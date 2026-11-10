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10 ноября 2026, 15:00 Читати українською

Меньшие зарплаты, но жить выгоднее: какие страны Европы опередили более состоятельных соседей

Высокие зарплаты и репутация богатой страны не всегда означают, что ее жители могут позволить себе больше. Средняя зарплата в Румынии почти вдвое ниже среднеевропейской, в Польше составляет 58% от нее, а в Литве — менее 80%. Однако с учетом стоимости жизни эти страны опережают по покупательной способности ряд состоятельных соседей: Польша и Румыния — Португалию, а Литва — Испанию и Италию. Такие выводы на основе данных Евростата за 2025 год приводит в Facebook Ирина Серова, стратегическая советница по международному маркетингу и business development .

Высокие зарплаты и репутация богатой страны не всегда означают, что ее жители могут позволить себе больше.
Расчеты на основе данных Евростата за 2025 год показывают, что реальная покупательная способность в Европе существенно отличается от уровня зарплат. Фото: Pexels
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Для сравнения использованы два показателя Евростата за 2025 год: средние зарплаты и уровень цен, в том числе жилье. Оба показателя рассчитаны относительно среднего уровня в ЕС, который составляет 100 пунктов. Соотношение зарплат и цен позволяет оценить реальную покупательную способность в каждой стране. Важно, что это не официальный рейтинг Евростата, а собственный расчет автора на основе его данных.

Показатели средние для каждой страны. Налоги отличаются, а столицы обычно дороже других городов. Поэтому такой индекс следует воспринимать как ориентир для сравнения, а не как окончательный ответ на вопрос, где лучше жить.

«Следует сравнивать не размер зарплаты, а то, что на нее можно купить», — объясняет Ирина Серова.

Где зарплата работает лучше всего

Люксембург занимает первое место с большим отрывом. Зарплаты там составляют 206% среднеевропейского уровня, цены — 132%, а итоговый индекс покупательной способности достигает 156 пунктов. Далее следуют Австрия (129), Бельгия (128), Дания и Германия (по 126).

Показательно сравнение Дании и Германии. Зарплаты в Дании примерно на 30% выше: 177 пунктов против 136 в Германии. В то же время и цены там значительно выше — 140 пунктов против 108. В результате покупательная способность в обеих странах почти одинакова.

Австрия и Бельгия демонстрируют сопоставимый результат при более низком уровне цен — 113 и 116 пунктов соответственно. Это еще один пример того, почему высокий номинальный доход не всегда означает большие финансовые возможности.

Ирландия занимает третье место в ЕС по уровню зарплат (155 пунктов), но только шестое — по покупательной способности (114). Уровень цен там достигает 136 пунктов. Особенно ощутимой составляющей расходов остается жилье.

Польша и Румыния опережают состоятельных соседей

У Польши есть индекс покупательной способности 79 пунктов. Это выше, чем в Чехии (70), Португалии (72), Эстонии и Латвии (66). Румыния с показателем 77 также опережает Португалию.

Такой результат объясняется соотношением доходов и цен. В Румынии зарплаты составляют около половины среднеевропейского уровня, но цены значительно ниже — 65% от средних по ЕС.

Еще один неочевидный результат — позиция Эстонии. Зарплаты там составляют 67% среднего уровня в ЕС, тогда как цены уже превышают его и достигают 101%. В итоге индекс покупательной способности составляет всего 66 пунктов — меньше, чем у Польши и Румынии.

Среди стран, демонстрирующих сильные результаты, автор также выделяет Литву и Словению. Литовский показатель составляет 94 пункта больше, чем в Испании (92), Мальте (91) и Италии (85).

Словения с индексом 102 превышает средний уровень ЕС и опережает Швецию (99) и Францию (98). По расчетам автора, она делит с Финляндией позицию выше среднеевропейского уровня.

Почему на юге Европы не всегда выгодно работать

Среди стран Южной Европы наилучший результат показывает Испания. Зарплаты там составляют 85% среднеевропейского уровня, цены — 92%, а индекс покупательной способности — также 92 пункта.

В то же время средние показатели не отражают всех отличий внутри страны. В частности, в Мадриде, Барселоне и на побережье жилье значительно дороже, чем в среднем по Испании.

В Италии соотношение доходов и расходов менее выгодно: зарплаты на 18% ниже среднего по ЕС, тогда как цены достигают 97%. В результате индекс составляет 85 пунктов. В Португалии он еще ниже — 72.

Наименьшую покупательную способность среди стран ЕС в этом сравнении у Греции — 52 пункта. Это ниже, чем в Болгарии (62) и Словакии (61).

Когда доход поступает из-за границы

Отдельная ситуация для тех, кто работает удаленно на иностранного работодателя, имеет бизнес или получает пенсию из-за границы. В таком случае местный уровень зарплат уже не является определяющим, ведь человек не зависит непосредственно от местного рынка труда.

По оценке автора, в Болгарии и Румынии каждый евро покупает примерно в 1,5 раза больше, чем в среднем по ЕС. Поэтому страны с более низкими доходами местного населения могут быть более выгодными для тех, кто получает деньги из-за границы.

Что учесть при выборе страны

Приведенные характеристики помогают оценить, сколько можно приобрести на среднюю местную зарплату с учетом цен. Однако они не гарантируют такого же результата для каждого работника. Доход вновь прибывшего будет зависеть от профессии, условий трудоустройства и знания языка.

Поэтому украинцам, рассматривающим переезд в Польшу, Чехию или Германию, следует воспринимать общенациональные показатели только как начальный ориентир.

«Как первый фильтр, к любым отзывам и видео, эти цифры работают гораздо лучше слухов», — отмечает Ирина Серова.

Следующий шаг — сосчитать собственные расходы: стоимость аренды жилья, налоги, транспорт и другие регулярные платежи. Именно соотношение личного дохода и расходов покажет, насколько выгоден переезд в конкретную страну.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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