В Германии вступили в силу новые правила потребительского кредитования, усиливающие защиту клиентов с банковским овердрафтом (Dispo). Как сообщает издание AusNews, банки должны соблюдать новые сроки предупреждения о сокращении или отмене кредитного лимита, а в случае взыскания использованного кредита предложить клиенту погашение 12 равными платежами до начала принудительного взыскания. Новые нормы являются частью имплементации европейской директивы о потребительских кредитах.

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Что меняется для клиентов банков

Овердрафт (Dispo) — это возможность тратить средства сверх остатка на банковском счете в пределах согласованного с банком лимита. Такой кредит обычно позволяет покрывать краткосрочные финансовые потребности, но часто предполагает высокие процентные ставки.

Ранее банки при определенных обстоятельствах могли отменить или сократить лимит с коротким сроком предупреждения, а в отдельных случаях немедленно. Новые правила устанавливают более четкие ограничения для кредиторов.

В частности, теперь:

Банк должен соблюдать срок предупреждения не менее двух месяцев при обычном расторжении договора овердрафта. Договорное право на прекращение кредитного лимита с более коротким сроком предупреждения не может применяться вопреки новым нормам.

О сокращении или отмене лимита клиента должны сообщить не менее чем за 30 дней до вступления в силу.

Перед принудительным взысканием использованного овердрафта банк должен предложить погашение долга 12 равными ежемесячными платежами по согласованной процентной ставке без дополнительных расходов на такую рассрочку.

Клиенты будут получать регулярную информацию об использовании овердрафта, в частности, по процентной ставке и расходам на кредит.

Новые правила о бессрочных договорах овердрафта распространяются также на значительную часть договоров, заключенных до 20 ноября 2026 года. То есть клиенты, которые пользовались кредитным лимитом еще до вступления в силу нового законодательства, также получают предусмотренную законом защиту.

Когда банк должен предложить консультацию

Закон также предусматривает дополнительный механизм для клиентов, регулярно пользующихся овердрафтом и фактически не могут выйти из задолженности.

Если клиент в течение шести месяцев постоянно использует в среднем более 75% согласованного кредитного лимита, банк должен предложить ему консультацию. Во время кредитор должен обсудить возможные альтернативы, последствия дальнейшего использования овердрафта и обратить внимание на доступные службы консультаций по долгам.

Это может быть актуально для людей, которые не просто периодически ссужают у банка до зарплаты, а фактически постоянно живут с отрицательным балансом. Для них овердрафт может превратиться в дорогостоящий долгосрочный кредит.

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Новые правила касаются не только овердрафта

Законодательные изменения также охватывают другие формы потребительского кредитования. В частности, новые требования распространяются на небольшие кредиты до 200 евро, беспроцентные рассрочки и часть услуг Buy Now, Pay Later (BNPL), за которые покупатель получает товар сейчас, а платит позже.

Кредиторы должны более тщательно оценивать платежеспособность клиентов перед предоставлением кредита. При этом при оценке запрещено использовать ряд чувствительных данных, в частности, информацию о состоянии здоровья и данных из социальных сетей.

Если кредитное решение принимается автоматизированной системой, потребитель в предусмотренных законом случаях может потребовать разъяснения и пересмотра решения человеком.

Таким образом, новое законодательство должно одновременно усилить защиту потребителей от чрезмерной долговой нагрузки и сделать процедуры кредитования более прозрачными. Для клиентов с постоянно использованным овердрафтом это означает больше времени на погашение долга, а для банков — дополнительные обязательства по информированию, оценке платежеспособности и работе с проблемной задолженностью.

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