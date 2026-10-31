Нефтяные компании США заработали $130 млрд за полгода: как война изменила рынок горючего

Нефтяная отрасль США заработала почти втрое больше, чем в прошлом

По оценке The New York Times, совокупная прибыль более 50 крупных американских нефтегазовых компаний за шесть месяцев превысила $130 млрд. В подсчет вошли преимущественно производители и переработчики нефти. Это консервативная оценка, которая не учитывает заработки в марте, когда началась война и октябре.

Для сравнения: за апрель-сентябрь 2025 года эти компании вместе получили менее $47 млрд. Тогда цены на нефть были ниже, а бизнес также ощущал последствия торговой войны президента США Дональда Трампа.

Война с Ираном сказалась не только на доходах нефтяников. По анализу Climate Solutions Lab при Университете Брауна от начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля американцы потратили дополнительные $147 млрд на бензин и дизель. В пересчете это более $1100 на одно домохозяйство.

Таким образом, рост доходов нефтяного бизнеса сопровождается увеличением расходов потребителей на горючее. Эта ситуация снова подняла вопрос о том, кто получает экономическую выгоду от перебоев с энергоснабжением во время войн.

Почему больше заработали нефтепереработчики

Одними из главных бенефициаров войны стали американские компании, перерабатывающие сырую нефть в бензин и дизель. Их заводы получили возможность зарабатывать больше из-за повреждений нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке и России. Когда количество доступных предприятий сократилось, маржа продолживших работу резко возросла.

Дополнительным преимуществом американских переработчиков стала логистика. Значительную часть нефти они получают по трубопроводам, поэтому меньше зависят от резкого подорожания морских перевозок.

Особенно заметно это отразилось на результатах крупных компаний. В третьем квартале 2026 года прибыль Exxon Mobil составила $15,41 млрд, а Chevron — $9,92 млрд. По данным The New York Times, квартальная прибыль Exxon более чем удвоилась, а Chevron — почти утроилась.

Среди специализированных переработчиков также выделились Valero Energy и Phillips 66. Их прибыль за третий квартал составила соответственно $6,83 млрд и $5,62 млрд.

Американские производители нефти также получили дополнительные доходы благодаря более высоким ценам на сырье. Им удалось заработать больше, не принимая на себя риски и расходы, связанные с работой непосредственно в зонах боевых действий.

Однако нынешние результаты производителей в целом остаются ниже показателей 2022 года. Тогда после полномасштабного вторжения России в Украину резко подорожали нефть и газ. В апреле-сентябре 2026 года американская нефть стоила в среднем около $90 за баррель, тогда как за аналогичный период 2022 года — около $100.

Компании не спешат увеличивать добычу

Несмотря на значительную прибыль, американские нефтяные компании не планируют автоматически направлять дополнительные средства на расширение производства. Многие выбирают другую стратегию: сокращают долги и накапливают свободные деньги вместо того, чтобы увеличивать добычу более ранее запланированных объемов или строить новые нефтеперерабатывающие мощности.

Финансовый директор Exxon Mobil Нил Гансен признал, что высокие цены на топливо оказывают дополнительное давление на домохозяйства и бизнес. По его словам, быстро изменить ситуацию новыми инвестициями невозможно, поскольку решения, определяющие текущие возможности отрасли, принимались годами ранее.

Финансовый директор Chevron Эймар Боннер сообщил, что компания направляет дополнительные средства на баланс. По ее словам, накопленный финансовый ресурс помогает бизнесу в сложные периоды и укрепляет его позиции по высоким ценам.

Схожую позицию занимает и Valero Energy. Финансовый директор компании Гомер Бхуллар заявил аналитикам Уолл-стрит, что компания не будет менять подход к капитальным инвестициям только из-за появления значительных свободных средств. По итогам третьего квартала прибыль Valero выросла более чем в шесть раз.

Бхуллар также отметил, что со временем избыточные средства будут направляться владельцам компании. Обычно это происходит из-за увеличения дивидендов или выкупа собственных акций.

Нефтяной бум охватил и Европу

Высокие доходы получили не только американские компании. Европейские нефтяные гиганты также показали сильнейшие финансовые результаты за третий квартал.

Британская Shell заработала $12,06 млрд, более чем вдвое превысив результат за аналогичный период в прошлом году. Одним из факторов явилась высокая доходность нефтепереработки. Французская TotalEnergies также более чем вдвое увеличила квартальную прибыль — до $8,26 млрд.

Не все компании планируют использовать дополнительные доходы одинаково. К примеру, частная United Refining из Пенсильвании рассматривает возможность направить часть сверхприбылей на погашение долгов. Ее руководитель Джон Катсиматидис также пошутил в интервью The New York Times, что не исключает покупки нового корпоративного самолета.

В целом нынешний нефтяной бум показывает, как перебои со снабжением могут перераспределять доходы внутри отрасли. Американские изготовители и переработчики получают дополнительные деньги от высоких цен и дефицита перерабатывающих мощностей. Однако компании пока не спешат превращать эти доходы в новые производственные мощности, предпочитая укрепление собственных балансов и выплат акционерам.

Напомним

Как стало известно 26 октября, мировые цены на нефть отступили от предыдущего пика почти в $117 за баррель. Впрочем, украинские АЗС не отреагировали на это понижение. За последний месяц в Украине больше подорожали автогаз и дизельное топливо, тогда как цена бензина А-95 изменилась незначительно.

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