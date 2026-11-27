В Германии вступили в силу новые правила потребительского кредитования, усиливающие защиту клиентов с банковским овердрафтом (Dispo). Как сообщает издание AusNews, банки должны соблюдать новые сроки предупреждения о сокращении или отмене кредитного лимита, а в случае взыскания использованного кредита предложить клиенту погашение 12 равными платежами до начала принудительного взыскания. Новые нормы являются частью имплементации европейской директивы о потребительских кредитах.
В Германии изменили правила использования овердрафта: банки больше не смогут внезапно отменять кредитный лимит
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Что меняется для клиентов банков
Овердрафт (Dispo) — это возможность тратить средства сверх остатка на банковском счете в пределах согласованного с банком лимита. Такой кредит обычно позволяет покрывать краткосрочные финансовые потребности, но часто предполагает высокие процентные ставки.
Ранее банки при определенных обстоятельствах могли отменить или сократить лимит с коротким сроком предупреждения, а в отдельных случаях немедленно. Новые правила устанавливают более четкие ограничения для кредиторов.
В частности, теперь:
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Банк должен соблюдать срок предупреждения не менее двух месяцев при обычном расторжении договора овердрафта. Договорное право на прекращение кредитного лимита с более коротким сроком предупреждения не может применяться вопреки новым нормам.
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О сокращении или отмене лимита клиента должны сообщить не менее чем за 30 дней до вступления в силу.
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Перед принудительным взысканием использованного овердрафта банк должен предложить погашение долга 12 равными ежемесячными платежами по согласованной процентной ставке без дополнительных расходов на такую рассрочку.
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Клиенты будут получать регулярную информацию об использовании овердрафта, в частности, по процентной ставке и расходам на кредит.
Новые правила о бессрочных договорах овердрафта распространяются также на значительную часть договоров, заключенных до 20 ноября 2026 года. То есть клиенты, которые пользовались кредитным лимитом еще до вступления в силу нового законодательства, также получают предусмотренную законом защиту.
Когда банк должен предложить консультацию
Закон также предусматривает дополнительный механизм для клиентов, регулярно пользующихся овердрафтом и фактически не могут выйти из задолженности.
Если клиент в течение шести месяцев постоянно использует в среднем более 75% согласованного кредитного лимита, банк должен предложить ему консультацию. Во время кредитор должен обсудить возможные альтернативы, последствия дальнейшего использования овердрафта и обратить внимание на доступные службы консультаций по долгам.
Это может быть актуально для людей, которые не просто периодически ссужают у банка до зарплаты, а фактически постоянно живут с отрицательным балансом. Для них овердрафт может превратиться в дорогостоящий долгосрочный кредит.
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Новые правила касаются не только овердрафта
Законодательные изменения также охватывают другие формы потребительского кредитования. В частности, новые требования распространяются на небольшие кредиты до 200 евро, беспроцентные рассрочки и часть услуг Buy Now, Pay Later (BNPL), за которые покупатель получает товар сейчас, а платит позже.
Кредиторы должны более тщательно оценивать платежеспособность клиентов перед предоставлением кредита. При этом при оценке запрещено использовать ряд чувствительных данных, в частности, информацию о состоянии здоровья и данных из социальных сетей.
Если кредитное решение принимается автоматизированной системой, потребитель в предусмотренных законом случаях может потребовать разъяснения и пересмотра решения человеком.
Таким образом, новое законодательство должно одновременно усилить защиту потребителей от чрезмерной долговой нагрузки и сделать процедуры кредитования более прозрачными. Для клиентов с постоянно использованным овердрафтом это означает больше времени на погашение долга, а для банков — дополнительные обязательства по информированию, оценке платежеспособности и работе с проблемной задолженностью.
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