Повышение выплат военным пока остается нерешенным вопросом из-за нехватки средств. Правительство вместе с Министерством обороны ищет необходимое финансирование. Между тем, министр обороны Евгений Хмара обещает представить соответствующие предложения уже в ближайшее время. Ранее в Верховной Раде обсуждалась возможность увеличения до 36 тыс. грн минимального денежного довольствия военнослужащих.

Выплаты военнослужащим могут увеличиться, но пока Минобороны лишь готовит предложения по их повышению. Фото: ministry_of_defense_ua

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Правительство и Министерство обороны прорабатывают возможность увеличения денежного довольствия военнослужащих. Для этого ищут дополнительные источники финансирования. Министр обороны Евгений Хмара заявил, что соответствующие предложения будут представлены в кратчайшие сроки.

Об этом он сказал 27 ноября во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Правительство и Министерство обороны Украины максимально делают все возможное для того, чтобы проработать вопрос и найти дополнительные средства на увеличение денежного довольствия военнослужащих», — отметил Хмара.

По его словам, правительство и Минобороны уже работают над этим вопросом. После проработки они должны представить свои предложения.

Премьер-министр Сергей Корецкий также сообщил, что Кабмин ищет ресурсы для повышения минимального денежного довольствия военных. В то же время, он отметил, что на это понадобятся десятки миллиардов гривен ежемесячно.

На выплаты военным до конца года не хватает 102 млрд. грн.

По данным Счетной палаты, до конца 2026 года необходимо дополнительно изыскать 102 млрд грн на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Такую потребность аудиторы определили по результатам анализа выполнения госбюджета за девять месяцев. За этот период расходы сектора безопасности и обороны составили 3,45 трлн. грн., или 72% всех расходов государственного бюджета. Более 1 трлн грн направили непосредственно на денежное довольствие военных.

В то же время в Счетной палате уточнили, что 102 млрд грн — это нехватка запланированного финансирования до конца года, а не задолженность перед военнослужащими.

Аудиторы также сообщили, что за январь — сентябрь расходы общего фонда госбюджета были на 198,8 млрд грн, или 5,7% меньше плана. Среди причин назвали отсрочку поставок по оборонным заказам, задержки с оформлением платежных документов и изменение потребностей воинских частей в закупках.

Могут ли минимальные выплаты возрасти до 36 тысяч гривен

Возможность повышения минимального денежного довольствия военных до 36 тыс. грн с января 2027 года обсуждают в Верховной Раде с октября.

Тогда народный депутат Алексей Леонов сообщил о предложении увеличить минимальные выплаты на 20% — с 30 тыс. до 36 тыс. грн. Для этого предлагали предусмотреть не менее 200 млрд грн.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал поправку по пересмотру денежного довольствия военнослужащих. Однако по настоянию правительства по его тексту убрали конкретный процент повышения. Поэтому поддержка поправки не означала, что минимальные выплаты обязательно поднимутся именно до 36 тыс. грн.

Леонов также обращал внимание на финансовые ограничения. По его словам, дефицит государственного бюджета на 2027 год составляет 4,3 трлн грн, а внешнее финансирование почти на 32 млрд долларов на тот момент оставалось неподтвержденным.

В настоящее время правительство и Минобороны прорабатывают возможные изменения в денежном довольствии военных. Конкретные сроки введения повышения и его размера пока не объявлялись.