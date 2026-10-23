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23 октября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за пятницу: Зеленский подписал три налоговых закона, квоты на бронирование останутся на уровне 50%

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Валютный рынок: почему курс доллара и евро вырос и что будет с гривной в ближайшие дни

Эта неделя на мировом и украинском валютных рынках прошла очень динамично и со стрессами для всех игроков. Прежде всего, во всем виновата геополитика и только во вторую очередь — непосредственно экономика. Какой курс доллара и евро ждать в ближайшие дни, рассказывает «Минфин»

Зеленский подписал три налоговых закона: что они предусматривают

Президент Владимир Зеленский подписал три налоговых закона, от которых зависит получение новых траншей помощи от ЕС и МВФ. Один из них вводит автоматический обмен информацией о доходах на цифровых платформах, еще два отменяют льготу по НДС для зарубежных посылок стоимостью до €150. Новые правила обложения посылок должны заработать не раньше июля 2027 года.

50% для бизнеса и 95% для ОПК и энергетики: Железняк раскрыл детали новых правил бронирования

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября, планирует принять обновленное решение о бронировании работников. По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство учтет часть замечаний, возникших после предыдущей попытки изменить правила. В частности, квоты на бронирование для бизнеса останутся на уровне 50%, а существующие статусы критически важных предприятий сохранятся.

Ваши деньги должны работать на вас: миникурс по финансовой грамотности всего за 350 гривен

Академия Минфин запускает специальное предложение для тех, кто стремится разобраться в личных финансах и сделать первые шаги по формированию капитала. В течение трех дней миникурс по финансовой грамотности доступен по цене всего 350 гривен.

МВФ назвал главные угрозы экономике Европы: среди них война России против Украины

Европейские страны одолевают энергетические потрясения, но сталкиваются с новыми препятствиями для экономического роста. МВФ предостерегает, что наряду с высокими долгами и демографическими проблемами на экономические перспективы региона продолжает влиять война России против Украины. Своими выводами по итогам Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка поделился глава НБУ Андрей Пышный, пишет Forbes Ukraine.

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Источник: Минфин
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