Топ-5 новостей за среду: блекауты до 20 часов, доллар дорожает, а продажи через OLX будут облагать налогом по-новому

Генерации достаточно, но ее передать невозможно. Из-за целенаправленных ударов по подстанциям украинцам грозят блекауты до 14−20 часов в сутки, коллапс канализации и рост цен — бизнес уже вынужден покупать свет за 17 гривен за киловатт. «Минфин» выяснил, что происходит с энергосистемой прямо сейчас, почему в Киеве готовятся к подаче тока по остаточному принципу и к чему здесь сценарий МВФ с тарифом 9,70 гривен для населения.

В начале ноября спрос на иностранную валюту в Украине вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в том числе на оборону, и более активных покупок со стороны населения. В то же время предложение валюты сократилось из-за российских обстрелов и меньших поступлений от экспортеров. Национальный банк заявил, что ситуация остается под контролем, а дефицита наличных долларов и евро в банковской системе нет. Об этом говорится в сообщении НБУ о ситуации на валютном рынке.

С 1 января 2027 г. в Украине начнут действовать новые правила налогообложения доходов от продажи товаров через цифровые платформы. Если человек пользуется несколькими онлайн-площадками, а его совокупный годовой доход превышает €2000, налоговый при определенных законом условиях будет самостоятельно рассчитывать налоговое обязательство. В уплату после получения налогового уведомления-решения будет 60 дней. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В Украине готовят новые правила налогообложения криптовалют, а для криптобирж и других участников рынка планируется ввести обязательную авторизацию. Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект № 10225-д о регулировании рынка виртуальных активов. По словам народного депутата Ярослава Железняка, возглавляющего рабочую группу по подготовке документа, законопроект предусматривает вступление в силу с 1 июля 2027 года.

Новые правила для крипторынка могут создать риски для гривны и финансовой системы Украины. Об этом заявил Национальный банк, отказавшись поддержать законопроект № 10225-д в его нынешней редакции. Регулятор предостерегает, что документ открывает путь для неконтролируемого обращения иностранных токенов, создает неравные условия для участников рынка и оставляет вопросы допуска торговых площадок по усмотрению НКЦБФР.