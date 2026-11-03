Топ-5 новостей за вторник: бюджет недополучил 73,7 млрд грн, аренда в Киеве подешевела, а Binance раскрыла схему кражи

Рынок столичной недвижимости развернулся: предложение выросло на 15−18%, а медианные арендные ставки только за месяц обвалились на 11−13%. Пока условия диктуют квартиранты. Они массово съезжают с левого берега через пробки на мостах, требуют укрытий и энергоавтономности, или совсем едут в пригород, где зимовать «безопаснее». Дошло до ценового парадокса: за однушку в Буче уже просят 16 тысяч гривен — почти столько же, сколько стоит аренда на столичной Оболони, пока владельцы жилья в Киеве вынуждены резать цены на пустые метры.

Государственный бюджет Украины за десять месяцев 2026 недополучил 73,7 млрд грн запланированных доходов. Наибольшее отставание было зафиксировано в последние три месяца отчетного периода. Если страна не получит новые транши международной помощи, до конца года могут возникнуть проблемы с финансированием обороны и социальных выплат. Об этом 3 октября сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Предприятия, чьи склады уничтожили или повредили в результате российской агрессии, смогут быстрее найти помещение для возобновления работы. Правительство разрешило такому бизнесу арендовать государственное и коммунальное имущество без аукционов. Упрощенный порядок распространили также на компании, обеспечивающие работу дата-центров, телекоммуникационных сетей и электронных доверительных услуг. Новые правила будут действовать во время военного положения и еще шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Прежде чем угнать у криптобиржи Binance активы на $6,3 млрд, хакеры несколько месяцев готовили атаку. Чтобы получить доступ к системам биржи, злоумышленники воспользовались поддельным программным обеспечением и ложным предложением работы. Из-за последней они заставили одного из сотрудников скачать вредоносный код.

Национальный банк Украины изменил методику расчета валютных курсов и межбанковских ставок, а также расширил перечень данных о них, публикуемых ежедневно. Кроме того, регулятор ввел новый индикатор курса гривны к евро, который станет ориентиром для банков и их клиентов при заключении сделок.