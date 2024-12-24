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24 декабря 2024, 8:37 Читати українською

Нацкомиссия с 1 января закроет схему вывода валюты из Украины с помощью облигаций США

Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) приняла решение с 1 января запретить вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины до конца военного положения. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) приняла решение с 1 января запретить вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины до конца военного положения.
Фото: depositphotos

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Что известно

В Национальной комиссии отметили, что таким решением выполняет меморандум МВФ. Решение согласовано с НБУ.

Операции с иностранными ценными бумагами запрещены, за исключением случаев:

  • Проведение корпоративных операций эмитента;
  • Приведение в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария по данным международных депозитарных учреждений.

«В течение восьми месяцев Комиссия провела множество совещаний в рамках переговорного процесса по МВФ и НБУ для поиска удовлетворительного решения для рынков капитала.

Мы приложили много усилий и сегодняшнее решение стало компромиссом, поскольку в повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины", — отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Как работала схема

Детальнее об этой схеме ранее писала ЭП. Она заключается в том, что инвестор покупал облигации правительства США в Украине за гривну, а затем давал своему брокеру распоряжение перевести их на счет в ценных бумагах в депозитарии за границей.

Когда же приходило время погашения облигаций, инвестор получал выплату в долларах США на банковский счет за рубежом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Riojas
Riojas
24 декабря 2024, 9:16
#
Очень интересно, где у нас можно (было) купить облігації уряду США в Україні за гривню
+
+45
financialGenius
financialGenius
24 декабря 2024, 9:25
#
Я думал и думаю что такая возможность была и будет другая возможность, но это только для мощного руководства страны … простым людям нужно или донатить или окопы копать лопатой , пока тоже руководство получает помощь на каждого воина … не будем вспоминать яица и другие проекты строительные …
+
0
bosyak
bosyak
24 декабря 2024, 9:21
#
Не пройшло і 3 роки, значить всі хто хотів вивести капітал з України вже вивів. Всім іншім ліміти.
+
0
financialGenius
financialGenius
24 декабря 2024, 9:22
#
А мне тут местный «эксперт» qwerty доказывал что кроме овдп ничего нельзя приобрести … говорил что легко мне реализовывать свои инвестиционные политики находясь вне Украины … а тут вот оно как — даже в Украине можно было покупать облигации других стран и даже выводили их на депозитарии в другие страны !!!
+
0
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 10:18
#
Так он ЦИПСошка СБУшная.
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
24 декабря 2024, 9:22
#
А, тобто до 1 січня виходить ще «свої» можуть вивести …
+
0
vovan9870
vovan9870
24 декабря 2024, 9:47
#
Тобто схеми через криптовалюту вирішили залишити. Цікаво.
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