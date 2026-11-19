Более 13 лет прошло от выхода предыдущей основной части Grand Theft Auto, поэтому запуск GTA VI стал одним из самых ожидаемых и масштабных событий в игровой индустрии за последнее десятилетие. Этим ажиотажем воспользовались криптовалютные мошенники: они создавали фальшивые страницы предзаказа, обещали бесплатные раздачи токенов и подделывали цифровые активы под брендом игры. Об этом говорится в исследовании компании Blockaid, специализирующейся на безопасности блокчейн-экосистем.

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По данным компании, с 4 июля по 4 ноября в сети Solana появилось более 20 тыс. токенов с названиями, связанными с GTA. Более 8,8 тысяч из них Blockaid классифицировала как вредные, подозрительные или спам. Еще 593 подобных токенов обнаружили в сети Base и 111 — в Ethereum.

Важно, что не каждый токен с названием GTA автоматически означает воровство средств. Часть таких активов использовалась в качестве приманки для привлечения внимания, а другие имели признаки мошеннических схем.

Фальшивые предзаказы вместо настоящей игры

Один из самых распространенных сценариев — поддельные интернет-магазины и страницы, копировавшие оформление PlayStation Store. Пользователям предлагали предзаказать GTA VI, приобрести специальное издание Ultimate Edition или получить доступ к игре раньше других.

Однако вместо обычной оплаты банковской картой такие сайты предлагали подсоединить криптогаманец. После этого пользователь фактически предоставлял мошенническому приложению возможность получить доступ к своим активам и вывести их.

Blockaid обнаружила десятки сайтов, связанных с известными инструментами похищения криптовалют. Злоумышленники использовали знакомые логотипы кошельков, в частности, Trust Wallet, Ledger, OKX и других сервисов, чтобы создать впечатление легитимности.

Другая схема предполагала фальшивые раздачи токенов GTA VI. В социальных сетях пользователям сообщалось, что аирдроп уже открыт, и предлагали проверить право на получение бесплатных монет. Для этого нужно было перейти по ссылке и нажать кнопку получения вознаграждения, после чего сайт потребовал подключить кошелек.

Мошеннические кампании распространялись через X

За четыре месяца мониторинговая система Blockaid зафиксировала 451 рекламное сообщение с предложениями, связанными с GTA VI. Их опубликовали 116 аккаунтов в соцсети X. Публикации вели на десятки вредных децентрализованных приложений.

Типичное сообщение обещало бесплатные токены, ранний доступ или специальное предложение к выходу игры. Для убедительности мошенники использовали короткие сообщения, ссылки и названия криптовалют с тикерами типа $GTA6 или $GTAVI.

Активность таких схем росла вместе с новостями об игре. В частности, первая волна пришлась на вторую половину августа, когда в сети распространялась утечка игрового видео и связанные с ним криптовалютные предложения. Новая волна мошеннических сайтов и токенов активизировалась в октябре и начале ноября.

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Как не потерять криптовалюту из-за GTA VI

Главное правило — Rockstar Games не выпускает официального криптотокена GTA VI и не производит аирдропов. Также для приобретения игры не нужно подключать криптогаманец: официальная продажа происходит через авторизованные платформы.

Особенно опасны предложения бесплатных монет, раннего доступа, пиратских версий и специальных изданий с оплатой через криптогаманец. Даже если у сайта есть знакомый дизайн и использует логотипы известных сервисов, это не подтверждает его подлинность.

Ажиотаж вокруг GTA VI стал для мошенников удобным поводом заставить пользователей действовать наспех. Именно на этом построены следующие схемы: ограниченное предложение, обещание вознаграждения и требование немедленно подключить кошелек.

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