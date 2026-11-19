Кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2026 составили 3,6 трлн грн. Из этой суммы 2,17 трлн грн, или 60,3%, направились на безопасность и оборону. В то же время, выполнение бюджетного плана по расходам за этот период составило 95%, что означает недофинансирование запланированных расходов на 192 млрд грн. Депутат Нина Южанина обратила внимание на необходимость объяснить, какие именно бюджетные расходы остались невыполненными.

В Украине сохраняется острый дефицит работников, в частности, в производстве, медицине, автомобильной сфере и торговле. Даже зарплаты свыше 60 тыс. грн не всегда помогают работодателям найти нужных специалистов. На отдельные вакансии приходится в среднем менее одного отклика. Об этом свидетельствует исследование OLX Работа за октябрь 2026 года.