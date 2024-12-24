Нацкомиссия с 1 января закроет схему вывода валюты из Украины с помощью облигаций США

Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) приняла решение с 1 января запретить вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины до конца военного положения. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

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Что известно

В Национальной комиссии отметили, что таким решением выполняет меморандум МВФ. Решение согласовано с НБУ.

Операции с иностранными ценными бумагами запрещены, за исключением случаев:

Проведение корпоративных операций эмитента;

Приведение в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария по данным международных депозитарных учреждений.

«В течение восьми месяцев Комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса по МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала.

Мы приложили много усилий и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку в повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины", — отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Как работала схема

Детальнее об этой схеме ранее писала ЭП. Она заключается в том, что инвестор покупал облигации правительства США в Украине за гривну, а затем давал своему брокеру распоряжение перевести их на счет в ценных бумагах в депозитарии за границей.

Когда же приходило время погашения облигаций, инвестор получал выплату в долларах США на банковский счет за рубежом.