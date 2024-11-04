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4 ноября 2024, 10:12 Читати українською

В МВФ назвали неэффективным повторное введение 50% налога на прибыль банков

Введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, считает заместитель председателя миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард. Такое решение подрывает доверие к политике и неэффективно, сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, считает заместитель председателя миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард.
Фото: depositphotos

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Что известно

Налоги на непредсказуемые доходы применяются всего на один год, в противном случае за это нужно платить политическую цену.

«Если вы вводите налог на чрезвычайную прибыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике», — Лессард.

По его словам, банки после повторного введения 50% налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного повышения.

Читайте: Налогообложение банков на 50% может нанести больше вреда, чем пользы.

Лессард считает, что банкам следует подготовиться к третьему разу, ведь есть вероятность, что это произойдет снова. Речь идет о стабильно высокой потребности Украины во внутренних доходах на протяжении многих лет, пояснил он.

С учетом преодоления политических трудностей, связанных с поддержкой в Верховной Раде инициатив по повышению налогов, «лучшим выбором будет повышение налогов долгосрочным, эффективным способом, который принесет вам дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от одноразового повышения налогов, когда в следующем году все равно останется разрыв в доходах», добавил Лессард.

Читайте: На чем зарабатывают банки и почему 50% налог на прибыль для них — это честно

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФЛП.

Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 ноября 2024, 10:36
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Вибачте, 400 млрд гривневої ліквідності хто в 2022 році надрукував? НБУ. І хто на цьому заробив? Банки, бо через депозитні сертифікати по 25% НБУ утривував гривневу ліквідність від массового потрапляння на ринок. Вони заробили шалені гроші, а заплатили ми всі інфляцією і падіннім курсу. Нехай тепер банки теж заплатять.
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