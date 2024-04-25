Крипта для «чайников»: 10 полезных сервисов для новичков

Около 5 млн украинцев используют криптовалюты в Украине по состоянию на 2023 год. По этому показателю мы впереди многих стран мира. Как начать пользоваться криптой, NV рассказал Вадим Груша, CEO криптовалютного сервиса Trustee Plus.

Почти десять лет назад, когда я только попал в криптоиндустрию, я начал проводить свой небольшой эксперимент: каждый раз, расплачиваясь за кофе или другие товары в новом месте, спрашивал, можно ли оплатить их криптовалютой.

До 2017 почти никто не знал, что это такое. В 2017 году ситуация изменилась — люди знали о Bitcoin и даже могли назвать его примерный курс. В 2024 году более 90% людей знают о криптовалюте, владеют ею или даже используют в обычной жизни.

В 2024 году курс Bitcoin достиг нового исторического максимума, в очередной раз обратив на себя внимание. Это значит, что масса новых людей скоро придет в индустрию, и наша задача — передать им свои знания. Я думаю, что в будущем криптовалютой будет пользоваться каждый — и вместе мы можем приблизить этот момент.

Криптосервисы для хранения и управления

Криптовалютные кошельки

Основным инструментом любого новичка в криптомире должен стать криптокошелек — программа для хранения и управления цифровыми активами. Во-первых, если вы купили свою первую валюту, то ее нужно где-то хранить. Во-вторых, выбрав хороший, функциональный кошелек, можно легко разобраться в тонкостях блокчейн-операций, правилах работы со стандартами и комиссиями и особенностях разных сетей.

Для безопасного хранения и эффективного погружения в новый мир лучше всего использовать децентрализованные решения, такие как кошелек при поддержке Binance Safepal, инструмент для работы с DeFi Metamask и кошелек от Trustee Wallet.

Мобильные криптосервисы

Но если функциональность кошельков, как правило, ограничена возможностями блокчейна, то современные криптовалютные сервисы предлагают гораздо больше — например, мгновенные переводы и нулевые комиссии на определенные операции, вывод средств на банковские карты, оплату товаров и услуг во всем мире с помощью криптокарты. Такие централизованные приложения — идеальная точка входа для новичков. С их помощью можно легко начать использовать цифровые активы и при этом избежать частых ошибок.

Это не значит, что кошелек больше не нужен. В идеале следует хранить свои активы на децентрализованном кошельке, а небольшую часть депозита использовать в жизни и работе с помощью сервисов — для оплаты и переводов. Примером такого сервиса является платформа цифровых финансов Trustee Plus, платежная система Whitepay, предоставляющая услуги эквайринга, интеграции криптоплатежей, или Bitpay.

Централизованные биржи

Чаще всего новички начинают свой путь именно с криптовалютных бирж. Однако, важно понимать, что биржи — это сервисы с централизованным управлением, которые хранят ваши ключи доступа и активы на своих счетах. Пользователь не владеет ими на 100% — то есть не получает того, что обеспечивает блокчейн. Но использовать их все же можно. У бирж широкий функционал для торговли, что может быть интересно начинающим трейдерам. Это отличный инструмент для изучения правил, понимания рынка и его особенностей.

Более опытным пользователям стоит обратить внимание на DEX-биржи — децентрализованные площадки, позволяющие торговать активами без посредников в виде сервиса. В этом случае ваши денежные средства находятся только под вашим контролем, но каждая операция требует оплаты комиссии.

Источники полезной информации

Агрегаторы данных

Это сайты, на которых можно найти информацию почти о любой монете или токене, запущенные с 2009 года. В режиме реального времени они собирают данные по криптобиржам и отражают курс цифрового актива, его капитализацию, объем торгов и ценовой график. Также в их базе вы найдете всю информацию о проекте — историю создания, принцип работы, эмиссии и многое другое. Здесь же будут указаны ссылки на официальные источники и социальные сети, что может потребоваться для более глубокого изучения проекта. Именно об этом и поговорим в следующем пункте.

Самыми популярными агрегаторами на сегодняшний день являются CoinMarketCap и CoinGecko.

Источники для DYOR

Если вы пытаетесь понять, какие перспективы у конкретной криптовалюты, то обратите внимание на ее официальные ресурсы. Это не какой-нибудь конкретный инструмент, а просто набор источников, который может быть полезен при использовании стратегии DYOR (аккаунты в социальных сетях, каналы в мессенджерах, официальный сайт). Эта аббревиатура расшифровывается как «Do your own research», что означает «Проводи свое исследование». То есть необходимо всегда самостоятельно собирать и проверять информацию, и на ее основе принимать решения, осознавая все риски и взяв на себя всю ответственность.

Также следите за новостями на криптовалютном рынке. В этом вам, например, может помочь ежедневная новостная подборка Trustee Plus или самые актуальные новости мира криптовалют в профильном издании Incrypted.

Предстоящие события индустрии можно отслеживать с помощью CoinMarketCal и Coindar.

Блокчейн-обозреватели

Почти каждая сеть (за исключением анонимных, как Monero) сохраняет историю всех транзакций с момента запуска, которую может просмотреть любой пользователь. Сделать это можно с помощью специального инструмента — обозревателя блокчейна. Он выглядит как обычный сайт и позволяет найти любой блок сети и получить данные об операциях в нем — статус транзакции, адрес отправителя и получателя, размер комиссии. А также общие данные — цена актива, скорость хеширования, количество полученных блоков, размер мем-пула.

С помощью обозревателей пользователи могут проверять статус переводов и баланс кошельков, майнеры — отслеживать добычу блоков, разработчики — анализировать показатели, искать причины проблем. Для аналитиков — это вообще источник знаний.

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Прикладные инструменты

Whitepaper блокчейна Bitcoin

Это главный документ первой криптовалюты и всей индустрии. Он был опубликован 31 октября 2008 года за два месяца до запуска сети. Вне зависимости от того, как вы относитесь к самому Bitcoin — считаете первый блокчейн устаревшим, не отвечающим возможностям новых проектов, — он все равно остается важной вехой в мировой истории. Всего на девяти страницах автор Сатоши Накамото описал суть криптовалюты — описание алгоритма консенсуса PoW (Proof-of-Work), правила работы блокчейна, эмиссии BTC, обработки транзакций.

Если вы новичок в индустрии, обязательно ознакомьтесь с этим документом. Он даст понимание самой идеи блокчейна, его фундаментальных принципов и правил.

Криптовалютные индексы

Сервисы, позволяющие оценить настроения на всем крипторынке или в конкретном секторе. Самым популярным индексом является «Fear&Greed» — индекс страха и жадности. Он определяет уровень интереса к BTC и другим валютам на основе анализа торгов, поисковых запросов и соцсетей от уровня страха до уровня алчности по шкале 1−100. Также стоит отметить индекс альтсезона — Altcoin Season Index, и CIX100 — индекс производительности ТОП-100 криптовалют.

Инструменты для автоматизации

Сервисы, которые позволяют запускать торговые боты на централизованных и децентрализованных сервисах для быстрой и эффективной торговли, или же просто проверки торговой стратегии в тестовом формате. Также к этому списку можно отнести копитрейдинг — биржевой инструмент для копирования сделок успешных трейдеров за небольшой процент от прибыли.

Несмотря на кажущуюся простоту, для настройки ботов и копитрейдинга нужно обладать определенным уровнем знаний о рынке и его строении. Используйте их только после тщательного исследования и анализа (DYOR).

Лаунчпады для инвестиций

Еще один биржевой сервис для вкладов в молодые проекты. С его помощью инвесторы вкладываются в создание продукта в стадии разработки, а вместо этого получают токены. В случае листинга и успеха проекта они могут продать их и получить прибыль. Самой большой платформой лаунчпадов на сегодняшний день является Binance Launchpad — он тщательно отбирает проекты и у него один из самых высоких показателей ROI на рынке (коэффициент окупаемости).

Криптовалютные карты

Trustee Plus

Карта для оплаты цифровыми активами через Google или Apple Pay в 60 млн торговых точек по всему миру. Позволяет оплачивать покупки онлайн, снимать наличные в любом банкомате с NFC-модулем. Комиссия за расчеты, пополнение баланса криптовалютой — 0%. Обслуживание бесплатное.

ByBit Card

Дебетовая карта Mastercard, которая также позволяет оплачивать товары в разных частях света. Как и в Trustee, средства автоматически конвертируются в фиат в момент совершения платежа. Есть физическая версия.

Crypto.com

Еще одна дебетовая «предоплаченная» карта, баланс которой не привязан к основному счету кошелька, а требует постоянного пополнения. У карты есть несколько тарифов, от которых будут зависеть комиссии и лимиты на вывод.