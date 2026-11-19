В третьем квартале 2026 года Национальный банк Украины обработал 21 441 обращение потребителей финансовых услуг. Чаще всего граждане поднимали вопросы кредитования, урегулирования просроченной задолженности, блокирования банковских счетов и мошенничества. Об этом свидетельствует отчет НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг.
Блокировка счетов, кредиты и долги: на какие проблемы украинцы чаще всего жалуются в НБУ
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В частности, регулятор обработал 13 007 письменных обращений и 8 434 обращения в контакт-центр.
По сравнению со вторым кварталом количество письменных обращений увеличилось на 55, а обращений в контакт-центр — на 296.
На какие финансовые учреждения поступало больше всего обращений
Больше всего письменных обращений касалось деятельности финансовых компаний — 6114. Это на 758, или 14%, больше, чем в предыдущем квартале.
Относительно банков с частным капиталом НБУ получил 1682 письменных обращения, государственных банков — 1600, а банков иностранных банковских групп — 414.
Таким образом, наибольший рост числа обращений среди основных категорий финансовых учреждений зафиксирован в отношении финансовых компаний.
В то же время количество письменных обращений по коллекторским компаниям сократилось на 31%, а по страховщикам — на 15%.
На что больше всего жаловались клиенты банков
Среди вопросов, связанных с деятельностью банков, больше всего письменных обращений касалось блокировки и арестов счетов.
Основные проблемы:
- 779 обращений — блокирование и аресты банковских счетов;
- 683 обращение — вопросы банковского кредитования;
- 526 обращений — проблемы с переводами средств;
- 354 обращение — мошенничество;
- 199 обращений — урегулирование просроченной задолженности.
Отдельно в контакт-центр НБУ поступило 927 обращений по блокированию и арестам счетов.
В отчете регулятор объясняет, что банки могут ограничивать сделки клиентов в случаях, когда проявляют подозрительную финансовую активность или операции, не соответствующие имеющейся информации о клиенте.
В такой ситуации банк может запросить дополнительные документы, объяснения и подтверждения происхождения средств.
Если клиент не предоставляет необходимой информации, банк может заблокировать счет, а затем принять решение о прекращении деловых отношений.
Кредиты и долги: главные проблемы клиентов финансовых компаний
Среди обращений по небанковским финансовым учреждениям больше всего вопросов возникало в сфере кредитования.
В частности, НБУ получил:
- 2 141 обращение по кредитованию в финансовых компаниях;
- 1 986 обращений по урегулированию просроченной задолженности;
- 1 587 обращений по кредитованию военнослужащих.
Также граждане поднимали вопросы страховых выплат. За квартал регулятор получил 262 обращения по невыплате страхового возмещения и еще 142 — по выплате компенсации не в полном объеме.
Отдельное внимание НБУ уделил нарушениям при взыскании долгов.
По информации регулятора, потребители сообщали о телефонных звонках в выходные дни, контактах коллекторов с третьими лицами без надлежащих оснований и использовании персональных данных вопреки установленным запретам.
Что делать, если банк заблокировал счет
В Нацбанке рекомендуют клиентам, столкнувшимся с блокировкой счета, прежде всего выяснить причину ограничения.
Если банк запросил документы или пояснения, то их необходимо предоставить для проведения надлежащей проверки и возможного пересмотра решения.
Если счет заблокирован без запроса дополнительной информации, следует обратиться непосредственно в банк.
Если урегулировать вопрос не удалось или клиент не согласен с решением финансового учреждения, он имеет право подать обращение в НБУ.
Сделать это можно по официальному сайту регулятора, по электронной почте nbu@bank.gov.ua или по телефону контакт-центра 0 800 505 240.
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