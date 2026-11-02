Топ-5 новостей за понедельник: налоговый долг вырос до 306 млрд грн, 11 банков должны нарастить капитал, Binance покроет убытки

Излом Binance на $6,3 млрд стал самой крупной кражей в истории крипторынка и испытанием для его главного биржевого гиганта. Платформа взялась покрыть потери за свой счет, превратив провал безопасности в возможность продемонстрировать финансовую мощь. Для клиентов это шанс сохранить сбережения, однако такая подстраховка тоже имеет цену. Минфин разобрался, кто действительно платит за спасение и как он может усилить зависимость пользователей от крупнейших бирж.

Налоговый долг по Украине на 1 сентября 2026 года превысил 306 млрд грн. С начала года он увеличился на 28 млрд грн, а с начала полномасштабной войны вырос почти на 200 млрд грн — со 106 млрд грн. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

В Польше расследуют масштабную схему фиктивного трудоустройства иностранцев: через 130 компаний, не проводивших реальную хозяйственную деятельность, зарегистрировали 11 485 ложных заявлений о поручении работы. Такие документы могли использоваться для получения рабочих виз и пересечения границы. Среди фигурантов дела — граждане Украины. В Gremi Personal объяснили по запросу NV, какие риски эта схема создает для украинцев, ищущих работу в Польше, и как проверить работодателя перед выездом.

Владельцы земельных участков, на которых из-за российской агрессии уничтожена жилая или нежилая недвижимость, освобождаются от платы за землю и в 2026 году. Льгота распространяется на такие участки, а период ее действия определяют по данным государственных реестров.

Украинская банковская система обладает достаточным запасом капитала, чтобы выдержать даже глубокий и длительный кризис, утверждает Национальный банк по результатам проверки устойчивости за 2026 год. В то же время, 11 из 26 крупнейших банков должны выполнить повышенные требования к капиталу. В общем, потребность банковской системы в дополнительном капитале за год сократилась втрое.