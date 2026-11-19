Боты и минипрограммы Telegram могут принимать платежи за цифровые товары и услуги только во внутренней валюте мессенджера — Telegram Stars. Расчеты непосредственно криптовалютой, в частности, Gram, не допускаются. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил эти ограничения требованиями Apple и Google. Об этом он сообщил в соцсети X.
Telegram запретил оплату криптовалютой в ботах и минипрограммах: Дуров объяснил причину
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Почему Telegram ограничил способы оплаты
По словам Дурова, правила магазинов приложений App Store и Google Play требуют использования Telegram Stars для оплаты цифровых товаров и услуг внутри роботов и минипрограмм.
«Правила Apple и Google требуют использования Stars. Но пользователи могут покупать Stars pf Gram на платформе Fragment», — объяснил предприниматель.
Ограничения распространяются, в частности, на платные подписки, цифровые инструменты, доступ к сторонним моделям искусственного интеллекта, а также внутренние кредиты и токены цифровых сервисов.
В то же время пользователи могут приобрести Telegram Stars за обычные деньги непосредственно в мессенджере или воспользоваться криптовалютой Gram через платформу Fragment.
Таким образом, криптовалюта остается одним из способов пополнения баланса Stars, но не используется для непосредственной оплаты цифровых услуг в ботах.
Для кого сделали исключение
Дуров уточнил, что ограничения не распространяются на VPN-боты, работающие в авторитарных странах.
По его словам, такие сервисы могут принимать платежи любым доступным способом.
Основатель Telegram объяснил это исключение важностью VPN-сервисов для обеспечения доступа пользователей к информации в странах с интернет-цензурой.
Что известно о криптовалюте Gram
История криптовалютного проекта Telegram началась в 2019 году, когда команда Дурова работала над блокчейн-платформой TON и токеном Gram.
Однако в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась прекращения первичного распространения токенов из-за нарушения законодательства о ценных бумагах.
Впоследствии экосистема TON продолжила развиваться отдельно от Telegram, а ее криптовалюта стала известна под названием Toncoin. В 2026 году Дуров объявил о возвращении названия Gram.
Несмотря на развитие криптовалютной инфраструктуры, Telegram Stars остаются основным платежным инструментом для цифровых товаров и услуг внутри мессенджера.
Соответствующие требования закреплены и в официальной документации Telegram для разработчиков.
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