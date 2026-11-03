Инвесторы могут потерять все после биржевой эйфории: что прогнозирует один из самых больших фондов мира

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Один из самых больших хедж-фондов мира Elliott Investment Management предупредил о риске масштабного падения финансовых рынков. В октябрьском письме инвесторам фонд сравнил нынешний биржевой бум с «ревучими двадцатыми» — периодом экономического подъема в США, который предшествовал Великой депрессии.

«Практически все тревожные сигналы, предупреждающие о масштабном медвежьем рынке, уже звучат», — отметили в Elliott.

Среди главных причин беспокойства — чрезмерное долговое финансирование, рискованные инвестиции и ажиотаж вокруг новых технологий.

Почему Elliott опасается обвала рынка

Фонд обратил внимание на рост бюджетного дефицита США, устойчивую инфляцию и риски на рынке частного кредитования. Отдельную угрозу Elliott видит в буме искусственного интеллекта.

В частности, фонд озабочен взаимными инвестициями между разработчиками ШИ-моделей и производителями инфраструктуры для них. Дополнительные риски создают масштабные затраты на развитие технологий, финансируемых за счет долгов, а также рост общественного недовольства искусственным интеллектом.

В Elliott предупреждают, что проблемы с ценообразованием на ШИ-продукты или снижение ожиданий развития соответствующей инфраструктуры могут повлечь за собой серьезные потрясения. Их масштаб может быть соразмерен с сильнейшими медвежьими рынками последних десятилетий.

Еще один тревожный сигнал — спекуляции на бирже. Фонд считает, что часть сделок все больше напоминает азартные игры, а не инвестирование. Речь идет, в частности, о торговле краткосрочными опционами, срок действия которых истекает в тот же день, и спекуляции на мемных акциях.

Управляющий партнер Elliott Джесси Кон также обратил внимание на изменение поведения участников рынка. По его словам, акции компаний-победителей продолжают расти, тогда как бумаги теряющих позиции падают все сильнее. Реакция инвесторов на финансовые отчеты становится менее предсказуемой и более резкой.

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От страха пропустить прибыль до страха потерять все

В Elliott полагают, что нынешний биржевой бум зависит от многих факторов. Поэтому проблем даже у одного-двух из них может хватить, чтобы развернуть рыночную тенденцию и запустить цепную реакцию распродаж.

Для описания такого сценария фонд использовал термин FOGO (Fear of Getting Obliterated) — страх понести сокрушительные потери. Это противоположность FOMO (Fear of Missing Out) — страха упустить возможность заработать, который подталкивает инвесторов покупать активы на фоне всеобщего ажиотажа.

Руководители Elliott сосредоточены на сохранении капитала и подготовке к возможным рыночным потрясениям. В фонде отмечают, что через пять десятилетий его работы периоды слабых результатов сопровождались рыночной турбулентностью, после которой появлялись редкие возможности для выгодных инвестиций.

Сам Elliott заработал гораздо меньше рынка

В то же время, предупреждение фонда прозвучало на фоне скромных результатов его собственных инвестиций. За третий квартал 2026 года Elliott практически не получил прибыли, а за первые девять месяцев года заработал чуть менее 2%.

Для сравнения, индекс S&P 500 за этот же период вырос почти на 13%, а индекс краткосрочных казначейских облигаций США — почти на 3%. Результат Elliott также оказался ниже среднего показателя хедж-фондов, который отслеживает исследовательская компания PivotalPath.

В третьем квартале убыточными для Elliott стали инвестиции в проблемные долги и инструменты хеджирования, связанные с золотом, валютами, акциями и процентными ставками. Прибыль же принесли операции с сырьевыми товарами, арбитраж и кредитное хеджирование.

Несмотря на осторожную стратегию, фонд продолжает находить возможности для инвестиций. Среди перспективных направлений Elliott называет медицинские компании, энергетические активы и приобретение активов у вынужденных продавцов на нестабильных кредитных рынках. Среди его недавних инвестиций — доли в PepsiCo и разработчику программного обеспечения для проектирования микросхем Synopsys.

Напомним

Американский фондовый рынок завершил последнюю неделю октября резким падением акций технологических компаний. Инвесторы начали сомневаться, смогут ли крупнейшие компании оправдать миллиардные расходы на искусственный интеллект: акции Intel за день потеряли 28,6%, а индекс Nasdaq снизился почти на 3%. На финансовые рынки также оказывали давление подорожавшая нефть и опасения по поводу обострения войны на Ближнем Востоке.