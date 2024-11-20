Нацбанк рассматривает новое смягчение валютных ограничений и опрашивает финансистов

Национальный банк работает над новой порцией смягчения валютных ограничений. Сейчас регулятор рассматривает возможность вывода капиталов для бизнеса. А именно, разрешение на перевод компаниями средств на счета собственных иностранных филиалов, представительств, обособленных подразделений без создания юрлиц.

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Об этом говорится в письме НБУ № 40−0009/86917, подписанном зампредом регулятора Юрием Гелетием. Изменение данного валютного правила — не решенный вопрос и находится на рассмотрении, потому Нацбанк начал опрос финансистов на предмет его необходимости.

«В целях проведения анализа возможных последствий принятия Национальным банком решения по смягчению вышеупомянутой нормы валютного регулирования обращаемся с просьбой провести опрос своих клиентов и предоставить Национальному банку информацию о намерениях проведения операций по переводу иностранной валюты с целью финансирования расходов на содержание филиалов, представительств и других обособленных подразделений без создания юридического лица за границей на 2025 год (при условии снятия ограничения)», — говорится в письме НБУ.

Регулятор попросил у банков предоставить информацию до 26 ноября 2024 года.

Как ранее писал «Минфин», сегодня Национальный банк уже внес изменения в ряд валютных правил.