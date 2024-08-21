Почти с момента его создания обозреватели стали называть биткоин «новым золотом», мол, благодаря тому, что криптовалюта существует в ограниченном количестве, она становится современной защитой от инфляции. Действительно ли крипту можно рассматривать, как защитный актив, и как она влияет на портфель инвестора, рассказали старшие рыночные стратеги Всемирного совета золота Джозеф Каватони и Джон Рид. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.
Почему биткоин не стал новым золотом
Несомненно, начало августа 2024 года запомнится надолго. Эффективность активов, особенно рисковых, вызвала серьезные вопросы, поскольку инвесторы испытывали волатильность, которую не видели с самого начала COVID.
Рыночные события такого характера являются хорошей возможностью понять, насколько разные классы активов оправдали ожидания. В этом контексте увеличился уровень риторики относительно криптовалют и использования биткоина, как «средства защиты от инфляции» или средства сохранения стоимости. Некоторые даже говорят, что биткоин — это «цифровое золото». Но многие исследователи рынка пришли к выводу, что это не так.
Мы считаем, что лучший способ сравнить биткоин и золото — это посмотреть на цифры, начиная с прибыльности. За последние пять лет золото и биткоин обеспечили значительную отдачу. Но давайте копнем глубже и сначала сосредоточимся на волатильности. В разрезе пяти лет данные показывают достаточно четкую картину: золото менее волатильное.
Средняя ежедневная волатильность золота и основных активов за 5 лет — в годовом измерении
Золото давно продемонстрировало свою роль безопасного актива, который поддерживается четкими вариантами использования центральными банками, долгосрочными инвестиционными холдингами и глобальными сбережениями, поэтому его волатильность находится на нижнем конце спектра сравниваемых активов. Самый сильный вариант использования биткоина — это его позиция, как индикатора общего внедрения блокчейна, что делает его эффективность и волатильность ближе к технологическим акциям.
Еженедельная волатильность золота и основных активов на разных горизонтах
Теперь рассмотрим корреляцию. Опять же, цифры демонстрируют, что биткоин и золото обладают разными движущими силами, и во времена повышенного напряжения на рынках золото обеспечивает уникальное влияние на диверсифицированный портфель. Глядя на данные с текущего года и усредненные за последние пять лет, эффективность золота обеспечивает положительную корреляцию на рынках роста и негативную корреляцию на рынках падения.
Исторические корреляции по S&P 500
И, наконец, давайте рассмотрим доходы, с учетом риска, используя диверсифицированный портфель, чтобы продемонстрировать это. Мы смоделировали влияние на эффективность этого портфеля, прибавив распределение от 2,5 до 10% и оценив влияние на разных уровнях распределения. Из нашего анализа становится ясно, что распределение золота уменьшает волатильность, одновременно обеспечивая улучшенную отдачу, и делает это стабильно даже с повышенным уровнем распределения. Однако это не касается биткоина. Чем больше вы распределяете, тем выше риск.
Биткоин же не демонстрировал таких характеристик, как золото в критические моменты.
Добавление золота в портфель обеспечивает диверсификацию, тогда как биткоин не предлагает никакой настоящей диверсификации: добавление биткоина действует так же, как увеличение рискованных акций.
Распределение золота в портфеле обеспечивает растущий уровень прибыли с поправкой на риск на любом уровне распределения. Владение ним за последнее десятилетие (ребалансировка при необходимости) увеличило бы доходы с поправкой на риск и снизило волатильность.
Размещение биткоина в портфеле и удержание его за последнее десятилетие (перебалансировка) увеличило бы прибыльность с поправкой на риск. Однако волатильность портфеля была бы выше, а просадки больше.
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Данные демонстрируют, что золото и биткоин — это очень разные инвестиции, у каждой из которых уникальные характеристики и риски. Хотя биткоин может принести определенные преимущества диверсифицированному портфелю, данные показывают, что он не является эквивалентной инвестицией в золото или заменой золота, поскольку он придает риск из-за повышенной волатильности и доходности, подобной высокорискованным акциям.
Комментарии - 2
Як на мене, то біткоїн — це вартий уваги актив, але ціна входу грає визначальну роль.
Авжеж став… серед аферистів, корупціонерів і криміналітету!