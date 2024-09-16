В августе рынок криптовалюты потерял более 11% капитализации, биткоин упал более чем на 8%, эфириум скользнул на 22%, другие ключевые цифровые активы понесли аналогичные убытки. За первые восемь дней сентября отток капитала из спотовых биткоин-ETF составил $1,2 млрд, самая длинная серия с момента запуска. Кажется, негатив заполнил рынок цифровых активов, однако это только оболочка, которую все видят, а внутри зажигаются маленькие звезды, о перспективах которых рассказывает инвестиционный эксперт Академии «Минфин» Михаил Серюга.
Топ-5 монет августа: какие криптовалюты росли на фоне падения биткоина
Какие монеты выросли в августе
В то время как внимание рынка было приковано к фундаментальным блокчейнам, а индекс страха и жадности опускался до отметок чрезмерного страха под давлением возможной рецессии в США, менее весомые игроки показывали двухзначный, а иногда и трехзначный прирост.
График изменения показов индекса страха и жадности. Источник: Bitstat
Среди заслуживающих внимания лидеров можно выделить:
- HNT (Helium). Прирост 45% в августе. Продолжил рост в сентябре;
- Sun (Sun Token). Прирост 258% в прошлом месяце;
- BBF (Bubblefong). Августовский прирост — 345%;
- ADS (Alkimi). Плюс 68% в предыдущем месяце;
- ORBR (Orbler). Прибавил 17,5% в августе и продолжил рост в сентябре.
Далее более подробно поговорим о каждом из них, и акцентируем внимание на тех показателях, которые позволят идентифицировать подобные активы в будущем.
Orbler (ORBR)
Orbler — это динамичная маркетинговая платформа Web3, объединяющая аудиторию Web2, предлагая миссии, ставки и стратегии роста, управляемые сообществом.
Как это вообще работает? В целом все очень просто. Присоединяете свой криптокошелек к Orbler-платформе, создаете аккаунт, добавляете свое сообщество, подключив аккаунты Telegram, Twitter и сервер Discord, и назначаете миссии. Миссии могут быть самые разные — от распространения заметки в социальных сетях до проведения викторины. Если вы владелец бизнеса, вы получите эффективный инструмент продвижения усилиями сообщества. Если вы участник сообщества, то вас ждут вознаграждения за выполнение миссий (выплачиваются в USDT и ORBR).
Из интересных обновлений, которые вскоре должен провести проект, выделяется интеграция с Telegram и Airdrop.
Как уже было сказано выше, токен ORBR рос, когда на рынке цифровых активов была депрессия, и этот рост продолжился в сентябре (с начала месяца прирост 32%). Интересная идея проекта позволяет рассчитывать на дальнейшее продвижение вверх, особенно в условиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС и роста аппетита к риску.
Параллельно с ожиданиями роста стоимости токена ORBR, его можно размещать в стейкинге и получать дополнительную выгоду от владения.
ADS (Alkimi)
Использование блокчейна для токенизации реальных активов (RWA) было одной из первых попыток соединить миры материальных активов и новую цифровую экономическую эру. Изначально токенизация применялась к таким активам, как недвижимость и искусство, или тем, которые было трудно получить, например, золото.
Владельцы токенов будут владеть токеном, который представляет право собственности на RWA — полностью или частично. Использование токенов упростило совместное владение RWA, а также предоставило владельцам токенов другие преимущества блокчейна, такие как прозрачность, безопасность и неизменность. С развитием цифровой эры токенизация вышла за пределы этих ранних случаев использования. Такие протоколы, как Solana, Provenance, Centrifuge и Maple, позволяют токенизировать большинство физических активов и перенести их в блокчейн. Существуют дополнительные преимущества для владельцев токенов, такие как ставки, пулы ликвидности и инициативы на основе прибыли. У Alkimi развили эту инициативу еще дальше.
Идя по стопам гигантов, Alkimi подчеркнули ценность цифровой рекламы. Alkimi — первая в мире полностью децентрализованная рекламная биржа, запустила основную сеть в декабре 2023 года, чтобы вывести владельцев токенов на рынок цифровой рекламы, текущая стоимость которой составляет примерно $600 млрд, а к 2028 году прогнозируется, что она достигнет почти $1 трлн.
Биржи объявлений упрощают покупку и продажу цифровой рекламы в режиме реального времени. Google, Trade Desk, Pubmatic и другие доминируют в отрасли. Эта отрасль выросла благодаря получению прибыли от рекламодателей и издателей за использование их услуг. До 47% средств рекламодателя теряется через посредников. Alkimi призвана устранить этот недостаток. Для издателей, вещателей и разработчиков приложений биржа рекламы Alkimi является очень эффективным методом покупки и продажи рекламы. Alkimi обеспечивает полную прозрачность процесса заявок и предложений, одновременно существенно уменьшая утечку комиссии третьим лицам. Такие издатели, как News UK и Vice, теперь получают больше денег за продажу рекламного пространства.
В то же время такие бренды и медиа-агентства, как GroupM, Publicis и IPG, получают больше медиа за свои деньги и достигают превышающих стандарты KPI. Ads Explorer токенизирует прибыль, созданную стороной покупки и продажи Ad Exchange Alkimi для владельцев токенов, превращая каждый показ объявления в цифровую записанную транзакцию, зарегистрированную в Ads Explorer.
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Теперь, когда мы понимаем, что лежит в основе августовских ценовых колебаний токена ADS, с уверенностью можем сказать, что этот актив скрывает значительный потенциал благодаря существенному повышению эффективности цифровой рекламы.
Если говорить о перспективах токена ADS, то мы не удивимся, если в ближайшие месяцы его стоимость достигнет 40 центов (+160%).
Bubblefong (BBF)
BBF Limtied [BabyShark BubbleFong Friends] — это игра P2E (играй и зарабатывай), основанная на IP-лицензии Baby Shark компании Pinkfong.
Baby Shark Bubble Fong Friends — это игра, которая сочетает в себе популярный классический жанр баббл-шутеров, который знаком и нравится всем, и стиль игры Battle Royale, в котором несколько пользователей соревнуются друг против друга в режиме реального времени.
Baby Shark Bubble Fong Friends состоит из 101 королевской битвы, командных сражений, режима одиночной игры
Персонажи, оборудование и предметы, купленные в игре, можно выпускать как NFT, которые можно использовать для майнинга с помощью «GameFi». Эта система позволяет совершать открытые транзакции NFT между игроками.
Baby Shark Bubble Fong Friends планирует выпустить и работать с двумя типами виртуальных валют: «BBF» — монета управления, и «FRD» — монета полезного назначения.
В целом настроения и предпочтения в игровой индустрии быстро меняются, поэтому нужно быть осторожными с такими видами инвестиций.
Sun Token (SUN)
Криптовалюта сети TRON выросла на впечатляющие 258% в августе. Всплеск начался после того, как основатель TRON Джастин Сан написал в Twitter 13 августа о запуске SunPump, повысив цену SUN до максимума в $0,044.
Токен SUN, запущенный более четырех лет назад, изначально был разработан, как альтернатива биткоину. Однако после большого краха в 2021 году из-за чрезмерного предложения токен перенес фокус на децентрализованное финансирование (DeFi) на платформах Justwap и Justlend. Теперь, с новыми вариантами использования, SUN стремится достичь рыночной капитализации в $1 млрд.
Джастин Сан стимулирует этот всплеск с помощью стратегий, включающих использование мем-токенов и корректировку сетевых сборов. Его новая платформа SunPump быстро превзошла своего конкурента Pump.fun от Solana по количеству запущенных токенов и ежедневному доходу.
Недавно SUN вышел из фазы консолидации и у него есть тенденция к росту, с поддержкой в области $0,025. Если удастся удержать этот уровень, то не исключен рост до $0,05 за токен (~100%).
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Недавно Джастин Сан ответил критикам, которые сделали негативные заявления о токене SUN, опубликовав сообщение в своем аккаунте. Он бросил вызов этим людям, предложив купить все их токены SUN по цене $0,03.
Рост Sun Token отражает сильный рыночный энтузиазм и возобновление интереса к его программам DeFi. Благодаря изменению фокуса и новым сценариям использования у SUN есть хорошие возможности для будущего роста.
Helium (HNT)
Helium — это децентрализованная сеть на базе блокчейна для устройств интернета вещей (IoT).
Основная сеть HNT, запущенная в июле 2019 года, позволяет маломощным беспроводным устройствам общаться друг с другом и отправлять данные через свою сеть узлов.
Узлы бывают в форме так называемых горячих точек, являющихся комбинацией беспроводного шлюза и устройства для майнинга. Пользователи, управляющие узлами, таким образом майнят и зарабатывают вознаграждение в родном токене криптовалюты Helium — HNT.
Проще говоря, HNT можно назвать мобильной сетью, которая работает на блокчейне.
Токен Helium (HNT) используют как валюту для оплаты услуг в сети, а также для выплаты вознаграждений владельцам точек доступа.
Недавний скачок цены на HNT в первую очередь вызван заметным увеличением количества абонентов мобильной связи Helium, количество которых превысило 112 тыс., а также новостью, что два крупных перевозчика США хотят испытать разработку компании, чтобы улучшить свой мобильный трафик.
Этот рост особенно впечатляющий, учитывая, что всего за два месяца до этого количество подписчиков превысило 100 тыс. Это впечатляющий 300-кратный рост за прошлый год, что подчеркивает быстрое внедрение и расширение децентрализованной беспроводной сети Helium.
Нынешняя цена HNT колеблется около отметки в $8 за токен, а суточный торговый объем колеблется в пределах $300 тысяч. Учитывая стремительное развитие проекта и конкурентоспособность, с технической точки зрения, рост до $20 за токен выглядит вполне реалистичным.
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В целом август стал месяцем испытаний для криптовалютного рынка, пережившего значительное снижение капитализации и колебания ключевых активов. Однако, даже в такой сложной ситуации, некоторые менее известные монеты смогли показать впечатляющие результаты, демонстрируя свою жизнеспособность и потенциал. Среди них выделяются ORBR, ADS, BBF, SUN и HNT — токены, которые не только выросли в цене, но имеют перспективные бизнес-модели и технические обновления, поддерживающие их дальнейшее развитие. Несмотря на общие рыночные проблемы, инновационные проекты, такие как децентрализованные рекламные биржи, платформы для игр и сети IoT, продолжают привлекать внимание инвесторов. Это подчеркивает важность индивидуального анализа активов и поиска новых возможностей в криптовалютном пространстве даже в условиях рыночной нестабильности.
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