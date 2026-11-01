Расследование взлома Binance набирает обороты: ФБР обвинило КНДР в похищении $6 млрд

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По данным американского ведомства, после угона злоумышленники начали активно перемещать средства между криптовалютными сетями. Основное внимание они сосредоточили на Ethereum (ETH), в который конвертировали значительную часть активов. Следователи также предупреждают о возможном использовании децентрализованных финансовых сервисов (DeFi) и платформ мгновенного обмена криптовалют. Из-за них хакеры могут пытаться скрыть происхождение денег и усложнить их отслеживание.

ФБР уже обратилось к участникам криптовалютного рынка с призывом помочь остановить движение похищенных средств. Речь идет не только о крупных биржах. В списке адресатов обращения есть операторы THORNode и RPC-узлов, DeFi-платформы, сервисы обмена криптовалют и компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой. От них ожидается проверка транзакций и блокировка операций, связанных с кошельками подозреваемых.

Отдельно американское ведомство обнародовало перечень криптовалютных адресов, которые, по его информации, используют участники TraderTraitor. Часть кошельков до сих пор может содержать украденные активы, другие уже фигурировали в цепочках переводов. Список охватывает три блокчейн-сети: Ethereum, Bitcoin и Solana.

Эта информация имеет практическое значение для всего крипторинка. Отследить средства в блокчейне недостаточно: нужно убедить десятки независимых сервисов и платформ не принимать их и не помогать с последующим перемещением. ФБР обращается не только к правоохранителям, но и к частным компаниям, от которых теперь в значительной степени зависит, смогут ли злоумышленники воспользоваться похищенными миллиардами.

ФБР также призвало всех, кто имеет информацию о деятельности группировки или связанных с ней транзакциях, сообщать об этом местным полевым офисам бюро или через Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) на сайте ic3.gov.

В ведомстве подчеркивают, что работа по выявлению и прекращению киберпреступлений КНДР продолжается. Для Binance следующим важным этапом станет не только установка конкретных исполнителей атаки, но возвращение активов. Даже после обещания биржи полностью компенсировать потери пользователям остается вопрос:

сколько из украденных средств удастся реально вернуть?

сколько навсегда исчезнет в цепочках криптовалютных транзакций?

Что известно о изломе Binance

Масштабная атака на Binance произошла вечером 29 октября 2026 года. По оценкам TRM Labs, злоумышленники вывели из кошельков биржи около $6,36 млрд. Основную часть средств удалось переместить между десятью блокчейн-сетями примерно за 20 минут.

Предварительное расследование Binance указывает на возможную компрометацию ноутбука одного из DevOps-инженеров. Через него злоумышленник мог получить доступ к служебному контейнеру и инициировать незаконные транзакции. Признаков утечки частных ключей криптогаманцев биржа пока не выявила.

После атаки Binance привлекла стражей порядка и компании по блокчейн-аналитике для отслеживания похищенных активов. По заявлению биржи совместно с партнерами удалось заморозить около $3 млрд. Компания также пообещала полностью компенсировать убытки пользователям за счет фонда SAFU и собственных средств.

Почему излом Binance важен для Украины

По оценкам, от 6,5 до 7 млн украинцев владеют криптовалютой. Однако неизвестно, какая доля их активов сохраняется именно на Binance. Оценить количество потенциально пострадавших пользователей сложно.

Отдельное внимание на последствия атаки обратил руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко. По его мнению, проблемы Binance могут повлиять не только на частных инвесторов, но и на теневые финансовые потоки, связанные с коррупцией, отмыванием средств и выведением капитала. Если биржа надолго потеряет доверие пользователей, часть таких операций придется искать другие каналы.