Нацбанк критикует повышение налога на прибыль банков до 50% — глава НБУ

Национальный банк Украины считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и намерено до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Риски от такого шага (повышение налога на прибыль до 50%, — ред.) для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут больше, чем польза… Баланс достаточно хрупок и его нужно поддержать», — сказал он на мероприятии Европейской бизнес ассоциации «Глобальный прогноз. Укрепление единства».

По словам главы НБУ, такой же позиции придерживается и Министерство финансов, хотя накануне первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк сообщил по итогам заседания комитета, что Минфин поддержал повышение налога.

Пышный также заявил, что Нацбанк видит возможность расширить канал покрытия дефицита банками, не используя эмиссию, за счет покупки ОВГЗ.

«До конца недели будем объявлять целый пакет соответствующих решений», — анонсировал глава НБУ.

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Кроме того, он отметил, что в целом Нацбанк понимает необходимость увеличения фискального канала финансирования бюджета в условиях затягивания войны, сохранения высокой интенсивности и сокращения внешнего финансирования.

Пышный уточнил, что НБУ поддержал постоянное повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, в частности во избежание налогового арбитража с банками, для которых этот налог был повышен с 18% до 25% с начала 2024 года.