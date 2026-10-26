Топ-5 новостей за понедельник: Корецкий о ФЛПах и контрабанде, доллар по 46 грн и сможет ли ИИ сломать биткоин

Пока крипторинок готовится к «судному дню» квантовых компьютеров, начала формироваться другая угроза. Рекордные математические открытия искусственного интеллекта заставили экспертов заговорить о новом риске — математическом прорыве, который может обойти привычную защиту цифровых активов значительно раньше, чем полноценно заработают квантовые машины. Минфин решил разобраться, почему свежие публикации OpenAI испугали криптосообщество, чем сценарий с ИИ отличается от квантовой атаки и что будет с вашими деньгами, если привычная криптография даст трещину.

Обновленный проект постановления о бронировании работников стал мягче по сравнению с редакцией от 9 октября, однако предусматривает новые ограничения для отдельных предприятий. На это обращает внимание народный депутат Ярослав Железняк. В то же время, документ пока не является финальным: окончательного текста постановления нет.

На воркшопе «AI и инвестиции 2.0» разберем с практической стороны, как использовать искусственный интеллект для работы с фондовым рынком — от поиска компаний и ETF до анализа рисков и построения инвестиционных сценариев. Рассказываем подробнее о программе и стоимости участия.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о масштабных злоупотреблениях с использованием ФЛП и контрабанды под видом гуманитарной помощи и анонсировал усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, нелегальным оборотом электронных сигарет и махинациями в игорном бизнесе. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Колебания валютного курса заставляют украинцев задумываться, как сохранить сбережения и не потерять их из-за обесценивания гривны. Инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью Евгении Кутновой объяснил, при каких условиях гривна может оставаться относительно стабильной, а также назвал инструменты для сохранения сбережений.