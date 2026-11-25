Администрация президента США Дональда Трампа отложила предложения использовать американские инвестиции в россию как стимул для прекращения войны в Украины. москва потеряла интерес к предложенным проектам в сферах энергетики и авиации, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников, осведомленных о смене американской тактики.

США отложили планы экономического сближения с Россией в рамках переговоров о мире в Украине. Фото: Ilyas Kalimullin

По данным издания, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что совместные бизнес-проекты больше не являются центральной частью предложений Вашингтона москве.

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Какие бизнес-проекты предлагали россии

Среди идей, обсуждаемых американскими представителями, были инвестиции компаний из США в российские нефтяные проекты и производство титана. Также рассматривали возможность возобновления поставок российского газа в Европу и возвращения американских авиакомпаний в российское воздушное пространство, сообщает Financial Times.

Инициатором такого подхода был, в частности, Джаред Кушнер. Он пытался содействовать достижению перемирия между россией и Украиной и рассматривал экономическое сотрудничество как один из способов создать стимулы для установления мира.

Что известно о переговорах по Nord Stream

Одним из конкретных направлений переговоров была возможность привлечения американских инвесторов к газопроводам Nord Stream, по которым россия поставляла газ в Германию до полномасштабного вторжения.

Об этих обсуждениях Reuters сообщал еще 8 октября. По информации агентства, переговоры вели представители россии и США, в частности Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев — близкий советник Владимира Путина.

Идея заключалась в том, чтобы американские инвесторы могли получать прибыль от поставок российского газа в Европу после завершения войны. В то же время Белый дом заявлял, что любые договоренности должны быть согласованы с американской Международной финансовой корпорацией развития (DFC) и Минфином США, а также приносить пользу американским компаниям и налогоплательщикам.

Перспективы такого соглашения оставались неопределенными. Один из американских чиновников тогда оценивал ее заключение в среднесрочной перспективе как маловероятное. Сами газопроводы находились под санкциями США и ЕС, а Германия не поддерживала возобновление поставок российского газа. Ранее Евросоюз одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа.

На чем сосредоточены переговоры и какая реакция в России

По информации Financial Times, сначала российские чиновники положительно восприняли американские предложения, но впоследствии охладились к ним.

Москва продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины и других условиях, которые Киев считает неприемлемыми для заключения мирного соглашения.

Один из собеседников FT так описал реакцию российской стороны: «Стало вполне понятно, что россияне не заинтересованы в таких предложениях».

В то же время сообщение об изменении американской тактики не означает полного отказа Вашингтона от экономического диалога с кремлем. В расширенном материале FT один из американских чиновников возразил, что экономическое взаимодействие полностью исчезло из переговорного процесса. По его словам, она остается его частью.

Белый дом не предоставил Reuters немедленного ответа на запрос о комментарии. Само агентство отметило, что не смогло независимо подтвердить информацию Financial Times.

США отдельно ослабили ограничения на российское дизельное топливо

Еще один эпизод, связанный с экономическими отношениями Вашингтона и москвы, произошел в октябре. Тогда администрация Трампа временно разрешила сделки с российским дизельным топливом, ранее подпадавшие под санкционные ограничения США.

9 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135. Документ разрешил сделки по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного горючего российского происхождения до 7 апреля 2027 года, с отдельными исключениями.

Как сообщал Reuters, это решение было связано с договоренностью о поставках российского дизеля на мировые рынки с целью снижения цен на топливо. Эпизод касается отдельного решения по торговле топливом и не является частью отложенных бизнес-предложений, о которых сообщила Financial Times.