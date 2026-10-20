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20 октября 2026, 18:55 Читати українською

Мужчина объявил себя невоеннообязанным через нотариуса: чем закончилось дело в суде

В Украине зафиксировали уникальный случай попытки избежать требований военного учета: мужчина самостоятельно составил документ о том, что не имеет статуса военнообязанного, удостоверил его нотариусом и направил в ТЦК. Он считал, что после этого центр комплектования больше не вправе вызвать его. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

В Украине зафиксировали уникальный случай попытки избежать требований военного учета: мужчина самостоятельно составил документ о том, что не имеет статуса военнообязанного, удостоверил его нотариусом и направил в ТЦК.
Нотариус не помог избежать воинской обязанности
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Это показательный случай даже на фоне многочисленных попыток мужчин найти способы избежать мобилизационных обязанностей. Однако дело дошло до апелляционного суда, который не согласился с тем, что нотариальное удостоверение позволяет человеку самостоятельно изменить свой правовой статус или отменить обязанности, установленные законом.

Как мужчина пытался отказаться от военнообязанного статуса

Истец составил документ под названием «Уведомление о правосубъектности об отсутствии правового статуса военнообязанный и о невозможности принятия участия в боевых действиях». Он подписал его в присутствии частного нотариуса и направил заказным письмом руководителю районного ТЦК и СП. Документ получил 22 мая 2025 года.

Мужчина считал, что после такого сообщения ТЦК потерял основания считать его военнообязанным и вызвать для выполнения соответствующих обязанностей.

Однако данные реестра «Оберіг» свидетельствовали, что он продолжал состоять на военном учете.

В декабре 2025 года мужчине сформировали повестку с требованием прибыть в ТЦК 13 января 2026 для уточнения военно-учетных данных. Он получил ее по почте 30 декабря, но по вызову не явился.

После этого ТЦК внес в реестр сведения о нарушении правил военного учета и обратился в Национальную полицию по поводу доставки мужчины для составления административного протокола.

Почему нотариальный документ не сработал

Суд пояснил, что нотариальное удостоверение подписи подтверждает его подлинность, но не дает частному заявлению силы решения государственного органа.

Самостоятельно составленный документ не является основанием для отсрочки от мобилизации или исключения из военного учета. Такие решения принимаются только по определенным законом основаниям и процедурам.

Суд также отклонил аргументы мужчины о ненадлежащем оформлении повестки. Она была сформирована через реестр, содержала необходимые реквизиты и QR-код для проверки. Истец подтвердил, что получил ее, но уважительные причины неявки не предоставил.

Читайте также: В каких ситуациях ТЦК не имеет права вручать повестку: объяснил полковник

В итоге апелляционный суд оставил жалобу мужчины без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.

Это дело демонстрирует: заявленное нотариусом заявление не может заменить предусмотренные законом основания для освобождения от военного учета или мобилизационных обязанностей.

Как мы писали: Штрафы ТЦК на 34 тысячи гривен: Опендатабот подсчитал, сколько дел выиграли бухгалтеры в судах

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
20 октября 2026, 19:06
#
Трампіст мабуть
+
0
BigBend
BigBend
20 октября 2026, 19:23
#
«мобілізаційних обов’язків» що це за казкові «обов'язки»? В Конституції ні слова про цю в думку.
+
0
matroskin
matroskin
20 октября 2026, 19:29
#
Напевно він розраховував що через це його комісують по якійсь психічній хворобі.
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