Запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая должна контролировать деятельность операторов азартных игр в Украине, задерживается. Подрядчик должен завершить работы до 4 декабря, после чего планируется тестирование, однако конкретной даты запуска системы Минцифра и PlayCity пока не называют. Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев .

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В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал техническую задачу системы. По его словам, предусмотренный в документации механизм не обеспечивает персонализированный доступ налоговой к информации об игроках и их азартных играх, хотя, как утверждает депутат, соответствующий доступ предусмотрен законодательством.

Что должна контролировать ГСОМ

ГСОМ — это государственная система онлайн-мониторинга, которая должна обеспечить контроль за деятельностью легальных операторов азартных игр в Украине. Ее задача — получать и анализировать информацию об операциях на игорном рынке, чтобы государство могло проверять реальные обороты, выплаты, ставки и налоговые обязательства компаний.

В частности, система должна позволить отслеживать не только общие финансовые показатели операторов, но отдельные операции и игровые события. Это необходимо, чтобы налоговая могла определять реальную налогооблагаемую базу, а не полагаться исключительно на агрегированную статистику, которую предоставляют сами компании.

Гетманцев объясняет проблему на примере операторов, которые могут отчитываться, что 81% полученных от игроков средств вернули в виде выигрышей. По такой агрегированной статистике не видно, сколько конкретно проиграл каждый игрок и сколько выиграл другой. По позиции депутата, для надлежащего налогового учета необходимо видеть индивидуальные результаты, а не только общий баланс средств в системе.

Он утверждает, что в технической задаче ГСОМ предусмотрено отсутствие персонализированных данных об игроках и их игровых операциях для налоговой, что, по его мнению, противоречит замыслу системы и законодательным требованиям.

«Мы должны видеть каждого отдельного игрока и каждый отдельный объект налогообложения. Иначе вся эта система просто бессмысленна», — заявил депутат.

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Гетманцев заявил о несоответствиях на игорном рынке

Отдельно депутат обратил внимание на расхождения между данными операторов азартных игр, банков и налоговой отчетностью. По его словам, в отдельных случаях для выявления таких несоответствий достаточно сопоставить несколько показателей одной компании, однако налоговая и БЭБ, как он утверждает, не реагируют должным образом.

Для сравнения Гетманцев привел ситуацию с фермерским предприятием, которому заблокировали налоговые накладные из-за приобретения удобрений у компании, имеющей статус рисковой. По его словам, речь идет о 20 тыс. грн НДС, а предприятие в течение полутора месяцев не могло нормально работать.

Депутат подверг сомнению приоритеты контролирующих органов, указав на контраст между жестким контролем малого бизнеса и, по его мнению, недостаточным вниманием к потенциальным многомиллиардным разногласиям в игорном секторе.

Он подчеркнул, что не позволит формально запустить ГСОМ без надлежащего функционала, который позволит контролировать каждого игрока и отдельные объекты налогообложения.

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