента создания им воспользовались 25 тыс. человек, а дела против половины из них были прекращены.

Почему выбрал криптовалюту

Значительная часть инвесторов увлеклась криптовалютами из-за ее технических особенностей, возможностей децентрализации и свободы финансов. Однако, профессиональный торговец Новограц обратил внимание именно на возможность заработать на новом рынке. В том числе, благодаря волатильности.

С самого начала он не только активно скупал криптовалюты, но и продавал. В частности, рассказывает, что продал свои биткоины, когда цена монеты достигла $5 тыс., и откупил, когда они подешевели до 3 тыс. «Если ты умеешь хорошо это делать и ты — торговый наркоман, тогда это очень весело», — говорит Новограц.

Для инвестора крипторынок принципиально не отличается от других, но лучше, благодаря более высокой волатильности. Поэтому там, где другие видят нестабильность и риски, Новограц отмечает возможности.

«Во многом это рынок, как и любой другой. Вы видите психологию страха и жадности на графиках так же, как вы увидели бы это на графиках индонезийской рупии, доллара и иены, или казначейских обязательств. Просто они преувеличены из-за меньшей ликвидности», — рассказывал он, когда начинал инвестировать в крипту.

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При этом Новограц откровенно заявлял, что крипторынок — это «самый большой пузырь в нашей жизни», а цены будут значительно опережать уровни, на которых они должны были быть.

Однако, по его мнению, это не так уж и плохо. Во-первых, на этом пути можно заработать «кучу денег». А во-вторых, говорит инвестор, пузыри возникают не просто так, а вокруг вещей, которые фундаментально меняют жизнь. «Например, железнодорожный пузырь. Железные дороги действительно коренным образом изменили образ нашей жизни. Интернет-пузырь изменил его так же», — объяснял он еще в 2017 году.

Как переживает криптозиму

Прошлый год оказался сложным для всех криптоинвесторов. Не стал исключением и для Новограца. Из-за падения рынка и неудачных инвестиций в Terra компания понесла убытки на $500 млн. Цена акций, по сравнению с пиками 2021 года, обвалилась примерно в 8 раз.

Несмотря на это, Новограц не теряет оптимизма. По его словам, если когда-нибудь и было время, чтобы заниматься криптовалютами, то сейчас именно оно. Подобные перспективы, по его мнению, открываются благодаря тому, что ФРС в ближайшее время развернет свою политику в сторону смягчения. Кроме того, росту крипты способствует банковский кризис и необходимость заливать его деньгами. «Правительства печатают слишком много денег, когда боль становится сильнее. И мы это видим», — отмечает он.

Инвестор не верит, что кризисы, вроде падения Terra или биржи FTX, способны обрушить криптоиндустрию. «Биткоин и блокчейн не исчезнут, поскольку 150 миллионов человек решили хранить часть своего капитала в криптовалюте», — убежден Новограц.

По мнению инвестора, после того, как ФРС перестанет повышать ключевую ставку, цена биткоина будет находиться в пределах от $500 тыс. до $1 млн. Правда, его неоднократно обвиняли в том, что своими заявлениями он пытается манипулировать рынком, а потому сложно однозначно сказать, действительно он в это верит, или просто пытается разогреть покупателей.

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Несмотря на безоговорочную веру в биткоин, к меньшим криптовалютам Новограц всегда относился более скептически. По его словам, 75% альткоинов исчезнут в ближайшие 10 лет, а потому инвесторы, идущие в этот сектор, рискуют куда больше.

Для бывшего борца трудности, которые испытывает компания, — это только вызов, чтобы двигаться дальше. «Вас бьют по коленям или по туловищу, и вы учитесь на своих ошибках, перестраиваетесь и начинаете свое новое приключение», — говорит он об опыте предыдущих потерь, которые научили его не останавливаться.