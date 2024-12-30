Украинская экономика-2025: доллар по 47,5 грн на конец года и инфляция менее 10%

Несмотря на военные испытания, экономика Украины продолжит расти в следующем году, убеждены эксперты. В то же время инфляция будет оставаться высокой, а курс гривны будет падать практически в том же темпе, что и в этом году. Почему так будет происходить, рассказывает «Минфин».

Экономика продолжит медленно восстанавливаться

По предварительным оценкам, ВВП Украины в этом году вырос на 4%. Это значит, что наша экономика росла два года подряд, хотя в 2024-м — более медленно, чем в прошлом году. Ведь в 2023 году экономика прибавила 5,3%. В значительной степени это было связано с низкой сравнительной базой, ведь в первый год полномасштабного вторжения ВВП рухнул на 29,1%, и сейчас мы видим лишь постепенное его восстановление.

Как государственные и международные учреждения, так и финансовые компании и банки ожидают, что в следующем году ВВП Украины сохранит этот тренд. Так, согласно расчетам, которые правительство делало при составлении бюджета-2025, экономика вырастет, по результатам следующего года, на 2,7%, Нацбанк дает более оптимистичный прогноз — 4,3%.

В целом, по консенсус-прогнозу, который подготовил «Минфин» на основе прогнозов двенадцати институтов, рост ВВП в следующем году составит 3,42%. Самый высокий прогноз у Райффайзен Банка — 4,9%, а пессимистичнее всего на ситуацию смотрит Capital Times, ожидая роста всего на 2,5%.

Что будет влиять на ВВП

Как и в предыдущие годы, ключевой фактор, который будет влиять на экономику страны, — ситуация на фронте. По базовому сценарию Международного валютного фонда, война россии против Украины завершится в конце 2025 года, а по пессимистическому — в середине 2026 года.

«Следующий год будет годом больших ожиданий и надежд на стойкое прекращение огня и улучшение ситуации безопасности. Новоизбранный Президент США Дональд Трамп все еще не раскрыл детали своего мирного плана, это вряд ли произойдет до его инаугурации.

Огромные человеческие и экономические потери делают переговоры о прекращении огня неизбежными. И все же, мы не ожидаем, что соглашение в каком-либо формате будет достигнуто в ближайшее время. По нашему мнению, в течение большей части года украинская экономика будет функционировать в сложившихся на сегодняшний день условиях безопасности" — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Эксперты Альтбанка рассказали «Минфину», что, по их базовому сценарию, война в следующем году будет продолжаться или будет поставлена на кратковременную паузу.

На фоне продолжения боевых действий аналитики Dragon Capital ожидают развития оборонной промышленности, в том числе благодаря международной помощи. По приблизительным расчетам специалистов, это направление может добавить 1−2 п.п. к ВВП в следующем году, по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году. Правда, на практике это произойдет только при существенном увеличении финансирования.

Украинский бюджет будет оставаться зависимым от международной финансовой помощи, но уже достигнутых предварительных договоренностей будет достаточно для его финансирования. «Правительство может рассчитывать на $38 млрд внешнего финансирования дефицита бюджета в 2025 году, на уровне с текущим годом», — говорится в прогнозе Dragon Capital.

Правительство тоже излучает уверенность в финансировании бюджета. По словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости, правительство уверено в покрытии необходимых расходов в следующем году. «За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы», — подчеркнул он.

Как отмечает МВФ, экономические последствия дефицита электроэнергии зимой могут быть более слабыми, чем ожидалось ранее. Это связано с инвестициями бизнеса в собственные генерирующие мощности, ростом потенциала импорта из Европы и усилиями по ремонту и установке дополнительных генерирующих мощностей и распределительных сетей.

По оценкам Capital Times, основными драйверами экономического роста будут оставаться государственный сектор и аграрная отрасль, которой, в частности, поможет отладка логистических путей. По предварительным расчетам МинАПК, общий экспорт агропродукции в этом году составит $24,5 млрд — что станет вторым самым лучшим показателем за годы независимости Украины. По подсчетам замминистра экономики Тараса Качки, в 2025 году аграрный экспорт вырастет еще на 7%. Этому будут способствовать хорошие урожаи, а также увеличение посевных площадей более дорогих культур.

Будет сдерживать рост экономики, как и в этом году, сложная ситуация на рынке труда из-за мобилизации и большого количества людей трудоспособного возраста, выехавших за границу из-за войны. Выезд украинцев за границу по-прежнему будет приводить к более низкому потреблению, сравнивая с периодом до полномасштабной войны.

Прогноз роста ВВП

Учреждение Рост ВВП, % МВФ 3 Правительство 2,7 Нацбанк 4,3 Dragon Capital 3 ICU 3,4 Capital Times 2,5 Банк Пивденный 3 Альтбанк 2,8 Райффайзен Банк 4,9 Правэкс Банк 4 Ощадбанк 4,3 Юнекс Банк 3,1 Консенсус-прогноз 3,42

Инфляция замедлится, но остается высокой

По итогам ноября текущего года, инфляция ускорилась до 11,2%. В следующем же году, убеждены специалисты, рост потребительских цен замедлится. Согласно консенсус-прогнозу, в 2025 году годовой рост составит 7,63%.

Самой большой инфляции ожидает правительство, которое заложило в бюджет ее на уровне 9,5%. Нацбанк и МВФ считают, что такой разгон она не возьмет, и ожидают 6,9% и 7,5% соответственно.

«Мы ожидаем, что инфляционное давление в 2025 году будет сохраняться, хотя и будет более слабым в этом году. Проинфляционными факторами, по нашему мнению, будут изменения в налоговой политике, дальнейший пересмотр тарифов на ЖКХ, рост доходов населения», — рассказали «Минфину» в банке Пивденный.

По оценкам Dragon Capital, потребительская инфляция достигнет пиковых значений на уровне 11% в апреле-мае следующего года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов, но снизится до 6,3% к концу года. Также, убеждены специалисты компании, фундаментальное инфляционное давление будет постепенно утихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей.

Существенного роста цен из-за эмиссии можно не ждать. Поскольку проблем с международной помощью не предвидится, власти смогут обойтись без запуска печатного станка. Есть надежды на хороший урожай в следующем году, что будет сдерживать рост цен, начиная со второй половины года.

Прогноз инфляции

Учреждение Инфляция, % МВФ 7,5 Правительство 9,5 Нацбанк 6,9 Dragon Capital 6,3 ICU 7 Capital Times 6,5 Банк Пивденный 9 Альтбанк 8,5 Райффайзен Банк 8 Правэкс Банк 7,5 Ощадбанк 6,9 Юнекс Банк 8 Консенсус-прогноз 7,63

Куда будет двигаться курс

За 2024 год официальный курс гривны по отношению к доллару снизился на 10,1%, достигнув 41,84 грн/$. Это примерно совпадает с прошлогодним прогнозом правительства.

По убеждению специалистов, в следующем году гривна продолжит слабеть. По консенсусу-прогнозу, на конец 2025 года курс будет составлять 45,35 грн/$, то есть гривна потеряет 8,4%. При этом по факту все банки и инвестиционные компании сделали достаточно близкие прогнозы, определив курсовой коридор в пределах 44,5−46 грн/$.

Выбиваются из общего тренда только ожидания Кабмина, который говорит о курсе 45 грн/$, но не на конец года, а как о среднем в течение него. Как отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, это означает, что в следующем декабре курс достигнет 47−47,5 грн/$.

Весомое влияние на курс будет иметь торговое сальдо. По оценкам Capital Times, весь украинский экспорт в следующем году составит $64 млрд (в этом году он ориентировочно составил $58 млрд). В то же время импорт будет все еще существенно больше — $92,2 млрд. Таким образом, сальдо торгового баланса составит минус $28,2 млрд, что будет существенно давить на курс.

Также можно ожидать значительного спроса населения на валюту, который традиционно растет в период ослабления гривны. В этих условиях основным фактором поддержки относительной курсовой стабильности будут интервенции НБУ.

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«Важным элементом курсовой политики на следующий год останется объем международной помощи, достаточный для поддержки рынка и обменного курса интервенциями Нацбанка. Пока, при текущем сценарии, объема этой помощи будет достаточно для балансировки рынка.

Также достаточно влиятельным фактором будет политика Нацбанка относительно дальнейшего ослабления валютных ограничений. Если это произойдет, то дополнительное бремя поддержки рынка из-за увеличения дисбаланса опять же ложится на плечи регулятора и его возможности поддерживать рынок", — отмечает главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По словам эксперта, сейчас нет причин для тревожных настроений, хотя следует понимать, что девальвация в следующем году будет продолжаться.

Таким образом, ожидаемую девальвацию следует учитывать при выборе гривневых инвестиционных активов, которые должны хотя бы перекрывать ее.

Прогноз изменения курса гривны

Учреждение Курс грн/$ на конец года Правительство 45* Dragon Capital 45 ICU 45,7 Capital Times 45,4 Банк Пивденный 45,3 Альтбанк 46 Райффайзен Банк 45,5 Правэкс Банк 44,5 Ощадбанк 45,6 Юнекс Банк 45,2 Консенсус-прогноз 45,35

*средний курс в 2025 году