В четверг, 19 ноября, средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро потерял 19 копеек в покупке и 18 копеек в продаже.

У четвер, 19 листопада, середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,09−45,74 грн. Евро покупают за 49,51 грн, а продают за 50,39 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,50−45,70 грн, евро — 50,20−50,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,07−45,12 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,51−49,55 грн.

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