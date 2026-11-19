В NovaPay новый руководитель розничного бизнеса — им стал Олег Спирин, ранее возглавлявший e-commerce направление VARUS и развивавший онлайн-платформу Varus.ua. Его переход от розничного онлайн-бизнеса к финансово платежной компании происходит на фоне активного развития цифровых сервисов, доставки и маркетплейс-моделей в Украине. Об этом сообщает «Ассоциация ритейлеров Украины»

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Что Спирин сделал в VARUS

Олег Спирин присоединился к VARUS в августе 2017 года. Сначала он отвечал за программу лояльности, клиентскую поддержку и аналитику, затем возглавил направление работы с данными, а в мае 2020 года стал директором по электронной коммерции.

В 2020 году команда через три недели запустила первую версию онлайн-магазина, который впоследствии превратился в Varus.ua.

За время его работы развивали свою курьерскую службу, доставку через партнеров, даркстор, маркетплейс и рекламную платформу Retail Media Platform. В службе поддержки также ввели ШИ-агент, который, по словам Спирина, самостоятельно обрабатывает около 40% обращений в чате и голосовом канале.

В 2025 году Varus.ua получил операционную самостоятельность с собственными командами, ИТ, маркетингом и логистикой. Спирин сообщал, что за два года доля онлайн-бизнеса на рынке выросла более чем в три раза, а в третьем квартале 2026 года платформа достигла операционной прибыли.

Какие результаты Varus.ua показал в 2026 году

По данным, приведенным в сообщении о смене руководства, в первом полугодии 2026 года товарооборот Varus.ua вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество заказов увеличилось на 55%, а база активных клиентов — на 42%.

Следующим этапом развития онлайн-платформы станет масштабирование маркетплейса. Компания планирует привлекать больше партнеров, расширять ассортимент и разрешить покупателям заказывать больше товаров в одной корзине. Параллельно команда будет работать над доступностью сервиса и стабильностью работы в условиях роста нагрузки.

16 ноября Спирин сообщил о завершении работы в VARUS после девяти лет. Руководство Varus.ua он передал Валентине Комаровой, ранее отвечавшей за маркетинг и инновации онлайн-направления.

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Что Спирин будет развивать в NovaPay

NovaPay Спирин будет отвечать за развитие розничного бизнеса, увеличение клиентской базы и активности пользователей, а также за продукты и цифровые сервисы для частных клиентов. В его обязанности будет входить и финансовая результативность розничного направления.

По словам нового руководителя, цель — создать финансовые сервисы, которые будут охватывать повседневные потребности людей, от покупок до сбережений и инвестиций, и будут доступны как через смартфон, так и в физических точках обслуживания.

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