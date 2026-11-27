Аналитики JPMorgan считают, что криптовалютный рынок близится к фазе капитуляции инвесторов. Одним из сигналов они называют рекордное снижение мультипликатора оценки Strategy — крупнейшего корпоративного владельца Bitcoin — относительно стоимости ее криптовалютных активов. В то же время BTC возобновился после недавнего падения: к моменту подготовки материала криптовалюта торговалась выше $61 600. Об этом пишет The Block.

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В отчете JPMorgan, на который ссылается The Block, отмечается, что соотношение стоимости Strategy к ее Bitcoin-активам опустилось примерно до 0,88x. Это ниже предыдущего минимума, зафиксированного в конце июня.

Такой показатель свидетельствует, что фондовый рынок оценивает Strategy дешевле, чем стоимость соответствующих активов, с учетом специфики расчета. Для JPMorgan это признак того, что инвесторы существенно снизили готовность платить премию за компанию, использующую Bitcoin в качестве основного резервного актива.

Strategy торгуется дешевле стоимости Bitcoin-активов

Мультипликатор NAV (Net Asset Value, чистая стоимость активов) используется для оценки того, насколько рыночная стоимость компании отличается от ее активов.

В случае Strategy инвесторы традиционно платили премию по стоимости Bitcoin, которым владеет компания. Такая премия отражала ожидания дальнейшего роста криптовалюты, возможностей привлечения капитала и стратегии накопления BTC.

Однако при падении рынка премия может сокращаться или исчезать. Мультипликатор 0,88x означает, что оценка компании опустилась ниже соответствующей стоимости ее активов по использованной методологии.

По собственной методике Strategy показатель mNAV также опускался до 0,88×25 ноября, а впоследствии восстановился примерно до 0,94x. В расчете компании учитываются не только Bitcoin, но и долговые обязательства, привилегированные требования и долларовые активы.

Аналитики JPMorgan трактуют падение мультипликатора до рекордно низкого уровня как проявление капитуляции — ситуации, когда инвесторы перестают оценивать актив или компанию с премией, а их ожидания по поводу дальнейшего роста существенно ухудшаются.

Отток средств из Bitcoin-ETF усиливает давление

Еще одним фактором негативных настроений JPMorgan называет отток средств из биржевых фондов, привязанных к Bitcoin.

В частности, BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), крупнейший спотовый Bitcoin-ETF, продолжал терять средства даже в периоды краткосрочного восстановления криптовалюты.

По оценке аналитиков, темпы оттока из фонда стали интенсивнее, чем в предыдущий период сокращения инвестиций в криптовалютные ETF в начале мая — конце июня.

Ранее JPMorgan предполагал, что значительную часть оттоков могли снабжать розничные инвесторы, переориентировавшие капитал на фондовые ETF. В то же время, падение Bitcoin ниже оценки его производственной себестоимости, которую банк определяет примерно в $86 000, создает дополнительное давление на майнеров с высокими затратами. В таких условиях часть компаний может быть вынуждена продавать BTC из своих резервов.

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Bitcoin восстановился выше $61 600: противоречит ли это прогнозу JPMorgan

Несмотря на пессимистическую оценку JPMorgan, Bitcoin возобновился после недавнего падения. К моменту подготовки материала BTC торговался выше $61 600, что означало фактическое отыграние части потерь после локального проседания.

Однако это не опровергает оценку банка по капитуляционным настроениям. JPMorgan анализирует не только текущую цену Bitcoin, но и поведение инвесторов, отток средств из фондов и оценку компаний, чьи балансы в значительной степени зависят от криптовалюты.

Краткосрочное восстановление BTC может происходить одновременно со снижением доверия к криптовалютным инвестиционным инструментам. Поэтому движение цены выше $61 600 само по себе не означает, что рынок завершил коррекцию или вернулся к стойкому восходящему тренду.

С другой стороны, восстановление после падения демонстрирует, что покупатели остаются активными даже при значительном оттоке средств из ETF и слабых настроений по отношению к криптовалютным компаниям.

Таким образом, JPMorgan рассматривает рекордно низкий мультипликатор Strategy в качестве сигнала глубокого ухудшения настроений на рынке, тогда как текущая динамика Bitcoin свидетельствует о попытке стабилизации цены после недавней распродажи.

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