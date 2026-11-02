Топ-5 новостей за понедельник: налоговый долг вырос до 306 млрд грн, 11 банков должны нарастить капитал, Binance покроет убытки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2026, 20:44 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: налоговый долг вырос до 306 млрд грн, 11 банков должны нарастить капитал, Binance покроет убытки

Добавить как предпочтительный источник в Google

Слом Binance на $6,3 млрд: кто действительно оплатит спасение ее клиентов

Излом Binance на $6,3 млрд стал самой крупной кражей в истории крипторынка и испытанием для его главного биржевого гиганта. Платформа взялась покрыть потери за свой счет, превратив провал безопасности в возможность продемонстрировать финансовую мощь. Для клиентов это шанс сохранить сбережения, однако такая подстраховка тоже имеет цену. Минфин разобрался, кто действительно платит за спасение и как он может усилить зависимость пользователей от крупнейших бирж.

Налоговый долг в Украине превысил 306 млрд грн: за время большой войны он вырос почти в три раза

Налоговый долг по Украине на 1 сентября 2026 года превысил 306 млрд грн. С начала года он увеличился на 28 млрд грн, а с начала полномасштабной войны вырос почти на 200 млрд грн — со 106 млрд грн. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

В Польше разоблачили схему с фиктивной работой: среди фигурантов — украинцы

В Польше расследуют масштабную схему фиктивного трудоустройства иностранцев: через 130 компаний, не проводивших реальную хозяйственную деятельность, зарегистрировали 11 485 ложных заявлений о поручении работы. Такие документы могли использоваться для получения рабочих виз и пересечения границы. Среди фигурантов дела — граждане Украины. В Gremi Personal объяснили по запросу NV, какие риски эта схема создает для украинцев, ищущих работу в Польше, и как проверить работодателя перед выездом.

Разрушенное из-за войны жилье: какую налоговую льготу могут получить собственники

Владельцы земельных участков, на которых из-за российской агрессии уничтожена жилая или нежилая недвижимость, освобождаются от платы за землю и в 2026 году. Льгота распространяется на такие участки, а период ее действия определяют по данным государственных реестров.

НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Украинская банковская система обладает достаточным запасом капитала, чтобы выдержать даже глубокий и длительный кризис, утверждает Национальный банк по результатам проверки устойчивости за 2026 год. В то же время, 11 из 26 крупнейших банков должны выполнить повышенные требования к капиталу. В общем, потребность банковской системы в дополнительном капитале за год сократилась втрое.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Tido oss и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами