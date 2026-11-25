Как работают инвестиции в солнечные электростанции и системы скопления энергии? Откуда формируется доход и какова потенциальная выгода для инвестора? Разберем подробно на бесплатном онлайн-воркшопе Академии Минфин совместно с Codex Energy — компанией, инвестирующей в рынок солнечной энергетики с 2018 года.

Воркшоп «Инвестиции в энергопарки: сколько можно заработать на солнечных станциях и накопителях?» состоится в четверг, 26 ноября, в 19.00.

Событие продлится в прямом эфире 1,5 часа. Дополнительно у участников будет 20 минут, чтобы задать вопрос спикерам. Всех, кто досмотрит эфир до конца, ждет бонус от Codex Energy.

Участие в воркшопе бесплатное — по предварительной регистрации.

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Основные темы воркшопа

На примере действующих проектов Codex Energy — «Болград» и «Черновцы» — рассмотрим финансовые модели, прогнозируемую доходность, сроки окупаемости и основные риски.

Спикеры на реальных цифрах объяснят:

Как работает рынок электроэнергии и на чем может зарабатывать инвестор

В качестве солнечных электростанций и систем накопления могут генерировать выручку

Из чего состоит бюджет энергопарка и какие расходы возникают при его работе

Как рассчитывают прогнозируемую доходность и срок окупаемости

Как меняется финансовый результат в оптимистическом, базовом и отрицательном сценариях

Какие права, условия участия и риски следует оценить частному инвестору

От чего зависят выплаты и ликвидность инвестиций.

О спикерах

Практическим опытом поделятся представители Codex Energy — компании-девелопера в сфере энергетики с практическим опытом создания и запуска объектов генерации электроэнергии:

АРТУР ЛУПАШКО — Founder Ribas Hotels Group, Co-Founder Codex Energy

Предприниматель и девелопер с 11+ лет опыта в создании и управлении инфраструктурными инвестиционными активами. Основатель сети гостиниц Ribas Hotels Group, объединяющий 56+ объектов в управлении, проектировании и строительстве. В Codex Energy отвечает за стратегию развития, привлечение капитала и взаимодействие с инвесторами, обеспечивая финансовую устойчивость и системную реализацию проекта.

АЛЕКСАНДР ГАНЧЕВ — Co-founder, руководитель девелоперского направления Codex Energy. С 2018 работает в сфере солнечной энергетики. Реализовал и ввел в эксплуатацию 14 энергетических объектов, подключенных к энергосистеме Украины. В Codex Energy отвечает за девелопмент и техническую реализацию энергетических проектов.

МАКСИМ ОДИНЦОВ — коммерческий директор Codex Energy.

Имеет 5 лет опыта в управлении международными IT-проектами и 5 лет — в управлении и реализации девелоперских проектов. В Codex Energy отвечает за коммерческое развитие, партнерство и реализацию бизнес-стратегии.

Успейте зарегистрироваться и получить ссылку на эфир. Смотрите воркшоп до конца и получите специальный бонус от энергетического девелопера Codex Energy.

А если в этот день вы не сможете быть онлайн — Академия Минфин пришлет вам запись, которую можно будет просмотреть в удобное время.

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