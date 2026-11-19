Топ-5 новостей за четверг: недофинансирование бюджета, дефицитные профессии и активность на минимуме
Госбюджет недофинансировали на 192 млрд грн: депутат требует пояснений от Минфина
Кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2026 составили 3,6 трлн грн. Из этой суммы 2,17 трлн грн, или 60,3%, направились на безопасность и оборону. В то же время, выполнение бюджетного плана по расходам за этот период составило 95%, что означает недофинансирование запланированных расходов на 192 млрд грн. Депутат Нина Южанина обратила внимание на необходимость объяснить, какие именно бюджетные расходы остались невыполненными.
Зарплаты до 61,5 тысяч гривен, а желающих работать нет: какие профессии стали дефицитными в Украине
В Украине сохраняется острый дефицит работников, в частности, в производстве, медицине, автомобильной сфере и торговле. Даже зарплаты свыше 60 тыс. грн не всегда помогают работодателям найти нужных специалистов. На отдельные вакансии приходится в среднем менее одного отклика. Об этом свидетельствует исследование OLX Работа за октябрь 2026 года.
Деловая активность в Украине упала до минимума за три года: что происходит с бизнесом
Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине в октябре 2026 года снизился до -0,24 против -0,21 в сентябре. Это самый низкий показатель с марта 2023 года. В то же время, почти 88% предприятий не планируют расширять деятельность в течение следующих двух лет. Об этом свидетельствуют результаты 54 ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного среди 467 предприятий.
«НИБУЛОН» предлагает запустить речные перевозки в Киеве: 79 пассажиров и скорость до 65 км/ч
Судоходная компания «НИБУЛОН» предложила восстановить пассажирские перевозки по Днепру в Киеве, чтобы создать альтернативный способ сообщения между правым и левым берегами столицы в условиях военных угроз для мостовой инфраструктуры. Об этом сообщает Forbes Украина.
Можно ли унаследовать жилищный сертификат за разрушенное жилье: разъяснение Минюста
Украинцы могут унаследовать право на компенсацию за жилье, уничтоженное в результате российской агрессии, даже если умерший владелец не успел получить или использовать жилищный сертификат. Однако для этого необходимо официально оформить наследство. Об этом сообщает Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции.
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