Около 5 млн украинцев используют криптовалюты в Украине по состоянию на 2023 год. По этому показателю мы впереди многих стран мира. Как начать пользоваться криптой, NV рассказал Вадим Груша, CEO криптовалютного сервиса Trustee Plus.
Крипта для «чайников»: 10 полезных сервисов для новичков
Почти десять лет назад, когда я только попал в криптоиндустрию, я начал проводить свой небольшой эксперимент: каждый раз, расплачиваясь за кофе или другие товары в новом месте, спрашивал, можно ли оплатить их криптовалютой.
До 2017 почти никто не знал, что это такое. В 2017 году ситуация изменилась — люди знали о Bitcoin и даже могли назвать его примерный курс. В 2024 году более 90% людей знают о криптовалюте, владеют ею или даже используют в обычной жизни.
В 2024 году курс Bitcoin достиг нового исторического максимума, в очередной раз обратив на себя внимание. Это значит, что масса новых людей скоро придет в индустрию, и наша задача — передать им свои знания. Я думаю, что в будущем криптовалютой будет пользоваться каждый — и вместе мы можем приблизить этот момент.
Криптосервисы для хранения и управления
Криптовалютные кошельки
Основным инструментом любого новичка в криптомире должен стать криптокошелек — программа для хранения и управления цифровыми активами. Во-первых, если вы купили свою первую валюту, то ее нужно где-то хранить. Во-вторых, выбрав хороший, функциональный кошелек, можно легко разобраться в тонкостях блокчейн-операций, правилах работы со стандартами и комиссиями и особенностях разных сетей.
Для безопасного хранения и эффективного погружения в новый мир лучше всего использовать децентрализованные решения, такие как кошелек при поддержке Binance Safepal, инструмент для работы с DeFi Metamask и кошелек от Trustee Wallet.
Мобильные криптосервисы
Но если функциональность кошельков, как правило, ограничена возможностями блокчейна, то современные криптовалютные сервисы предлагают гораздо больше — например, мгновенные переводы и нулевые комиссии на определенные операции, вывод средств на банковские карты, оплату товаров и услуг во всем мире с помощью криптокарты. Такие централизованные приложения — идеальная точка входа для новичков. С их помощью можно легко начать использовать цифровые активы и при этом избежать частых ошибок.
Это не значит, что кошелек больше не нужен. В идеале следует хранить свои активы на децентрализованном кошельке, а небольшую часть депозита использовать в жизни и работе с помощью сервисов — для оплаты и переводов. Примером такого сервиса является платформа цифровых финансов Trustee Plus, платежная система Whitepay, предоставляющая услуги эквайринга, интеграции криптоплатежей, или Bitpay.
Централизованные биржи
Чаще всего новички начинают свой путь именно с криптовалютных бирж. Однако, важно понимать, что биржи — это сервисы с централизованным управлением, которые хранят ваши ключи доступа и активы на своих счетах. Пользователь не владеет ими на 100% — то есть не получает того, что обеспечивает блокчейн. Но использовать их все же можно. У бирж широкий функционал для торговли, что может быть интересно начинающим трейдерам. Это отличный инструмент для изучения правил, понимания рынка и его особенностей.
Более опытным пользователям стоит обратить внимание на DEX-биржи — децентрализованные площадки, позволяющие торговать активами без посредников в виде сервиса. В этом случае ваши денежные средства находятся только под вашим контролем, но каждая операция требует оплаты комиссии.
Источники полезной информации
Агрегаторы данных
Это сайты, на которых можно найти информацию почти о любой монете или токене, запущенные с 2009 года. В режиме реального времени они собирают данные по криптобиржам и отражают курс цифрового актива, его капитализацию, объем торгов и ценовой график. Также в их базе вы найдете всю информацию о проекте — историю создания, принцип работы, эмиссии и многое другое. Здесь же будут указаны ссылки на официальные источники и социальные сети, что может потребоваться для более глубокого изучения проекта. Именно об этом и поговорим в следующем пункте.
Самыми популярными агрегаторами на сегодняшний день являются CoinMarketCap и CoinGecko.
Источники для DYOR
Если вы пытаетесь понять, какие перспективы у конкретной криптовалюты, то обратите внимание на ее официальные ресурсы. Это не какой-нибудь конкретный инструмент, а просто набор источников, который может быть полезен при использовании стратегии DYOR (аккаунты в социальных сетях, каналы в мессенджерах, официальный сайт). Эта аббревиатура расшифровывается как «Do your own research», что означает «Проводи свое исследование». То есть необходимо всегда самостоятельно собирать и проверять информацию, и на ее основе принимать решения, осознавая все риски и взяв на себя всю ответственность.
Также следите за новостями на криптовалютном рынке. В этом вам, например, может помочь ежедневная новостная подборка Trustee Plus или самые актуальные новости мира криптовалют в профильном издании Incrypted.
Предстоящие события индустрии можно отслеживать с помощью CoinMarketCal и Coindar.
Блокчейн-обозреватели
Почти каждая сеть (за исключением анонимных, как Monero) сохраняет историю всех транзакций с момента запуска, которую может просмотреть любой пользователь. Сделать это можно с помощью специального инструмента — обозревателя блокчейна. Он выглядит как обычный сайт и позволяет найти любой блок сети и получить данные об операциях в нем — статус транзакции, адрес отправителя и получателя, размер комиссии. А также общие данные — цена актива, скорость хеширования, количество полученных блоков, размер мем-пула.
С помощью обозревателей пользователи могут проверять статус переводов и баланс кошельков, майнеры — отслеживать добычу блоков, разработчики — анализировать показатели, искать причины проблем. Для аналитиков — это вообще источник знаний.
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Прикладные инструменты
Whitepaper блокчейна Bitcoin
Это главный документ первой криптовалюты и всей индустрии. Он был опубликован 31 октября 2008 года за два месяца до запуска сети. Вне зависимости от того, как вы относитесь к самому Bitcoin — считаете первый блокчейн устаревшим, не отвечающим возможностям новых проектов, — он все равно остается важной вехой в мировой истории. Всего на девяти страницах автор Сатоши Накамото описал суть криптовалюты — описание алгоритма консенсуса PoW (Proof-of-Work), правила работы блокчейна, эмиссии BTC, обработки транзакций.
Если вы новичок в индустрии, обязательно ознакомьтесь с этим документом. Он даст понимание самой идеи блокчейна, его фундаментальных принципов и правил.
Криптовалютные индексы
Сервисы, позволяющие оценить настроения на всем крипторынке или в конкретном секторе. Самым популярным индексом является «Fear&Greed» — индекс страха и жадности. Он определяет уровень интереса к BTC и другим валютам на основе анализа торгов, поисковых запросов и соцсетей от уровня страха до уровня алчности по шкале 1−100. Также стоит отметить индекс альтсезона — Altcoin Season Index, и CIX100 — индекс производительности ТОП-100 криптовалют.
Инструменты для автоматизации
Сервисы, которые позволяют запускать торговые боты на централизованных и децентрализованных сервисах для быстрой и эффективной торговли, или же просто проверки торговой стратегии в тестовом формате. Также к этому списку можно отнести копитрейдинг — биржевой инструмент для копирования сделок успешных трейдеров за небольшой процент от прибыли.
Несмотря на кажущуюся простоту, для настройки ботов и копитрейдинга нужно обладать определенным уровнем знаний о рынке и его строении. Используйте их только после тщательного исследования и анализа (DYOR).
Лаунчпады для инвестиций
Еще один биржевой сервис для вкладов в молодые проекты. С его помощью инвесторы вкладываются в создание продукта в стадии разработки, а вместо этого получают токены. В случае листинга и успеха проекта они могут продать их и получить прибыль. Самой большой платформой лаунчпадов на сегодняшний день является Binance Launchpad — он тщательно отбирает проекты и у него один из самых высоких показателей ROI на рынке (коэффициент окупаемости).
Криптовалютные карты
Trustee Plus
Карта для оплаты цифровыми активами через Google или Apple Pay в 60 млн торговых точек по всему миру. Позволяет оплачивать покупки онлайн, снимать наличные в любом банкомате с NFC-модулем. Комиссия за расчеты, пополнение баланса криптовалютой — 0%. Обслуживание бесплатное.
ByBit Card
Дебетовая карта Mastercard, которая также позволяет оплачивать товары в разных частях света. Как и в Trustee, средства автоматически конвертируются в фиат в момент совершения платежа. Есть физическая версия.
Еще одна дебетовая «предоплаченная» карта, баланс которой не привязан к основному счету кошелька, а требует постоянного пополнения. У карты есть несколько тарифов, от которых будут зависеть комиссии и лимиты на вывод.
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