За передачу карты мощенникам можно сеть в тюрьму на 8 лет: Рада приняла закон о «дропах»

Банковская карта, переданная в чужие руки для мошенничества, может стать основанием для уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Верховная Рада 28 октября приняла законопроект № 16013 , вводящий отдельную уголовную ответственность за операции с платежными инструментами и банковскими счетами, если их используют для мошенничества или других преступлений. За повторные нарушения или действия организованной группы предусмотрено заключение. Максимальный срок по отдельным составам правонарушений достигает восьми лет.

Штрафы и тюрьма за операции с чужими картами: Рада приняла закон против «дропов». Фото: Pexels

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что будут наказывать «дропов»

Закон вводит отдельную уголовную ответственность за передачу, приобретение, хранение и другое приобретение платежных инструментов, учетных данных и доступа к банковским счетам, если это совершают для мошенничества или иного уголовного правонарушения.

Речь идет о так называемых «дропах» — людях, чьи банковские карты, счета или данные для доступа к банкингу используются в незаконных схемах. Новые нормы должны охватить не только непосредственных исполнителей мошенничества, но и тех, кто обеспечивает такие схемы платежными инструментами и доступом к счетам.

Для этого Уголовный кодекс дополняют новой статьей 2001.

Какие штрафы и сроки заключения предусмотрены

Наказание будет зависеть от характера действий и обстоятельств правонарушения.

За передачу платежного инструмента, учетных данных или доступа к счету или электронному кошельку для совершения уголовного правонарушения предусмотрен штраф от 300 до 1000 необлагаемых минимумов дохлдов граждан.

За приобретение, хранение, передачу или сбыт платежных инструментов и других средств доступа к счетам для использования в незаконных схемах будет грозить штраф от 3000 до 5000 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы на срок до четырех лет.

За повторное правонарушение или действия организованной группы предусмотрен штраф от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отдельно закон определяет наказание за повторные действия, предусмотренные частями первой и второй новой статьи, если они были совершены группой лиц по предварительному сговору. В таком случае срок заключения составит от четырех до шести лет.

Что изменится в ответственности за платежное мошенничество

Закон также расширяет действие статьи 200 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за незаконные операции с платежными инструментами и средствами доступа к счетам.

Обновленная редакция будет включать в себя платежные инструкции, электронные кошельки, электронные деньги, индивидуальную учетную информацию и другие средства доступа к банковским и платежным счетам. Уголовная ответственность предусмотрена, в частности, за незаконное завладение такими средствами путем обмана или злоупотребления доверием.

За правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в зависимости от обстоятельств будут применяться штрафы, ограничение свободы или лишение свободы. За повторные действия или правонарушения, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено заключение сроком от пяти до восьми лет.

Читайте также: Как банки начисляют проценты на закрытый долг и «наказывают» за мошеннический кредит

К ответственности смогут привлекать и компании

Закон расширяет основания для применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам. Это касается случаев, когда уполномоченное лицо совершает правонарушение, предусмотренное статьей 200 или 2001 Уголовного кодекса, от имени и в интересах компании.

Изменения затрагивают и порядок расследования таких дел. Производство по новой статье 200¹ будет расследовать орган, начавший досудебное расследование или к подследственности которого относится правонарушение, в котором использовали соответствующие платежные инструменты, учетные данные или доступ к счетам.

Закон приближает украинское законодательство к нормам ЕС

Документ направлен на имплементацию Директивы Европейского Союза 2019/713 о борьбе с мошенничеством и подлогом безналичных платежных средств.

Закон должен усилить уголовно-правовые механизмы противодействия незаконному использованию банковских карт, счетов, электронных кошельков и данных для доступа к ним. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.