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20 ноября 2024, 13:44 Читати українською

Нацбанк рассматривает новое смягчение валютных ограничений и опрашивает финансистов

Национальный банк работает над новой порцией смягчения валютных ограничений. Сейчас регулятор рассматривает возможность вывода капиталов для бизнеса. А именно, разрешение на перевод компаниями средств на счета собственных иностранных филиалов, представительств, обособленных подразделений без создания юрлиц.

Национальный банк работает над новой порцией смягчения валютных ограничений.

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Об этом говорится в письме НБУ № 40−0009/86917, подписанном зампредом регулятора Юрием Гелетием. Изменение данного валютного правила — не решенный вопрос и находится на рассмотрении, потому Нацбанк начал опрос финансистов на предмет его необходимости.

«В целях проведения анализа возможных последствий принятия Национальным банком решения по смягчению вышеупомянутой нормы валютного регулирования обращаемся с просьбой провести опрос своих клиентов и предоставить Национальному банку информацию о намерениях проведения операций по переводу иностранной валюты с целью финансирования расходов на содержание филиалов, представительств и других обособленных подразделений без создания юридического лица за границей на 2025 год (при условии снятия ограничения)», — говорится в письме НБУ.

Регулятор попросил у банков предоставить информацию до 26 ноября 2024 года.

Как ранее писал «Минфин», сегодня Национальный банк уже внес изменения в ряд валютных правил.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+75
bovn
bovn
20 ноября 2024, 14:43
#
Откройте торговлю акциями 🤬 Я из сенс банка не могу вывести деньги, чинуши заблокиррвали мои деньги в иностранных акциях 🖕🤬
+
0
financialGenius
financialGenius
20 ноября 2024, 21:55
#
Какие акции вы покупали в этом банке ?
+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 15:20
#
Знімайте всі обмеження допоки не пізно… Всі кошти попри банки.
+
+15
sledopitgrom
sledopitgrom
20 ноября 2024, 23:42
#
Я думаю все прочитали между строк :НБУ готує чергове помʼякшення «для друзів» , пересічні повинні тримати піраміду ОВДП
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