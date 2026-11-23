Американский производитель чипов Nvidia вернул своего соучредителя Дженсена Хуанга на должности президента и генерального директора спустя 11 дней после его отставки. Совет директоров единогласно поддержал это решение и возобновил его членство в совете. Назначение вступило в силу немедленно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании от 23 ноября.

Совет директоров единогласно поддержал это решение и возобновил его членство в совете.

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Почему Nvidia вернула Хуанга

Решение было принято после серии встреч представителей совета директоров с Хуангом. По сообщению компании, члены совета убедились в его искренности и способности в дальнейшем руководить Nvidia.

Глава совета директоров Гарви Джонс заявил, что возвращение Хуанга отвечает интересам акционеров, работников, партнеров и клиентов компании.

Еще 17 ноября руководство Nvidia публично исключало возможность его возвращения. Тогда компания сообщала, что продолжит поиск нового генерального директора, а временное руководство будет осуществлять финансовый директор Колетт Кресс.

Что предшествовало отставке

12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров. Соответствующее решение совет принял 11 ноября.

Причиной стала публичная информация о личном поведении руководителя, которое компания сочла несовместимой со своим кодексом корпоративной этики и внутренними стандартами.

На фоне скандала вокруг Хуанга возникла кампания в поддержку его возвращения. Среди публичных приверженцев этой идеи были Илон Маск и президент США Дональд Трамп.

В то же время сообщения о возможных связях одной из фигуранток скандала с китайской разведкой повлекли за собой дополнительные вопросы по корпоративной безопасности и соблюдению экспортных ограничений. Эти обстоятельства остаются предметом проверок, а не установленными фактами нарушений Хуанга.

Что это означает для Nvidia

Возвращение Хуанга завершает короткий период неопределенности вокруг руководства одного из самых крупных мировых производителей процессоров для искусственного интеллекта.

Хуанг возглавлял Nvidia от основания компании в 1993 году и сыграл ведущую роль в ее превращении в одного из крупнейших поставщиков вычислительных мощностей для систем ИИ.

Как ранее сообщало Reuters, после его отставки Nvidia столкнулась с давлением инвесторов и вопросами преемственности руководства. Теперь инвесторы будут оценивать не только восстановление управленческой стабильности, но и дальнейшее ход проверок и способность компании выполнять корпоративные и регуляторные требования.