Топ-5 новостей за понедельник: Корецкий о ФЛПах и контрабанде, доллар по 46 грн и сможет ли ИИ сломать биткоин
Сможет ли ИИ сломать биткоин раньше квантового компьютера
Пока крипторинок готовится к «судному дню» квантовых компьютеров, начала формироваться другая угроза. Рекордные математические открытия искусственного интеллекта заставили экспертов заговорить о новом риске — математическом прорыве, который может обойти привычную защиту цифровых активов значительно раньше, чем полноценно заработают квантовые машины. Минфин решил разобраться, почему свежие публикации OpenAI испугали криптосообщество, чем сценарий с ИИ отличается от квантовой атаки и что будет с вашими деньгами, если привычная криптография даст трещину.
Новые ловушки для бронирования: образование, наука и медиа вне списка
Обновленный проект постановления о бронировании работников стал мягче по сравнению с редакцией от 9 октября, однако предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий. На это обращает внимание народный депутат Ярослав Железняк. В то же время, документ пока не является финальным: окончательного текста постановления нет.
Воркшоп «AI и инвестиции 2.0» от Академии Минфин: как анализировать фондовый рынок с помощью AI
На воркшопе «AI и инвестиции 2.0» разберем с практической стороны, как использовать искусственный интеллект для работы с фондовым рынком — от поиска компаний и ETF до анализа рисков и построения инвестиционных сценариев. Рассказываем подробнее о программе и стоимости участия.
Контрабанда, ФЛП и уклонение от налогов: Корецкий назвал приоритеты борьбы с теневой экономикой
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о масштабных злоупотреблениях с использованием ФЛП и контрабанды под видом гуманитарной помощи и анонсировал усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, нелегальным оборотом электронных сигарет и махинациями в игорном бизнесе. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Доллар по 46 грн и военные облигации: экономист посоветовал украинцам, куда вкладывать деньги
Колебания валютного курса заставляют украинцев задумываться, как сохранить сбережения и не потерять их из-за обесценивания гривны. Инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью Евгении Кутновой объяснил, при каких условиях гривна может оставаться относительно стабильной, а также назвал инструменты для сохранения сбережений.
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