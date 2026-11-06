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6 ноября 2026, 20:23 Читати українською

НБУ оштрафовал Sense и Сбербанк на 35 млн грн: какие нарушения обнаружил регулятор

Национальный банк Украины оштрафовал Sense Bank и Сбербанк в общей сложности на 35 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга. Регулятор выявил недостатки в проверке клиентов, оценке рисков, а в Сбербанке еще и проблемы с достоверностью данных в клиентских анкетах и предоставлением информации на запросы НБУ. В октябре под санкции попали пять финансовых учреждений — два банка и три небанковских компании.

Национальный банк Украины оштрафовал Sense Bank и Сбербанк в общей сложности на 35 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга.
В октябре Национальный банк Украины оштрафовал Sense Bank на 25 млн грн, а Ощадбанк — на 10 млн грн. Фото: Oschadbank
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Какие нарушения обнаружили в Sense Bank и Сбербанке

Самый большой штраф — 25 млн грн — получил Sense Bank. По данным НБУ, банк ненадлежаще выполнял требования по применению риск-ориентированного подхода и проведению надлежащей проверки клиентов.

Сбербанк оштрафован на 10 млн грн за аналогичные нарушения. Кроме того, регулятор установил, что банк ненадлежащим образом исполнял обязанность своевременно и в полном объеме предоставлять на запросы НБУ достоверную информацию и документы.

Еще одно нарушение касалось клиентских анкет: в них вносили данные, достоверность которых не подтверждалась документами или их копиями, имеющимися в банке.

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Какие еще финансовые учреждения получили санкции

Среди небанковских учреждений наибольший штраф получил ломбард «Кредит Юкрейн» — 2,747 млн грн. НБУ установил нарушения в организации первичного финансового мониторинга, проверке клиентов, применении риск-ориентированного подхода и работе с клиентами, связанными с политически значимыми лицами.

Отдельно ломбард получил письменную оговорку за валютные операции с физическими лицами-нерезидентами без лицензии НБУ, а также ненадлежащее ведение реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты.

Финансовая компания «Артуа» получила штраф 799 тыс. грн. Среди зафиксированных нарушений недостатки внутренних процедур финансового мониторинга, проверки клиентов, работы с политически значимыми лицами, ведение и хранение клиентских документов и представление информации регулятору.

Еще одну финансовую компанию — «Финофис» — оштрафовали на 17 тыс. грн за неподачу в Национальный банк отдельной статистической отчетности о валютных операциях.

Таким образом, в октябре 2026 года НБУ применил меры влияния к пяти финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Кого еще штрафовал НБУ

В 2026 году Национальный банк применял санкции в отношении других участников платежного рынка.

В частности, АО «Укрпочта» получила штраф в размере 2,5449 млн грн за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и требований защиты прав потребителей во время предоставления платежных услуг. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 22 июня 2026 года. Компания должна была заплатить штраф в течение 14 календарных дней со дня доведения решения до ее сведения.

Еще один штраф получило ООО «Универсальные платежные решения», работающее под брендом iPay. 2 сентября НБУ применил к компании санкцию на 16,51 млн грн за ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции. Нарушения обнаружили во время безвыездного наблюдения.

Кроме того, iPay получила письменную оговорку за другие нарушения, в частности, по системе управления и требованиям к авторизации платежных услуг.

Национальный банк Украины в июле 2026 года применил меры влияния к двум банкам и 19 небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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