Топ-5 монет августа: какие криптовалюты росли на фоне падения биткоина

График изменения показов индекса страха и жадности. Источник: Bitstat

Среди заслуживающих внимания лидеров можно выделить:

Далее более подробно поговорим о каждом из них, и акцентируем внимание на тех показателях, которые позволят идентифицировать подобные активы в будущем.

Orbler — это динамичная маркетинговая платформа Web3, объединяющая аудиторию Web2, предлагая миссии, ставки и стратегии роста, управляемые сообществом.

Как это вообще работает? В целом все очень просто. Присоединяете свой криптокошелек к Orbler-платформе, создаете аккаунт, добавляете свое сообщество, подключив аккаунты Telegram, Twitter и сервер Discord, и назначаете миссии. Миссии могут быть самые разные — от распространения заметки в социальных сетях до проведения викторины. Если вы владелец бизнеса, вы получите эффективный инструмент продвижения усилиями сообщества. Если вы участник сообщества, то вас ждут вознаграждения за выполнение миссий (выплачиваются в USDT и ORBR).

Из интересных обновлений, которые вскоре должен провести проект, выделяется интеграция с Telegram и Airdrop.

Как уже было сказано выше, токен ORBR рос, когда на рынке цифровых активов была депрессия, и этот рост продолжился в сентябре (с начала месяца прирост 32%). Интересная идея проекта позволяет рассчитывать на дальнейшее продвижение вверх, особенно в условиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС и роста аппетита к риску.

Параллельно с ожиданиями роста стоимости токена ORBR, его можно размещать в стейкинге и получать дополнительную выгоду от владения.

ADS (Alkimi)

Использование блокчейна для токенизации реальных активов (RWA) было одной из первых попыток соединить миры материальных активов и новую цифровую экономическую эру. Изначально токенизация применялась к таким активам, как недвижимость и искусство, или тем, которые было трудно получить, например, золото.

Владельцы токенов будут владеть токеном, который представляет право собственности на RWA — полностью или частично. Использование токенов упростило совместное владение RWA, а также предоставило владельцам токенов другие преимущества блокчейна, такие как прозрачность, безопасность и неизменность. С развитием цифровой эры токенизация вышла за пределы этих ранних случаев использования. Такие протоколы, как Solana, Provenance, Centrifuge и Maple, позволяют токенизировать большинство физических активов и перенести их в блокчейн. Существуют дополнительные преимущества для владельцев токенов, такие как ставки, пулы ликвидности и инициативы на основе прибыли. У Alkimi развили эту инициативу еще дальше.

Идя по стопам гигантов, Alkimi подчеркнули ценность цифровой рекламы. Alkimi — первая в мире полностью децентрализованная рекламная биржа, запустила основную сеть в декабре 2023 года, чтобы вывести владельцев токенов на рынок цифровой рекламы, текущая стоимость которой составляет примерно $600 млрд, а к 2028 году прогнозируется, что она достигнет почти $1 трлн.

Биржи объявлений упрощают покупку и продажу цифровой рекламы в режиме реального времени. Google, Trade Desk, Pubmatic и другие доминируют в отрасли. Эта отрасль выросла благодаря получению прибыли от рекламодателей и издателей за использование их услуг. До 47% средств рекламодателя теряется через посредников. Alkimi призвана устранить этот недостаток. Для издателей, вещателей и разработчиков приложений биржа рекламы Alkimi является очень эффективным методом покупки и продажи рекламы. Alkimi обеспечивает полную прозрачность процесса заявок и предложений, одновременно существенно уменьшая утечку комиссии третьим лицам. Такие издатели, как News UK и Vice, теперь получают больше денег за продажу рекламного пространства.

В то же время такие бренды и медиа-агентства, как GroupM, Publicis и IPG, получают больше медиа за свои деньги и достигают превышающих стандарты KPI. Ads Explorer токенизирует прибыль, созданную стороной покупки и продажи Ad Exchange Alkimi для владельцев токенов, превращая каждый показ объявления в цифровую записанную транзакцию, зарегистрированную в Ads Explorer.

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Теперь, когда мы понимаем, что лежит в основе августовских ценовых колебаний токена ADS, с уверенностью можем сказать, что этот актив скрывает значительный потенциал благодаря существенному повышению эффективности цифровой рекламы.

Если говорить о перспективах токена ADS, то мы не удивимся, если в ближайшие месяцы его стоимость достигнет 40 центов (+160%).

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