Боты и минипрограммы Telegram могут принимать платежи за цифровые товары и услуги только во внутренней валюте мессенджера — Telegram Stars. Расчеты непосредственно криптовалютой, в частности, Gram, не допускаются. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил эти ограничения требованиями Apple и Google. Об этом он сообщил в соцсети X.

Расчеты непосредственно криптовалютой, в частности, Gram, не допускаются.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему Telegram ограничил способы оплаты

По словам Дурова, правила магазинов приложений App Store и Google Play требуют использования Telegram Stars для оплаты цифровых товаров и услуг внутри роботов и минипрограмм.

«Правила Apple и Google требуют использования Stars. Но пользователи могут покупать Stars pf Gram на платформе Fragment», — объяснил предприниматель.

Ограничения распространяются, в частности, на платные подписки, цифровые инструменты, доступ к сторонним моделям искусственного интеллекта, а также внутренние кредиты и токены цифровых сервисов.

В то же время пользователи могут приобрести Telegram Stars за обычные деньги непосредственно в мессенджере или воспользоваться криптовалютой Gram через платформу Fragment.

Таким образом, криптовалюта остается одним из способов пополнения баланса Stars, но не используется для непосредственной оплаты цифровых услуг в ботах.

Для кого сделали исключение

Дуров уточнил, что ограничения не распространяются на VPN-боты, работающие в авторитарных странах.

По его словам, такие сервисы могут принимать платежи любым доступным способом.

Основатель Telegram объяснил это исключение важностью VPN-сервисов для обеспечения доступа пользователей к информации в странах с интернет-цензурой.

Что известно о криптовалюте Gram

История криптовалютного проекта Telegram началась в 2019 году, когда команда Дурова работала над блокчейн-платформой TON и токеном Gram.

Однако в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась прекращения первичного распространения токенов из-за нарушения законодательства о ценных бумагах.

Впоследствии экосистема TON продолжила развиваться отдельно от Telegram, а ее криптовалюта стала известна под названием Toncoin. В 2026 году Дуров объявил о возвращении названия Gram.

Несмотря на развитие криптовалютной инфраструктуры, Telegram Stars остаются основным платежным инструментом для цифровых товаров и услуг внутри мессенджера.

Соответствующие требования закреплены и в официальной документации Telegram для разработчиков.