Почему биткоин не стал новым золотом

Почти с момента его создания обозреватели стали называть биткоин «новым золотом», мол, благодаря тому, что криптовалюта существует в ограниченном количестве, она становится современной защитой от инфляции. Действительно ли крипту можно рассматривать, как защитный актив, и как она влияет на портфель инвестора, рассказали старшие рыночные стратеги Всемирного совета золота Джозеф Каватони и Джон Рид. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Несомненно, начало августа 2024 года запомнится надолго. Эффективность активов, особенно рисковых, вызвала серьезные вопросы, поскольку инвесторы испытывали волатильность, которую не видели с самого начала COVID.

Рыночные события такого характера являются хорошей возможностью понять, насколько разные классы активов оправдали ожидания. В этом контексте увеличился уровень риторики относительно криптовалют и использования биткоина, как «средства защиты от инфляции» или средства сохранения стоимости. Некоторые даже говорят, что биткоин — это «цифровое золото». Но многие исследователи рынка пришли к выводу, что это не так.

Мы считаем, что лучший способ сравнить биткоин и золото — это посмотреть на цифры, начиная с прибыльности. За последние пять лет золото и биткоин обеспечили значительную отдачу. Но давайте копнем глубже и сначала сосредоточимся на волатильности. В разрезе пяти лет данные показывают достаточно четкую картину: золото менее волатильное.

Средняя ежедневная волатильность золота и основных активов за 5 лет — в годовом измерении

Золото давно продемонстрировало свою роль безопасного актива, который поддерживается четкими вариантами использования центральными банками, долгосрочными инвестиционными холдингами и глобальными сбережениями, поэтому его волатильность находится на нижнем конце спектра сравниваемых активов. Самый сильный вариант использования биткоина — это его позиция, как индикатора общего внедрения блокчейна, что делает его эффективность и волатильность ближе к технологическим акциям.

Еженедельная волатильность золота и основных активов на разных горизонтах

Теперь рассмотрим корреляцию. Опять же, цифры демонстрируют, что биткоин и золото обладают разными движущими силами, и во времена повышенного напряжения на рынках золото обеспечивает уникальное влияние на диверсифицированный портфель. Глядя на данные с текущего года и усредненные за последние пять лет, эффективность золота обеспечивает положительную корреляцию на рынках роста и негативную корреляцию на рынках падения.

Исторические корреляции по S&P 500

И, наконец, давайте рассмотрим доходы, с учетом риска, используя диверсифицированный портфель, чтобы продемонстрировать это. Мы смоделировали влияние на эффективность этого портфеля, прибавив распределение от 2,5 до 10% и оценив влияние на разных уровнях распределения. Из нашего анализа становится ясно, что распределение золота уменьшает волатильность, одновременно обеспечивая улучшенную отдачу, и делает это стабильно даже с повышенным уровнем распределения. Однако это не касается биткоина. Чем больше вы распределяете, тем выше риск.

Биткоин же не демонстрировал таких характеристик, как золото в критические моменты.

Добавление золота в портфель обеспечивает диверсификацию, тогда как биткоин не предлагает никакой настоящей диверсификации: добавление биткоина действует так же, как увеличение рискованных акций.

Распределение золота в портфеле обеспечивает растущий уровень прибыли с поправкой на риск на любом уровне распределения. Владение ним за последнее десятилетие (ребалансировка при необходимости) увеличило бы доходы с поправкой на риск и снизило волатильность.

Размещение биткоина в портфеле и удержание его за последнее десятилетие (перебалансировка) увеличило бы прибыльность с поправкой на риск. Однако волатильность портфеля была бы выше, а просадки больше.

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Данные демонстрируют, что золото и биткоин — это очень разные инвестиции, у каждой из которых уникальные характеристики и риски. Хотя биткоин может принести определенные преимущества диверсифицированному портфелю, данные показывают, что он не является эквивалентной инвестицией в золото или заменой золота, поскольку он придает риск из-за повышенной волатильности и доходности, подобной высокорискованным акциям.