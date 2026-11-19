В третьем квартале 2026 года Национальный банк Украины обработал 21 441 обращение потребителей финансовых услуг. Чаще всего граждане поднимали вопросы кредитования, урегулирования просроченной задолженности, блокирования банковских счетов и мошенничества. Об этом свидетельствует отчет НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг.

По сравнению со вторым кварталом количество письменных обращений увеличилось на 55, а обращений в контакт-центр — на 296.

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В частности, регулятор обработал 13 007 письменных обращений и 8 434 обращения в контакт-центр.

По сравнению со вторым кварталом количество письменных обращений увеличилось на 55, а обращений в контакт-центр — на 296.

На какие финансовые учреждения поступало больше всего обращений

Больше всего письменных обращений касалось деятельности финансовых компаний — 6114. Это на 758, или 14%, больше, чем в предыдущем квартале.

Относительно банков с частным капиталом НБУ получил 1682 письменных обращения, государственных банков — 1600, а банков иностранных банковских групп — 414.

Таким образом, наибольший рост числа обращений среди основных категорий финансовых учреждений зафиксирован в отношении финансовых компаний.

В то же время количество письменных обращений по коллекторским компаниям сократилось на 31%, а по страховщикам — на 15%.

На что больше всего жаловались клиенты банков

Среди вопросов, связанных с деятельностью банков, больше всего письменных обращений касалось блокировки и арестов счетов.

Основные проблемы:

779 обращений — блокирование и аресты банковских счетов;

683 обращение — вопросы банковского кредитования;

526 обращений — проблемы с переводами средств;

354 обращение — мошенничество;

199 обращений — урегулирование просроченной задолженности.

Отдельно в контакт-центр НБУ поступило 927 обращений по блокированию и арестам счетов.

В отчете регулятор объясняет, что банки могут ограничивать сделки клиентов в случаях, когда проявляют подозрительную финансовую активность или операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте.

В такой ситуации банк может запросить дополнительные документы, объяснения и подтверждения происхождения средств.

Если клиент не предоставляет необходимой информации, банк может заблокировать счет, а затем принять решение о прекращении деловых отношений.

Кредиты и долги: главные проблемы клиентов финансовых компаний

Среди обращений по небанковским финансовым учреждениям больше всего вопросов возникало в сфере кредитования.

В частности, НБУ получил:

2 141 обращение по кредитованию в финансовых компаниях;

1 986 обращений по урегулированию просроченной задолженности;

1 587 обращений по кредитованию военнослужащих.

Также граждане поднимали вопросы страховых выплат. За квартал регулятор получил 262 обращения по невыплате страхового возмещения и еще 142 — по выплате компенсации не в полном объеме.

Отдельное внимание НБУ уделил нарушениям при взыскании долгов.

По информации регулятора, потребители сообщали о телефонных звонках в выходные дни, контактах коллекторов с третьими лицами без надлежащих оснований и использовании персональных данных вопреки установленным запретам.

Что делать, если банк заблокировал счет

В Нацбанке рекомендуют клиентам, столкнувшимся с блокировкой счета, прежде всего выяснить причину ограничения.

Если банк запросил документы или пояснения, то их необходимо предоставить для проведения надлежащей проверки и возможного пересмотра решения.

Если счет заблокирован без запроса дополнительной информации, следует обратиться непосредственно в банк.

Если урегулировать вопрос не удалось или клиент не согласен с решением финансового учреждения, он имеет право подать обращение в НБУ.

Сделать это можно по официальному сайту регулятора, по электронной почте nbu@bank.gov.ua или по телефону контакт-центра 0 800 505 240.