Европейский парламент окончательно утвердил бюджет ЕС на 2027 год и подписал его. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев , среди направлений, на которые удалось дополнительно направить средства, — поддержка соседних с ЕС стран, гуманитарная помощь, управление границами, транспортная и энергетическая инфраструктура, исследования, образование и военная мобильность.

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Документ предусматривает €199,7 млрд. бюджетных обязательств и €211,5 млрд. платежей. Это 0,99% валового национального дохода ЕС по части обязательств.

Бюджет станет последней годовой сметой в рамках текущей многолетней финансовой рамки Евросоюза на 2021−2027 годы. По результатам переговоров Европейский парламент добился увеличения финансирования ряда приоритетных программ примерно на €300 млн по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

На что ЕС дополнительно выделил €300 млн.

В ходе бюджетных переговоров Европейский парламент добился увеличения финансирования ряда программ, в частности:

€39 млн — в поддержку южного и восточного соседства ЕС;

€30 млн — на гуманитарную помощь;

€30 млн — на управление границами и связанные миграционные программы;

€22,5 млн — на транспортные и энергетические сети;

€21,5 млн — на программу Horizon Europe;

€14 млн — на Erasmus+;

€10 млн — на военную мобильность.

Кроме того, в бюджетных договоренностях предусмотрены дополнительные ресурсы для гражданской защиты, внутренней безопасности и других приоритетных направлений. В частности, Европейский парламент сообщал об увеличении финансирования механизма гражданской защиты ЕС на €13,5 млн, программы LIFE — на €10 млн и Фонда внутренней безопасности — на €10 млн.

Бюджетные обязательства и фактические платежи не являются одинаковыми показателями. Обязательства означают юридическое подтверждение финансирования программ, которое может осуществляться в течение нескольких лет, тогда как платежи — это средства, фактически выплачиваемые в рамках текущих и предыдущих бюджетных обязательств.

€650 млн на украинский заем: почему это не новые деньги для Киева

В бюджете ЕС на 2027 год отдельно предусмотрено €650 млн на обслуживание долга по ссуде на поддержку Украины (Ukraine Support Loan).

Эти средства предназначены для покрытия расходов на обслуживание заимствований, за счет которых сформирован соответствующий заем. То есть €650 млн не новый транш финансовой помощи Украине, который Киев сможет использовать на оборону, бюджетные расходы или восстановление.

В то же время, сам факт включения этих расходов в бюджет ЕС имеет значение для финансового планирования Украины на 2027 год. Финансирование государственного бюджета и механизм покрытия расходов на обслуживание ссуды остаются разными вопросами, требующими отдельных договоренностей с европейскими партнерами.

В общих бюджетных договоренностях Европейский парламент, Совет Е С и Еврокомиссия также предусмотрели возможность покрытия расходов на обслуживание этого займа через специальный инструмент в 2027 году. Это не означает автоматическое предоставление Украине дополнительных средств: механизм касается финансирования долговых расходов.

Украина со своей стороны должна продолжать выполнять обязательства в рамках совместных программ с ЕС, от которых зависит реализация ряда финансовых и реформаторских договоренностей.

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Почему бюджет ЕС на 2027 год важен для Украины

2027 станет завершающим в рамках действующей многолетней финансовой рамки Евросоюза. В то же время Украина продолжает нуждаться в значительном внешнем финансировании для покрытия бюджетного дефицита, поддержки оборонных расходов, социальных обязательств и восстановления инфраструктуры.

Утвержденный бюджет ЕС обеспечивает финансирование ряда европейских программ, но не решает автоматически вопрос о потребностях Украины на следующий год. Для этого требуются отдельные решения по объемам, механизмам и источникам финансовой поддержки.

Даниил Гетманцев поблагодарил Евросоюз и его государства-члены за помощь, которая поддерживает финансовую устойчивость Украины, и выразил надежду на продолжение партнерства в 2027 году.

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