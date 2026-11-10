Ставка на ИИ принесла SoftBank убыток в размере $7 млрд: что случилось с инвестициями японского гиганта

Масштабные инвестиции в искусственный интеллект не спасли японский SoftBank от убытков. Второй квартал 2026 финансового года компания завершила с убытком в 1,1 трлн иен (около $7 млрд), хотя раньше аналитики ожидали прибыли.

Масштабные инвестиции в искусственный интеллект не спасли японскую компанию SoftBank от убытков. Фото: ソフトバンク

Среди крупнейших статей расходов — подготовка инфраструктуры для американских дата-центров, обошедшаяся в $3,7 млрд, а также рост стоимости заимствований. Дополнительные потери произошли при понижении оценки инвестиционной доли в Intel. Это первый квартальный ущерб SoftBank почти за два года говорится в материалах Financial Times и Reuters .

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Почему SoftBank получил миллиардный ущерб

Более всего на финансовый результат повлияли расходы, связанные с американскими дата-центрами. Как сообщает Reuters, дочерняя компания SoftBank осуществила авансовые платежи за оборудование для производства электроэнергии, которое должны были использовать в американских проектах дата-центров, в частности, в округе Пайк, штат Огайо.

Впоследствии эти планы были пересмотрены. В результате SoftBank зафиксировал убыток в 597,2 млрд иен (около $3,7 млрд). В то же время, компания имеет право получить скидки на будущие закупки на сумму до $2,1 млрд.

Еще одним фактором стали расходы по финансированию. За квартал они более чем удвоились — до 462 млрд иен (около $2,9 млрд). Это отражает рост стоимости обслуживания долга компании.

Дополнительно на результат оказала влияние переоценка инвестиционного портфеля. В частности, снижение стоимости доли SoftBank в американской Intel привело к убытку в 270,1 млрд иен.

В то же время, инвестиционные фонды Vision Funds, через которые группа вкладывает средства в технологические компании, зафиксировали прибыль в 85 млрд иен. Однако он не смог компенсировать потери по другим направлениям.

Для сравнения: в предыдущем квартале SoftBank получил прибыль в 347,3 млрд иен, а за аналогичный период прошлого года — 2,5 трлн иен.

Акции SoftBank потеряли более половины стоимости

Убыточная отчетность появилась на фоне падения интереса инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом. С начала июня акции SoftBank подешевели более чем в два раза, поскольку инвесторы начали сомневаться в перспективах масштабных вложений в сектор ИИ.

Во вторник, 10 ноября, перед публикацией финансовых результатов акции компании выросли на 13,9%. Это произошло на фоне всеобщего возобновления котировок технологических компаний в Азии.

На настроения инвесторов также оказывают влияние перспективы строительства дата-центров в США. Победа кандидатов от Демократической партии на недавних промежуточных выборах усилила опасения возможного усиления регуляторного контроля за такими проектами. Представители партии выступали против строительства дата-центров.

Проблемы возникли и с отдельными проектами SoftBank. В частности, американская энергетическая компания SB Energy может отложить запланированное размещение акций с оценкой бизнеса в $50 млрд. Это, в свою очередь, может повлиять на планы основателя SoftBank Масайоси Сона по выходу на биржу компании Roze, работающей в сфере искусственного интеллекта и робототехники и ортопедии.

Еще одна неудачная сделка — попытка приобрести робототехнический бизнес швейцарской ABB. В Китае регуляторы заблокировали приобретение после проверки из соображений национальной безопасности. В настоящее время SoftBank ищет возможные варианты разрешения ситуации.

OpenAI остается самой большой инвестиционной ставкой SoftBank

Несмотря на финансовые потери, ключевым направлением инвестиций японской группы остается OpenAI — разработчик ChatGPT. SoftBank обязался вложить в компанию около $65 млрд. В то же время OpenAI может стать одним из крупных клиентов SB Energy.

По данным Reuters, SoftBank приобрел 13% OpenAI за $64,6 млрд. Японская группа также, как ожидается, примет участие в следующем раунде финансирования разработчика ChatGPT, в ходе которого его оценка может составить $1,25 трлн.

Инвесторы следят и за перспективами предстоящего выхода OpenAI на биржу, а также возможным IPO ее конкурента Anthropic.

В то же время, снижение стоимости активов в портфеле SoftBank, в частности британского разработчика чипов Arm, увеличило долговую нагрузку компании относительно стоимости ее активов.

В сентябре SoftBank привлек рекордные $11 млрд из-за выпуска высокодоходных облигаций. В течение квартала компания также получила срочный кредит на $11,87 млрд, выпустила корпоративные облигации на $10 млрд в долларах и на 1 трлн иен. Кроме того, SoftBank увеличил ссуду под залог своей доли в Arm на $5 млрд — примерно до $25 млрд.

Несмотря на рост долговой нагрузки, аналитики, цитируемые Financial Times, считают, что компания все еще имеет значительные возможности для привлечения заемного финансирования.

Таким образом, финансовые результаты SoftBank показали, сколь значительными могут быть затраты на реализацию масштабной стратегии развития искусственного интеллекта. При этом компания продолжает делать большие ставки на OpenAI и инфраструктуру для дата-центров, несмотря на падение стоимости своих акций и рост расходов на финансирование.